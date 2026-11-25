2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본 대표팀과 오릭스 버팔로스의 경기, 일본 사토가 타격을 하고 있다.오사카(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.02/

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 한화 노시환이 볼넷 출루하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

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[스포츠조선 이종서 기자] '일본인 거포' 사토 데루아키(27)가 마침내 메이저리그행을 확정지었다.

미국 메이저리그 공식홈페이지 MLB닷컴은 25일(이하 한국시각) '일본의 FA 거포 사토가 시카고 컵스와 6년 1억2000만 달러 계약에 합의했다'고 전했다. 1억2000만달러는 종전 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 기록했던 아시아 야구 최고액인 1억1300만달러를 넘는 규모다.

매체는 '사토는 지난 두 시즌 동안 일본 최고의 타자였다. 일본프로야구 한신 타이거스의 스타 좌타 거포로 2025년 생애 첫 MVP 상을 수상한 데 이어 2026년 타격 트리플크라운을 달성했다. 143경기에 출전해 타율 3할6리 39홈런 106타점을 기록하며 세 부문 모두에서 NPB 센트럴리그 1위를 차지했다'며 '이는 사토가 센트럴리그 MVP 영예를 안았던 2025년 타율 2할7푼7리 40홈런 102타점 시즌에 이어 나온 기록'이라고 소개했다.

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사토가 메이저리그 도전을 선언하면서 일찌감치 복수의 구단이 관심을 보였다. MLB닷컴은 '27세의 그는 파워 히터가 부족한 이번 오프시즌 시장에서 영입 가능한 최정상급 타자 중 한 명'이라며 '5차례 NPB 올스타에 선정됐고, 2023년 한신의 일본시리즈 우승을 이끌기도 했다. 한신에 있는 동안 5차례 20홈런 이상을 치는 등 163홈런, 타율 2할7푼1리, 장타율 0.514, OPS 0.851을 기록했다'고 설명했다.

메이저리그에서 다양한 수비 활용도 가능할 전망. 매체는 '사토는 또한 여러 포지션을 소화할 수 있다. 그는 최근 몇 시즌 동안 주로 3루수로 뛰었고 2025년에는 핫코너에서 골든글러브까지 수상했다. 그러나 일본에 있을 당시 우익수로도 많은 경기를 뛰었다'고 했다.

사진출처=사토 테루아키 인스타그램

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사토의 성공을 기대하는 이유 중 하나는 올 시즌 메이저리그 무대를 밟은 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)의 활약 덕분. MLB닷컴은 '사토는 NPB에서 트리플크라운을 달성한 같은 엘리트 좌타 거포인 무라카미와 비교돼 왔다'며 '무라카미는 화이트삭스에서의 루키 시즌에 35홈런을 터뜨리고 아메리칸리그 올스타에 선정됐다. 3년 연속 100패 시즌에 있던 화이트삭스를 플레이오프 진출로 이끄는 등 즉각적인 돌풍을 만들어냈다'고 했다.

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매체는 이어 '두 선수가 정확히 같은 유형의 타자는 아니다. 무라카미는 타석에서 더 선구안이 좋고 더 많은 볼넷을 골라내지만, 헛스윙도 더 많이 한다. 사토는 더 공격적이지만, 스트라이크 존 안과 변화구 및 오프스피드 구종을 상대로 콘택트를 조금 더 잘 만들어낸다'라며 '만약 사토가 메이저리그에서 무라카미급의 임팩트를 만들어낼 수 있다면 (영입전의) 큰 승리가 될 것'이라고 바라봤다.

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회말 노시환이 우측 담장을 향하는 타구를 날린 후 더그아웃으로 들어와 기뻐하고 있다. 노시환의 타구는 비디오 판독 결과 홈런에서 2루타로 정정됐다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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사토가 자리를 잡으면서 노시환의 계약에도 속도가 붙을 전망이다. MLB닷컴이 앞서 언급한 것처럼 이번 메이저리그 시장에서는 '파워히터'가 부족하다. '초대어'인 사토가 떠나면서 이를 바라보던 구단이 하나 둘씩 움직일 가능성도 높아졌다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com