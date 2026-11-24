1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회초 2사 1루 박재현이 1타점 3루타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[스포츠조선 김민경 기자] "(박)재현이를 2번에 두면 딱 그림이 나오는데."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 일본 오키나와 마무리캠프에서 다음 시즌 라인업을 구상하며 고민이 깊었다. 지금 전력에서는 최상의 테이블세터 조합이 딱 떨어지지 않기 때문.

올해 KIA의 최대 고민은 2번타자였다. 타율 2할7푼1리로 리그 8위에 머물렀기 때문. 출루율은 0.332에 그쳐 9위였다. 박재현이 시즌 초반 혜성처럼 나타나 1번타자 고민은 해소해 줬지만, 마땅한 2번타자가 없어 김도영-해럴드 카스트로-나성범으로 이어지는 중심 타선의 폭발력을 십분 활용하지 못했다.

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일단 박재현은 내년에도 상위 타선에 중용할 계획이다. 132경기에서 타율 2할9푼3리(515타수 151안타), 19홈런, 69타점, OPS 0.802를 기록했다. 프로 2년차, 첫 풀타임 시즌인 것을 고려하면 빼어난 성적이다.

박재현은 올해 연봉 5000만원에서 대폭 인상될 전망이다. 주전 도약의 척도로 삼는 억대 연봉 진입은 당연하다. KIA는 지난해 두각을 나타낸 투수 성영탁의 연봉을 3000만원에서 1억2000만원으로 올려줬다. 팀 내 최고 인상률 300%를 기록했다. 내야수 오선우의 연봉 역시 3400만원에서 1억2000만원으로 올랐다. 박재현 역시 동기부여가 확실한 인상액을 기록할 것으로 보인다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김도영과 박재현의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 타격하는 KIA 박재현. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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이 감독은 박재현을 조금 더 가치 있게 활용하기 위해 다음 시즌 2번타자 활용을 고민하고 있다. 올해 박재현을 2번 타순에 뒀을 때 3번타자 김도영과 시너지효과는 충분히 확인했다.

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단, 한 가지 전제조건이 붙는다. 박재현에게 좋은 흐름을 연결할 1번타자가 필요하다. 일단 내부에서 박정우 김민규 등 1번타자에 적합한 선수들을 키우려 하겠지만, 전력 보강이 필요하다 판단하면 외부로 눈을 돌릴 수도 있다.

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이 감독은 "1번에 출루율이 0.380~0.400 정도 되는 선수가 한 명 딱 있으면, 2번에 재현이를 둬도 그림이 나온다"고 이야기했다.

다만 외부 영입 요소가 많진 않다. 상위 타선에 적합한 유형의 FA는 홍창기 정도다. 홍창기는 통산 출루율 0.421을 자랑하지만, 최근 2시즌 연속 부진한 성적이 물음표를 남겼다. FA 상황이 마땅치 않으면, 트레이드 등으로 눈을 돌릴 여지는 있다.

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내년 스프링캠프 전까지 이 감독의 2번타자 박재현 구상은 완성될 수 있을까. KIA는 내부 FA 중견수 김호령과 포수 김태군을 단속하는 동시에 외부 FA 시장도 살피고 있다. 이 감독은 전력이 보강되길 기다리며 차분히 내년 구상을 이어 가고 있다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com