현역 시절에도 늘 김혜성(왼쪽)에게 조언을 해줬던 미겔 로하스. 사진캡처=김혜성 인스타그램

사진캡처=김혜성 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] 2027시즌 LA 다저스와의 보장 계약 마지막 해를 맞는 김혜성(27)이 국내에서 구슬땀을 흘리며 '타격 개조'에 돌입했다. 탄탄한 근육질 몸매로 비시즌 훈련에 매진하는 근황이 공개되자 일본 현지 매체도 발 빠르게 주목했고, 다저스 시절 '멘토'로 불리던 옛 동료 미겔 로하스까지 직접 응원의 메시지를 남기며 훈훈한 우정을 과시했다.

일본 야구 매체 '풀카운트'는 24일 '다저스 김혜성이 근육질 몸매를 드러냈다. 비약을 위한 타격 개조에 돌입했고, 옛 동료도 응원했다'는 제목의 기사로 한국에서 훈련 중인 김혜성의 최근 소식을 집중 조명했다.

보도에 따르면 다저스 3년 차를 앞둔 김혜성은 현재 한국에 머물며 최상현 트레이너와 함께 오프시즌 담금질에 한창이다. 최 트레이너 측은 24일 공식 SNS를 통해 "LA 다저스 김혜성의 오프시즌 훈련을 함께한다. 2027년, 더 높은 곳을 향해 나아갈 김혜성 선수를 응원해 달라"는 글과 함께 김혜성의 타격 훈련 장면을 공개했다.

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일본 매체는 공개된 영상을 두고 "탄탄하게 다져진 근육질 몸매로 잘 알려진 김혜성이 트레이닝복 차림으로 구슬땀을 흘리며, 내년 시즌을 겨냥한 타격 개조에 매진하는 모습이 담겼다"고 상세히 전했다.

사진출처=최상현 트레이너 SNS

사진출처=최상현 트레이너 SNS

특히 팬들과 매체의 시선을 단숨에 사로잡은 대목은 댓글 창에 깜짝 등장한 반가운 이름이었다. 은퇴 직전까지 올 시즌 유난히 김혜성을 챙겨줬던 팀 선배 미겔 로하스가 직접 등판한 것.

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로하스는 김혜성의 훈련 게시물에 "최고의 해가 찾아올 거야(Big year coming up)"라는 묵직한 응원 댓글을 남겼다. 이에 김혜성 역시 직접 댓글 창에 나타나 "고마워, 나의 형제!!(thank you, my brother!!)"라고 화답하며 여전히 끈끈한 두 사람의 '브로맨스'를 뽐냈다.

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로하스는 올해 들어 김혜성을 챙겨주고 수비적인 부분에서 조언을 해주는 모습이 종종 포착됐다. 또 올 시즌 종료 후 김혜성의 시즌 마무리 소감 SNS 게시글에 로하스가 "My friend(내 친구)"라고 댓글을 달았고 김혜성이 "always thank you, my mentor(항상 감사해요. 내 멘토)"라고 답글을 달기도 했다.

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김혜성에게 다가오는 2027시즌은 빅리그 커리어의 명운이 걸린 절체절명의 승부처다. 일본 매체 역시 "만 27세 김혜성은 다저스 2년 차였던 올해, 지난해보다 마이너리그에서 보낸 시간이 길어지며 메이저리그 43경기 출전에 그쳤다"고 짚으며 "내년 시즌은 다저스와의 계약 마지막 해"라고 강조했다.

실제로 2027시즌은 다저스 입단 당시 맺은 3년 보장 계약의 마지막 해이자, 향후 2년 1000만 달러 규모의 구단 옵션 행사 여부를 가르는 분수령이다. 두 시즌 연속 주전 경쟁에서 아쉬움을 남긴 만큼, 올겨울 일찌감치 한국에서 '타격 개조'라는 정면 돌파 승부수를 띄운 셈이다.

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한층 단단해진 피지컬과 새 타격 메커니즘으로 무장한 김혜성이 '멘토' 로하스의 예언대로 2027년 화려한 반등의 해, 진정한 '빅 이어(Big Year)'를 만들어낼 수 있을까.

사진출처=김혜성 인스타그램

사진캡처=미겔 로하스 은퇴 인터뷰 방송

한편 로하스는 2026시즌을 끝으로 13년 메이저리그 현역 생활을 마감한 직후, 팀을 떠나지 않고 다저스의 선수 육성 파트 스태프로 합류해 제2의 야구 인생을 시작했다. 지난 해 12월 다저스와 현역 마지막 1년(550만 달러) 재계약을 체결할 당시부터 은퇴 후 프런트, 선수 육성 부서로 이동하는 조항이 이미 포함돼 있었던 것으로 알려졌다.

올 10월 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 탈락 직후 은퇴를 공식 발표한 뒤, 불과 열흘 만에 애리조나로 이동해 애리조나 가을리그(AFL)와 다저스 구단 시설에서 유망주들을 직접 지도하기 시작했다.

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아직 대외적인 공식 세부 직함은 공개되지 않았으나, 로하스는 "다른 역할로 이 유니폼과 로고를 계속 달고 구단을 더 좋게 만들고 싶다"며 "향후 메이저리그 감독이 되기 위한 지도자, 프런트 커리어의 첫 단계로 이 보직을 밟고 있다"고 밝힌 바 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com