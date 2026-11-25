사진출처=MLB닷컴

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[스포츠조선 고재완 기자] "제프 파산이 3시 16분에 쐈다!"

커리어 최악의 한 해를 보냈던 내야수 김하성(31)이 미국 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거즈 유니폼을 입고 명예회복에 나선다. ESPN 제프 파산 기자와 뉴욕 포스트 존 헤이먼 기자 등 현지 대표 소식통은 25일(한국시각) 오전 3시쯤 김하성이 디트로이트와 1년 계약에 합의했다고 일제히 전했다.

눈길을 끄는 대목은 몸값이다. 보장 금액 500만 달러에 성적 인센티브 100만 달러를 더한 최대 600만 달러 조건으로, 직전 시즌 연봉(2000만 달러)에 비하면 크게 줄었지만 2026시즌 최악의 부진과 스플릿(마이너) 계약 우려까지 겹쳤던 상황을 감안하면 '보장 500만 달러·최대 600만 달러'는 나쁘지 않은 현실적 결과라는 평가가 나온다.

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파산 기자는 이날 오전 3시 16분(한국시각) 소식통을 인용해 김하성과 디트로이트의 1년 500만 달러 계약 합의를 속보로 알렸고, 이어 헤이먼 기자 등을 통해 인센티브 100만 달러가 포함된 총액 최대 600만 달러 구조가 전해졌다. 현재 디트로이트의 40인 로스터가 꽉 차 있는 만큼, 구단은 기존 선수 한 명을 정리하는 행정 절차를 마치는 대로 공식 발표를 진행할 전망이다.

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김하성에게 2026시즌은 말 그대로 악몽이었다. 지난해 탬파베이 레이스에서 웨이버 공시된 뒤 애틀랜타 브레이브스로 이적해 후반기 반등에 성공하며 상호 옵션(1600만 달러)을 뛰어넘는 1년 2000만 달러 계약을 따냈지만, 시즌 전 오프시즌 기간 한국에서 빙판길 낙상으로 오른손 가운뎃손가락 힘줄이 파열되며 수술대에 올랐다.

정상적인 스프링캠프와 시범경기를 건너뛴 채 5월 중순 뒤늦게 복귀했으나 전반기 27경기 타율 6푼8리, 출루율 0.171, OPS 0.239에 그쳤고, 손가락 부상 재발까지 겹치며 결국 시즌 51경기 타율 1할1푼6리, 출루율 0.219, 0홈런, 9타점, OPS 0.359라는 데뷔 후 최악의 성적표를 남겼다. 가을야구에서도 4경기 무안타와 NLDS 2차전 실책으로 아쉬움을 삼켰다.

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김하성. AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

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디트로이트가 2026시즌 극심한 타격 부진에도 김하성에게 손을 내민 이유는 명확하다. 유격수·2루수·3루수를 모두 소화할 수 있는 멀티 포지션 능력, 2023년 내셔널리그 유틸리티 골드글러브 수상으로 입증된 수비 가치, 그리고 기동력이다. 디트로이트는 올해의 부진이 손가락 부상과 실전 공백이 겹친 예외적 사례로 보고, 건강을 되찾는다면 예년 수준으로 반등할 여지가 충분하다고 판단했다.

팀 내야 사정도 맞물렸다. 디트로이트는 현재 2루에 잭 맥킨스트리, 3루에 케빈 맥고니글이 자리 잡고 있지만 유격수 자리는 확실한 주전이 비어 있다. 하비에르 바에스는 수비력 저하로 외야 비중이 커졌고, 존 펙은 경험이 아직 부족한 데다 내야 유틸리티 뎁스 자체도 얇은 편이다. 1년 보장 500만 달러, 인센티브 포함 600만 달러는 디트로이트에 큰 부담이 되지 않는 금액인 만큼, 김하성이 유격수와 내야 전천후 자원으로 실전 기회를 넓히며 2027시즌 종료 뒤 다시 한 번 시장 도전에 나설 발판을 마련할 수 있을지 주목된다.

김하성. AP연합뉴스

star77@sportschosun.com