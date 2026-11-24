30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회 이닝을 마치고 팬들에게 박수를 보내는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 김민경 기자] "누군가 욕심을 내면 쉽지 않죠."

KIA 타이거즈는 외국인 선수 3명 전원과 재계약을 추진하고 있다. 올해 리그 최고 원투펀치로 활약한 제임스 네일과 아담 올러, 외국인 타자 해럴드 카스트로까지 모두 합격점을 받았다. 성적은 물론, 팀과 융화되는 성품도 내부적으로 높은 평가를 받은 선수들. 일단 기존 조합을 유지하고 싶은 마음이 크다.

하지만 높은 몸값이 걸림돌이다. 제임스 네일은 3년차인 올해 연봉 200만 달러(약 26억원)를 받았다. 리그 외국인 선수 최고 대우였다. 2년차인 올러는 120만 달러(약 16억원), 첫해인 카스트로는 100만 달러(약 13억원)를 받았다. 이미 올해 연봉 총합이 420만 달러(약 56억원)다.

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KIA가 내년에도 세 선수와 함께하려면, 2023년 도입된 외국인 선수 샐러리캡 규정에 따라 총액을 460만 달러(약 61억원)에 맞춰야 한다.

구단이 외국인 선수 최다 3명에게 지출할 수 있는 총액은 400만 달러(약 53억원)로 제한되고, 기존 외국인 선수와 재계약할 경우 해당 선수의 재계약 연차에 따라 10만 달러씩 한도를 증액할 수 있다. 네일이 재계약 3년차, 올러가 재계약 2년차, 카스트로가 재계약 1년차에 해당해 총액 460만 달러가 된다.

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문제는 네일과 올러, 카스트로 3명 모두 연봉 인상이 불가피한 시즌을 보냈다는 점이다. 그런데 KIA가 규정을 지키며 추가로 더 쓸 수 있는 돈은 40만 달러(약 5억원)에 불과하다. 머리가 아픈 이유다.

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심재학 KIA 단장은 "외국인 선수들과는 관련 부서에서 대화를 진행하고 있는 상황이다. 다만 샐러리캡이 부담이긴 하다. 3명 다 계약한다고 하면, 누군가 욕심을 내면 쉽지 않긴 하다"고 설명했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. KIA 선발투수 올러가 역투하고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 1타점 적시타를 날린 KIA 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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KIA는 샐러리캡을 넘기는 상황은 아직 고려하지 않고 있지만, 불가능한 것은 아니다. 다만 아직 사례가 없긴 하다. KIA가 샐러리캡을 초과해 제재금을 낸다면 최초 사례로 남는다.

야구규정에 따르면 1회 초과하는 경우 당해 구단은 초과분의 50%에 해당하는 금액을 KBO에 제재금으로 납부해야 한다. 10만 달러만 넘겨도 5만 달러(약 6000만원) 제재금이 생긴다.

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2회 연속하여 초과하는 경우 당해 구단은 초과분의 100%에 해당하는 금액을 KBO에 제재금으로 납부하고, 다음 연도 2라운드 지명권은 자동으로 9단계 하락한다. 3회 이상 연속하여 초과하는 경우는 초과분의 150% 제재금과 다음 연도 2라운드 지명권이 자동으로 9단계 하락한다.

네일은 시즌 초반 구위가 빨리 올라오지 않고, 타자들이 대응하기 시작해 애를 먹긴 했으나 금방 페이스를 되찾았다. 31경기에서 13승7패, 183이닝, 156삼진, 평균자책점 3.49를 기록했다. 리그 이닝 1위를 차지했고, 포스트시즌에는 1선발의 위압감을 보여줬다.

올러는 전반기 MVP 페이스를 후반기까지 유지하진 못했지만, KIA가 정규시즌 3위를 차지하는 데 큰 공을 세웠다. 30경기에서 11승10패, 178이닝, 180삼진, 평균자책점 3.13을 기록했다. 포스트시즌 때 페이스가 떨어진 아쉬움이 크긴 했지만, 네일이 고전할 때 대신 1선발 임무를 해내며 선발진이 무너지지 않는 버팀목이 됐다.

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카스트로는 햄스트링 부상으로 6주 이상 이탈했던 게 전화위복이 됐다. 시즌 초반 고전하다 머리를 식히고 돌아온 카스트로는 맹타를 휘두르며 KIA의 외국인 타자 고민을 완전히 덜어줬다. 99경기에서 타율 3할2푼7리(401타수 131안타), 21홈런, 88타점, OPS 0.928을 기록했다. 김도영을 거르려고 해도 뒤에서 카스트로가 펑펑 치니 상대 배터리는 머리가 아플 수밖에 없었다.

KIA는 샐러리캡을 넘기지 않는 선에서 3명 모두 만족할 계약을 안길 묘수를 찾을 수 있을까. 세 선수 모두 재계약 의지는 있는 상황이라 KIA는 더 신중히 협상을 진행하고 있다.

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. KIA 심재학 단장이 훈련을 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com