올시즌 NPB 센트럴리그 트리플크라운에 빛나는 사토 데루아키가 시카고 컵스에 입단한다. 5년 1억2000만달러의 조건이다. 2023년 3월 WBC를 앞두고 평가전에 출전한 한신 타이거스 사토. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]태릭 스쿠벌이 역대 투수 최고 몸값(4억5000만달러)을 받고 뉴욕 메츠와 계약한 이후 FA 시장이 뜨겁게 달아오르고 있다. 25일(이하 한국시각) FA 상위 랭커들이 대거 새 둥지를 찾았다.

우선 NPB(일본프로야구) 타격 트리플크라운에 빛나는 3루수 사토 데루아키가 시카고 컵스 유니폼을 입는다.

ESPN 등 현지 매체들은 '컵스가 NPB 센트럴리그 MVP 출신 사토와 6년 1억2000만달러(약 1610억원)에 계약하기로 했다'고 전했다.

Advertisement

역대 아시아 출신 야수가 메이저리그에 입성할 때 계약한 금액 중 최고 기록이다. 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 2023년 12월 세운 종전 기록인 6년 1억1300만달러가 3년 만에 깨졌다.

사토는 올해 한신 타이거스에서 타율 0.306, 39홈런, 106타점을 올리며 센트럴리그 타격 트리플크라운을 달성했고, 작년에는 타율 0.277, 40홈런, 102타점, 83득점, OPS 0.924로 MVP 올랐다. 2년 연속 MVP가 확실시되는 상황에서 역사적인 몸값을 받고 빅리그 입성에 성공했다.

Advertisement

컵스는 사토를 우익수로 활용할 것으로 보인다. 기존 우익수이자 NPB 출신인 스즈키 세이야가 FA 시장에 나갔기 때문이다. 사토는 한신에서 주로 3루수로 뛰면서도 지난 2년간 45경기에서 외야수로 활약했다.

Advertisement

타이라 카이마가 5년 8000만달러에 시카고 컵스와 계약했다. 사진출처=세이부 라이온스 구단

또 다른 NPB 출신 스타인 우완 에이스 타이라 카이마는 토론토 블루제이스의 손을 잡았다. 조건은 5년 8000만달러.

Advertisement

타이라는 세이부에서 8시즌 동안 통산 325경기에 등판해 592이닝을 던져 37승24패, 62세이브, 평균자책점 1.78, 620탈삼진을 기록했다. 9이닝 탈삼진율이 9.4이고 WHIP 1.09다. 트랙 레코드를 보면 선발과 마무리로 모두 성공적인 커리어를 쌓았음을 알 수 있다.

작년에는 54경기에 구원등판해 52⅔이닝 동안 43안타와 21볼넷을 내주고 53개의 삼진을 잡아내면서 4승2패, 31세이브, 평균자책점 1.71을 올렸다.

Advertisement

그리고 올시즌에는 선발로 변신, 23경기에서 146이닝을 투구해 12승5패, 평균자책점 1.36, 141탈삼진, WHIP 0.96을 마크했다. 퍼시픽리그와 센트럴리그를 통틀어 평균자책점 1위에 올랐다.

토론토는 타이라를 2선발로 삼을 예정이다. 이로써 딜런 시즈, 타이라, 트레이 이새비지, 호세 소리아노, 코디 폰세로 이어지는 5인 로테이션이 완성됐다. AL 최강 로테이션이라는 평가가 나온다. 타이라는 포심 직구, 싱커, 커브, 스플리터, 슬라이더, 스위퍼, 체인지업, 커터 등 무려 8가지 구종을 갖고 있으며, 올시즌 직구 스피드는 최고 99마일, 평균 95.8마일을 찍었다.

한신과 세이부는 각각 컵스와 토론토로부터 포스팅피(posting fee) 1987만5000달러, 1387만5000달러를 받는다.

Advertisement

트레버 로저스가 시카고 컵스와 5년 1억2000만달러에 계약했다. AFP연합뉴스

볼티모어와 5년 1억2500만달러에 계약한 프레디 페랄타. AP연합뉴스

같은 날 컵스는 FA 좌완 선발투수 트레버 로저스를 5년 1억2000만달러에 영입했다. 컵스는 이마나가 쇼타, 케빈 가우스먼, 클레이 홈즈, 데이비드 피터슨 등 올해 주력 선발로 활약했던 투수들이 대거 FA로 풀렸다. 선발진을 재구성해야 하는 상황에서 에이스급인 로저스를 데려오는데 성공했다.

로저스는 올해 30경기에 선발등판해 169⅔이닝을 던져 10승11패, 평균자책점 4.03, 157탈삼진을 기록했다.

또 다른 A급 FA 선발인 우완 프레디 페랄타는 볼티모어 오리올스와 5년 1억2500만달러 계약에 합의했다. 올해 뉴욕 메츠와 탬파베이 레이스에서 32경기에 나가 169이닝을 투구해 10승11패, 평균자책점 4.42, 156탈삼진을 기록했다. AL 동부지구를 떠나지는 않은 셈이다.

현 노사단체협약(CBA)가 만료되는 12월 2일 메이저리그 구단주들은 락아웃에 들어간다. 이를 1주일 앞두고 FA 시장이 빠르게 움직이는 분위기다. 여전히 시장에는 마이클 킹, 스즈키, 랜디 아로자레나, 브랜든 로, 홈즈, 애드리언 모레혼, 루이스 아라에즈 등 굵직한 선수들이 남아 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com