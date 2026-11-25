사토 테루야키. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]미국 메이저리그(MLB) 시카고 컵스가 오프시즌 타자 최대어인 사토 테루아키(27)를 전격 영입하며 전력을 강화했다.

'MLB닷컴'은 25일(한국시각), 컵스가 좌타 거포인 3루수 사토와 6년 1억2000만달러(약 1610억원) 규모의 계약에 합의했다고 보도했다. 현재 구단과 선수측은 합의를 끝마친 상태로, 메디컬 테스트만을 남겨두고 있다고 전했다.

'MLB닷컴'은 "컵스는 MLB 진출을 노리는 일본의 정상급 선수들에게 매력적인 구단이 될 수 있도록, 수년간 환경 조성과 조직 문화 구축에 많은 자원을 투자해 왔다. 이번에도 컵스는 그 노력이 결실을 보았다"라고 전했다.

Advertisement

컵스에는 이미 일본 무대에서 최고의 활약을 펼친 후 미국으로 건너온 좌완투수 이마나가 쇼타, 우익수 스즈키 세이야가 속해 있다. 2022시즌을 앞두고 컵스와 계약한 스즈키는 FA 자격을 얻어 팀을 떠날 가능성이 크다.

'MLB닷컴'은 "컵스는 앞서 FA 좌완 투수 트레버 로저스와 5년 1억2000만달러(약 1610억원) 규모의 계약을 맺었다. 이번 오프시즌에 다수의 선수가 FA로 팀을 떠나면서 선발 로테이션과 외야진에 공백이 생긴 상태였다. 이번 대형 영입을 통해 그 빈자리를 채우게 됐다"라고 전했다.

Advertisement

이어 "과거 컵스에서 뛰었던 다르빗슈 유는 스즈키에게 컵스가 일본 선수들에게 매우 훌륭한 환경을 제공하는 팀이라고 설득하는데 일조했다"라고 덧붙였다.

Advertisement

'MLB닷컴'에 따르면, 컵스의 야구 운영 부문 사장인 제드 호이어는 구단 최고 운영 책임자로 재임하는 동안 일본 내 탄탄한 스카우트 네트워크를 유지하고 현지 관계를 구축하는 데 힘썼다. 한신 타이거즈에서 6시즌을 보낸 뒤 포스팅 시스템을 통해 미국 진출을 선언한 사토를 영입하면서, 그동안 공들여온 기반 작업의 성과를 다시 한 번 입증했다.

Advertisement

27세 사토는 일본 프로야구(NPB) 센트럴 리그에서 타율(3할0푼6리), 홈런(39개), 타점(106개) 부문 1위를 차지하며 '트리플 크라운'을 달성했다. 2루타만 40개를 때렸고, 출루율과 장타율은 각각 3할8푼3리, 6할0푼9리였다. 센트럴 리그 MVP만 두 차례 수상한 사토는 과거 헛스윙이 잦은 편이었으나, 삼진율과 볼넷 비율을 개선했다.

사토는 지난해 3루수 부문 골든글러브를 수상하기도 했으나, 컵스에는 이미 3루수 알렉스 브레그먼이 건재하다. 고로 사토는 컵스에서 외야수 혹은 지명타자 역할을 맡을 가능성이 크다. 사토의 강점은 '안정적인 컨택트 능력'이다.

Advertisement

사토는 무라카미 무네타카와 자주 비견된다. 무라카미는 시카고 화이트삭스에서 루키 시즌에 35개 홈런을 터뜨리며 단숨에 화제의 중심에 섰다.

컵스는 과거 최희섭, 류제국 임창용 등 한국인 선수를 거느렸지만, 최근 10년 넘게 한국인 선수와 인연을 맺지 못하고 있다. 일본 선수들의 가치를 더 높게 평가하고 있다는 방증이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com