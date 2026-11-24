사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 김용 기자] 1선발 아니라고?

두산 베어스의 비시즌 행보가 심상치 않다. 정재훈 신임 단장 선임 후, 전력 보강에 있어 매우 공격적이다.

2년 42억원 계약서를 찢고, FA 양의지에게 2년 55억원을 안긴 두산. 그것도 계약금만 무려 40억원이었다. 양의지는 함박웃음을 지으며 두산에서의 은퇴를 사실상 선언했다.

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그리고 FA 최대어 구자욱 영입전 참전 의지도 드러내고 있다. 올해 투수력은 최강이었지만, 타력이 너무 약해 5위에 그쳤다는 분석에 현장에 힘을 실어주기 위한 노력을 하고 있다.

외국인 선수 영입에서도 그 의지가 느껴진다. 두산은 24일 새 외국인 투수 호세 수아레즈 영입 소식을 알렸다. KBO 리그 첫 시즌이기에 총액 100만달러 조건.

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'이 선수가 도대체 한국에 왜?'라는 말이 나올 정도의 선수다. 좌완으로 최고 150km 중반대 속구를 던진다. 2022년 LA 에인절스 소속으로 풀타임 선발을 하며 8승8패 평균자책점 3.96을 찍었었다. 메이저리그 커리어 통산 23승을 거뒀다. 나이는 아직 28세밖에 되지 않았다. 역대 KBO리그에 온 외국인 투수 중 경력과 구위 등을 종합했을 때 최상위 레벨이라 해도 과언이 아니다.

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AP 연합뉴스

두산은 수아레즈에 대해 "최고 154km·평균 149km의 속구에 체인지업, 슬라이더, 커브를 두루 갖춘 좌완이다. 투구 밸런스와 디셉션(숨김 동작) 모두 준수한 완성형 투수로, KBO리그 좌완 최상급 구속에 수준 높은 변화구를 앞세워 좋은 활약을 보여줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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수아레즈는 올시즌 도중 골반쪽 부상이 있었던 것으로 확인됐다. 하지만 두산은 수아레즈를 입국하게 해 꼼꼼하게 메디컬 테스트를 진행했다. 그래서 두산 사무실 로고를 배경으로 기념 촬영도 할 수 있었다. 메디컬 테스트 결과 현재 몸상태는 아무 문제가 없다고. 체중 얘기도 있는데, 원래 뚱뚱한 체형이고 지난해와 비교해 체중 변화는 없다고 한다.

이렇게 얘기하니 두산의 내년 시즌 외국인 1옵션이 수아레즈로 보인다. 두산은 올해 뛴 잭 로그와의 이별을 사실상 확정했다. 크리스 플렉센의 대체 선수로 준수한 활약을 해준 웨스 벤자민은 일단 '보험용' 카드로 두고 새 선수를 찾고 있다.

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사진제공=두산 베어스

그런데 두산은 "수아레즈가 1옵션이라고 확정할 수 없다"고 외친다. 두산 관계자는 "두 번째 외국인 투수를 찾고있다고 해서 그 선수가 2옵션인 건 아니다. 우리 구단 방침은 두 번째 투수 역시 데려올 수 있는 선의 최고 선수를 영입하겠다는 것"이라고 강조했다. 추후 계약할 선수가 외국인 1옵션이 될 가능성도 없지 않다는 의미다. 그만큼 심혈을 기울여 외국인 선수를 뽑고 있다.

그렇게 된다면 두산은 KBO리그 최고 토종 에이스 곽빈과 올해 혜성같이 등장한 최민석, 두 외국인 투수까지 최강의 선발진을 갖출 수 있게 된다. 아시아쿼터 타카다도 5선발로 준비를 하고 있는만큼 무결점 로테이션을 자랑할 수 있다.

두산은 오랜 기간 팀을 이끌었던 김태룡 단장과의 이별을 선택하고, 40대 젊은 정재훈 단장을 선임하며 팀 개편에 박차를 가하고 있다. 외국인 선수 영입에서부터 달라지겠다는 의지가 느껴지고 있다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com