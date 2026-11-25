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김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 오는 12월 2일(이하 한국 시각) 메이저리그(MLB) 직장폐쇄(락아웃)를 딱 일주일 앞두고 자유계약선수(FA) 유격수 김하성(31)을 둘러싼 행선지 하마평이 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있다. 필라델피아 필리스를 시작으로 미네소타 트윈스, 디트로이트 타이거스, 시카고 화이트삭스까지 유격수·내야 자리가 헐거운 구단들은 모조리 엮이는 모양새다.

중구난방 루머들, 김하성 데려가고 싶은 팀이 있긴 한거야?

하지만 미국 현지 보도를 꼼꼼히 뜯어보면 '실제 구단 접촉'과 '언론·팬덤의 추천'이 뒤섞인 중구난방 양상에 가깝다. 더 큰 관심사는 몸값이다. 지난 겨울 애틀랜타 브레이브스에서 1년 2000만 달러를 받았던 김하성이 올 시즌 타율 1할1푼6리의 악몽을 겪은 뒤 과연 얼마까지 받아낼 수 있을지, 일각의 우려처럼 마이너리그, 스플릿 계약까지 밀려날 가능성은 없을까 하는 것이다.

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최근 국내외에서 가장 뜨겁게 오르내리는 미네소타나 디트로이트, 화이트삭스행은 현시점까지 구단과 김하성 측의 실제 협상 소식이 아니다. 현재까지 미국 현지 취재망에서 구단의 구체적 관심이 포착된 곳은 지난 9일 NBC 스포츠 필라델피아가 보도한 필라델피아뿐이다. 유망주 에이단 밀러가 빅리그에 완전히 자리 잡을 때까지 내야 전 포지션을 메워줄 '고급 보험 카드' 성격이다.

다른 팀들이 거론 되는 것은 팬커뮤니티 '팬사이디드'의 미네소타 담당 '퍼켓츠 폰드'가 지난 13일 카를로스 코레아 트레이드 이후 무너진 중앙 내야 수비를 메울 '저점 매수 FA 3인' 중 한 명으로 김하성을 추천한 것이 발단이었다. 여기에 야구 전문지 '베이스볼 아메리카(BA)'가 FA 유격수 시장을 분석하며 과거 미네소타의 앤드렐턴 시몬스 영입 전례를 들어 미네소타와 디트로이트 그리고 화이트삭스를 이론상 적합한 구단으로 묶으면서 루머처럼 확산했다. 현지 전담 기자들이 확인한 협상 정황은 아직이다.

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김하성의 실제 가치, 어느 정도가 적정선일까?

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결국 핵심은 '2027년 김하성의 진짜 시장 가격'이다. 현재 MLB FA 시장에서 내야 유틸리티 자원의 대략적인 연봉 시세는 크게 세 등급으로 나뉜다.

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주전급 유틸리티 자원은 연 700만~1,200만 달러로 공수 밸런스를 갖춘 자원이 꼽힌다. 올해 애틀랜타에서 김하성의 빈자리를 메우며 612타석 타율 2할7푼6리 11홈런을 친 마우리시오 두본이 이 구간 이상을 노리고 있다.

수비 전문 백업 유틸리티는 연 300만~500만 달러 수준이다. 타격은 약해도 내야 전 포지션 수비가 탄탄한 자원. 아이재아 카이너-팔레파, 에드문도 소사 등이 해당한다. 단순 백업 자원은 연 150만~300만 달러 이하로 로스터 생존 경쟁을 펼쳐야 하는 마이너리그 초청 선수나 스플릿 계약 구간이다.

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지난 겨울 애틀랜타가 김하성에게 1년 2000만 달러라는 거액을 안긴 이유는 2023년 골드글러브와 OPS 0.749를 기록했던 만큼 '엘리트 수비+평균 이상 공격'을 동시에 기대했기 때문이다.

하지만 2026시즌 타격 성적표는 더이상 거론하기도 지칠만큼 처참했다. 수비 역시 47경기 수비율 0.981, 수비 기여도(DRS) -2로 전성기(통산 유격수 DRS +26)에 못 미쳤다.

최근 'BA'는 김하성의 배트 스피드가 매년 증가했다는 데이터에 주목하며, 2021년 미네소타와 1년 1050만 달러에 계약한 시몬스처럼 1년 1000만 달러 안팎의 재기 계약을 전망하기도 했다. 그러나 시몬스는 계약 직전 해(2020년)에도 타율 2할9푼7리를 기록했던 반면, 김하성은 2025년(WAR 0.3)과 2026년(-1.2) 두 시즌 연속 하락세를 겪었다. 1000만 달러 전액 보장은 현실적이지 않다는 의미다.

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실제 구단들이 제시할 가장 현실적인 타협점은 기본 보장 400만~500만 달러에 타석·출장 수에 따른 인센티브 200만~300만 달러를 얹는 '최대 700만 달러' 구조다. 실제로 '저점 매수의 달인'으로 불리는 미네소타가 2024년 카를로스 산타나(525만 달러)와 2025년 해리슨 베이더(625만 달러)를 데려왔던 가격대와 정확히 맞물린다.

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'스플릿 계약'도 가능성 있나?… 승부처는 내달 2일 직장폐쇄

일부 팬들이 우려하는 스플릿(마이너리그) 계약 가능성은 미국 'MLB 트레이드 루머스(MLBTR)'가 지난 9월 실제로 한 차례 언급했을 만큼 완전히 배제할 수 없는 시나리오다.

다만 당장 스플릿 계약까지 추락할 확률은 높지 않다. 무엇보다 올겨울 FA 유격수 시장의 선수층이 극도로 얇기 때문이다. 미국 FA 분석가 에드 핸드가 지난 21일 기준 공개한 중앙 내야수 FA 랭킹에서도 김하성은 마우리시오 두본(5위), J.P. 크로포드(6위), 카이너-팔레파(7위)의 바로 뒤인 8위에 오르며, 에드문도 소사(9위)와 제프 맥닐(10위)을 앞섰다. 유격수 주전 경험과 골드글러브 이력을 갖춘 만 31세 내야수라는 희소성 덕분에 400만~500만 달러 선의 메이저리그 보장 오퍼를 받을 여지는 충분하다.

진짜 변수는 내달 2일 MLB 직장폐쇄다. 만약 일주일 남은 마감 시한 안에 계약을 매듭짓지 못해 협상이 내년 봄으로 밀린다면, 각 구단이 트레이드와 유망주 콜업으로 내야 구성을 끝낸 뒤 남는 자리가 없어 스플릿 계약의 벼랑 끝으로 내몰릴 위험이 커진다.

결국 김하성 앞에는 두 갈래 길이 놓여 있다. 필라델피아 같은 우승 경쟁팀에서 500만 달러대 '고급 유틸리티 보험'으로 빠르게 안전장치를 걸 것인가, 아니면 미네소타나 디트로이트, 화이트삭스 같은 리빌딩, 미드마켓 팀에서 주전 출전 기회를 보장받아 여름 트레이드와 2028년 FA 재수를 노릴 것인가. '2000만 달러 유격수'의 자존심을 내려놓고 현실적인 1년 반등 카드를 쥐어야 하는 김하성의 겨울이 중대한 갈림길에 섰다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com