한신의 4번 타자 사토가 시카고 컵스와 6년-1억2000만달러에 계약했다. 한신에서 6시즌을 뛰고 빅리그 진출에 성공했다. 사진출처=한신 타이거즈 SNS

토론토와 계약한 우완투수 다이라. 사진출처=세이부 라이온즈 SNS

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새 팀이 정해졌다.

한신 타이거즈 3루수 사토 데루아키(27)가 시카고 컵스, 세이부 라이온즈 우완투수 다이라 가이마(27)가 토론토 블루제이스와 계약했다. 올해 센트럴리그 타율-홈런-타점 3관왕과 퍼시픽리그 평균자책점 1위가 내년에는 메이저리그에서 치고 던진다. 25일(한국시각) 새벽 미국에서 날아온 소식이 일본을 뜨겁게 했다.

사토가 6년-1억2000만달러(약 1611억원), 다이라가 5년-8000만달러(약 1074억원)에 사인했다. 각각 평균 연봉 2000만달러(약 268억5000만원), 1600만달러(214억8000만원)을 받는다. 다이라는 3년 뒤 옵트아웃 조항이 포함된 계약을 했다.

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미국 매체, 전문가들이 예상했던 계약 조건과 비슷하다. 일본프로야구에 대한 메이저리그의 높은 평가를 재확인한 조건이다. 사토는 2021년 입단해 6시즌, 다이라는 2018년부터 9시즌을 뛰고 꿈을 이뤘다. 둘은 1~2년 전부터 구단에 빅리그 도전 의사를 밝혔다.

사토는 요시다 마사타카(33)가 2023년 보스턴 레드삭스와 맺은 5년-9000만달러, 일본인 야수 최고 금액을 넘었다. 이정후(28,샌프란시스코 자이언츠)가 보유하고 있던 6년-1억1300만달러, 아시아 야수 최고 기록도 깼다.

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지난해 타율 0.277-40홈런-102타점, 올해 0.306-39홈런-106타점. 뛰어난 성적이지만 야쿠르트 스왈로즈 시절의 무라카미 무네타카(26), 요

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한신은 사토를 보내면서 포스팅비로 약 270억원을 챙긴다. 사진출처=한신 타이거즈 SNS

미우리 자이언츠 시절의 오카모토 가즈마(31)에 비하면 존재감이 살짝 떨어진다. 그런데 무라카미, 오카모토보다 더 좋은 조건에 계약했다. 시카고 화이트삭스의 무라카미와 토론토의 오카모토가 올해 맹활약을 한 덕분이다.

무라카미는 첫해 35홈런-77타점, 오카모토는 33홈런-99타점을 올렸다. 무라카미는 지난겨울 2년-3400만달러, 오카모토는 4년-6000만달러에 계약했다. 당초 예상했던 계약 기간, 금액을 밑돌았는데 실력으로 물음표를 말끔하게 지웠다. 빅리그 선배들 덕분에 사토의 계약 조건이 올라갔다.

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올해 선발로 복귀한 다이라는 23경기에서 12승5패, 평균자책점 1.36을 기록했다. 선발과 구원을 오가며 통산 325경기에 나가 37승24패62세이브, 평균자책점 1.78을 마크했다. 그는 메이저리그에서 선발로 사이영상을 목표로 하겠다고 다짐했다.

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미국으로 가면 연봉 단위가 달라진다. 사토는 올해 4억5000만엔(약 38억원), 다이라는 3억엔(약 25억3000만원)을 받는데 대략 7~8배가 뛰어오른다.

다이라는 세이부에서 선발과 구원을 오가며 평균자책점 1위, 세이브 1위를 했다. 사진출처=세이부 라이온즈 SNS

두 선수 모두 포스팅 시스템을 통해 간다. 시카고 컵스와 토론토가 이들의 소속팀에 일종의 이적료, 포스팅비를 지급한다. 메이저리그 구단은 총액의 2500만달러(약 361억5000만원) 이하는 20%, 2500만~5000만달러는 17.5% 추가, 그 이상은 15%를 얹어 선수 원 소속팀에 줘야한다.

4번 타자를 보내는 한신은 약 2000만달러(약 268억5000만원), 주축 선발 투수가 떠나는 세이부는 약 1390만달러(약 186억6000만원)를 수령한다. 이 포스팅비가 FA 계약, 외국인 선수 영입 등 전력 보강에 투입될 것이다. 선수는 더 큰 무대 도전이라는 목표를 이루고, 소속팀은 보상받는 '윈윈' 구조다. 세이부는 지난겨울 이마이 다쓰야(28·휴스턴 애스트로스)에 이어 2년 연속 포스팅비를 챙긴다.

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선수가 크게 성장하면 구단도 대박이다. '슈퍼 에이스' 야마모토 요시노부(27)는 2024년 LA 다저스와 12년-3억2500만달러(약 4300억원)에 계약, 오릭스 버팔로즈에 5062만5000달러(약 680억원)를 남겼다. 스즈키 세이야(32)는 2022년 시카고 컵스로 가면서 히로시마 카프에 1462만

야마모토는 2024년 오릭스에 포스팅비 680억원를 남기고 메이저리그로 떠났다. 사진출처=LA 다저스 SNS

5000만달러(약 196억원), 요시다 마사타카(32)는 2023년 오릭스에 1540만달러(약 207억원)를 안겼다. 키움 히어로즈는 이정후를 샌프란시스코에 보내고 1882만5000달러(약 253억원)를 받았다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com