FA 김하성이 디트로이트 타이거스와 계약했다. 사진출처=MLB 공식 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]FA 김하성의 메이저리그 4번째 팀은 디트로이트 타이거스로 결정됐다.

MLB.com은 25일(이하 한국시각) '스캇 해리스 디트로이트 야구부문 사장은 오늘 내야 수비 문제를 해결하기 위해 준비 중이 계약이 있다고 인터뷰했는데, 불과 2시간 뒤 베테랑 유격수 김하성과 1년 500만달러 계약에 합의했다고 소식통이 전했다'고 보도했다.

MLB.com에 따르면 이 계약은 신체검사를 통과하면 공식 발표될 예정이며, 성적에 따른 인센티브 100만달러가 추가로 포함됐다. 디트로이트 구단은 이 계약을 아직 확인하지 않고 있다.

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디트로이트가 내야 수비 불안을 떨치기 위해 김하성을 영입했다는 뜻이다. 올시즌 디트로이트 유격수는 AL '올해의 신인'에 선정된 케빈 맥고니글이 맡았다. 그는 156경기에 출전해 타율 0.278(605타수 168안타), 18홈런, 72타점, 97득점, 12도루, OPS 0.806을 마크하며 신인왕과 함께 실버슬러거에도 뽑혔다.

올해의 AL 신인에 선정된 디트로이트 유격수 케빈 맥고니글. AFP연합뉴스

그러나 수비는 썩 안정적이지 못하다. 유격수로 출전한 96경기에서 수비득점가치(FRV) 0, 평균이상아웃지수(OAA) -1을 기록했다. FRV는 평가 대상 유격수 80명 중 48위, OAA는 42명 중 26위에 그쳤다. 3루수로는 94경기에 나가 FRV(-1) 70위, OAA(-2) 26위에 그쳤다.

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그러나 맥고니글은 유격수보다는 3루수 수비가 그나마 낫다. 수비실점억제(DRS)는 유격수로 +2였고, 3루수로는 +8이었다. 즉 김하성과 맥고니글이 유격수를 나눠맡는데, 맥고니글이 3루수를 보면 김하성이 유격수로 선발출전한다는 얘기다.

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MLB.com은 '김하성의 주포지션은 유격수지만, 2루수와 3루수도 볼 수 있다. 타이거스는 그를 유격수로 기용할 예정인데 맥고니글과 번갈아가며 맡을 것으로 보인다'며 '맥고니글은 3루수로도 적지 않은 시간을 보냈으며, 2루 수비도 가능하다. 김하성의 합류로 유격수 수비력을 강화하고 맥고니글이 3루에서 더 많은 시간을 보낼 수 있게 해줌으로써 디트로이트는 내야 수비 안정을 기할 수 있다'고 평가했다.

김하성이 디트로이트에서는 주로 유격수로 뛸 것으로 보인다. AFP연합뉴스

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해리스 사장은 이날 우완 2년차 트로이 멜튼과 6년 계약을 발표하는 자리에서 "아직 발표되지 않은 몇 가지 딜을 완료한 상태"라며 "앞으로도 투수를 보강할 계획이고 기존 투수진을 보호하는 일도 중요하다. 내야 수비를 더욱 탄탄하게 다져야 한다. 투수가 약한 타구를 유도했을 때 이를 확실하게 아웃으로 연결하는 능력을 향상시켜야 한다"며 내야수 영입을 암시했다. 김하성을 염두에 둔 얘기였던 것이다.

그러나 김하성에게 붙는 물음표는 타격이다. 지난 2년 동안 어깨, 손가락 수술로 인해 풀시즌을 뛰지 못했고, 타석에서 고전을 면치 못했다. 김하성은 애틀랜타 브레이브스와 1년 2000만달러에 계약한 뒤 올초 빙판길에 미끄러져 오른손 중지 골절을 당해 5월이 돼서야 합류했다. 51경기에서 타율 0.116, OPS 0.359의 처참한 기록을 남겼다.

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하지만 건강한 김하성이라면 샌디에이고 파드리스 시절인 2023년의 기량을 회복할 것이라는 기대도 크다. 김하성은 그해 152경기에 출전해 타율 0.260, 17홈런, 60타점, 84득점, 38도루, OPS 0.749를 마크했고, NL 유틸리티 골드글러브도 거머쥐었다.

MLB.com은 '김하성은 현재 건강한 상태이며, 타이거스는 그가 건강을 회복한 만큼 반등의 시즌을 기대하며 위험 부담이 적은 단기계약으로 그에게 투자했다'고 전했다. 디트로이트는 샌디에이고, 탬파베이 레이스, 애틀랜타에 이어 김하성의 메이저리그 커리어 4번째 팀이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com