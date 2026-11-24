사토 데루아키. AP연합뉴스

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[스포츠조선 고재완 기자] 운명의 시계가 째깍거리고 있다. 오는 12월 2일 오전 7시(이하 한국시각·미국 동부시각 12월 1일 오후 5시) 메이저리그(MLB) 포스팅 협상 마감을 딱 일주일 앞둔 한화 이글스 거포 노시환(26)의 시선이 바다 건너 '일본 3관왕' 사토 데루아키(27·한신 타이거스)의 손끝에 쏠리고 있다.

사토의 계약이 하루라도 빨리 성사돼야만 노시환의 빅리그 입성 확률도 극적으로 치솟는 기묘한 연쇄 구도가 형성됐기 때문이다. 다행히 미국 현지에서는 사토가 추수감사절 연휴 전인 27일 이전에 새 둥지를 확정할 것이라는 관측이 지배적이다.

올겨울 MLB 스토브리그의 첫 번째 초대형 도미노였던 투수 최대어 타릭 스쿠발이 뉴욕 메츠와 9년 4억 5000만 달러에 합의하면서, 멈춰 있던 FA 야수 시장에도 급물살이 타기 시작했다. 이제 시장에 남은 가장 뜨거운 매물은 단연 일본 센트럴리그 타격 3관왕(타율 3할6리, 출루율 0.383, 장타율 0.609, 39홈런) 출신 사토다.

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미국 유력 매체 '디 애슬레틱' 켄 로젠탈은 24일 야구 방송 '파울 테리토리'에 출연해 "사토가 추수감사절 이전에 계약할 가능성이 매우 높다"며 "1억 달러 규모 계약도 충분히 가능하다"고 전망했다.

12월 2일 노사단체협약(CBA) 만료에 따른 직장폐쇄(락아웃)시에도 포스팅 협상 기간이 연장되지도 않기 때문에, 메디컬 테스트와 행정 절차를 고려해 27일 이전에는 최종 행선지를 결정할 것이 거의 확실시된다. MLB닷컴 마크 파인샌드 기자에 따르면 현재 사토 영입전은 뉴욕 양키스, 필라델피아 필리스 그리고 토론토 블루제이스의 3강 구도로 압축됐다. 뉴욕 메츠가 최근 나흘간 스쿠발과 1루수 폴 골드슈미트(1년 800만 달러) 등 6억 달러 이상을 쏟아부으며 사실상 발을 빼는 분위기인 만큼, 사토의 유니폼은 세 팀 중 하나로 낙점될 가능성이 매우 크다.

사토는 최근 3경기에서 4홈런을 몰아쳤다. 팀 후배 모리시타를 추월해 홈런 단독 1위로 나갔다. 사진출처=한신 타이거즈 SNS

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 노시환이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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같은 아시아 포스팅 3루수인 사토와 노시환은 시장 내 체급은 다르지만 '12월 2일 마감'이라는 똑같은 시한폭탄을 안고 있다. 현재 3루수 및 코너 거포 보강을 노리는 빅리그 구단들은 최대어 사토의 행선지가 결정될 때까지 지갑을 닫은 채 눈치싸움을 벌이고 있다. 만약 사토의 협상이 11월 말까지 질질 끌린다면, 사토 영입전에서 탈락한 구단들이 '플랜 B'인 노시환으로 선회해 협상과 메디컬 테스트, 포스팅 절차를 밟을 물리적 시간 자체가 사라진다. 반대로 로젠탈의 예측대로 27일 이전에 사토의 계약이 조기 타결되면 판도는달라진다.

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사토를 놓친 최소 두 팀이 당장 1억 달러에 달하는 실탄을 쥔 채 발등에 불이 떨어진다. 추수감사절 직후부터 12월 2일 마감까지 나흘에서 닷새의 실질 협상 시간이 열린다. 과거 김하성(마감 3일 전), 송성문(2일 전), 김혜성(마감 직전) 등 KBO 포스팅 선배들이 모두 막판 스퍼트로 계약서에 사인했던 'KBO 포스팅 공식'이 그대로 재현될 수 있는 조건이 갖춰지는 셈이다.

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사토가 시장에서 빠져나가는 순간, 최근 4시즌 통산 116홈런(2026시즌 29홈런, OPS 0.865)과 강한 어깨를 갖춘 만 26세 우타 거포 노시환은 '사토의 10분의 1~5분의 1 수준 몸값으로 긁어볼 수 있는 최고 가성비 플랜 B'로 급부상한다.

사토는 지난해 40홈런-102타점을 기록했다. 현재 페이스를 유지한다면 2년 연속 40홈런-100타점을 노려볼 수 있다. 사진출처=한신 타이거즈 SNS

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

물론 노시환에게는 단순한 '미국행' 이상의 조건이 필요하다. 한화와 맺은 11년 307억 원 초대형 계약을 종료하고 건너가는 만큼, 마이너리그가 아닌 메이저리그 보장 계약이나 그에 상응하는 납득할 만한 대우가 뒤따라야 한다. 현지에서는 3년 기준 최소 1200만 달러 이상의 규모가 거론되지만, 최근 KBO 출신 야수들의 빅리그 고전 탓에 구단들이 신중한 태도를 보이고 있는 것도 사실이다.

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때문에 노시환에게 열린 빅리그의 문은 시간이 갈수록 좁아지고 있다. 그나마 사토가 27일 전 양키스, 필라델피아, 토론토 중 한 팀의 손을 잡으며 1억 달러짜리 빗장을 푸는 순간, 핫코너 보강에 실패한 빅마켓 구단들과 3루가 텅 빈 캔자스시티 로열즈, 피츠버그 파이어리츠 등의 시선이 노시환에게 옮겨갈 수 있다. 사토의 조기 계약 소식이 태평양 건너 노시환의 운명을 바꿀 극적인 신호탄이 될 수 있을지, 야구계 전체가 숨죽인 '운명의 일주일'이 막을 올렸다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com