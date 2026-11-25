사진=김용 기자

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[스포츠조선 김용 기자] 제발 터져라, 난리난다.

두산 베어스는 올시즌 5위로 가을야구에 턱걸이 진출했지만, 와일드카드 결정전 1차전에서 LG 트윈스에 허무하게 패하며 울어야 했다.

결국 타력이 문제였다. 누가 봐도 다른 상위권 팀과 비교해 힘이 떨어지는 선수 구성. 40세가 되는 양의지가 4번을 치고 있다는 걸로 모든 게 설명되는 두산의 현실이었다.

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외국인 타자라도 강했다면 힘을 받았겠지만, 외국인 농사도 실패. 정규시즌 막판 3위 싸움을 할 때도 와일드카드 결정전 때도 중요한 경기, 가장 중요한 순간 결정타가 터지지 않아 팽팽한 흐름을 이겨내지 못했다.

그럴 때 필요한 게 장타. 하지만 두산은 김재환(SSG) 이후 이렇다 할 토종 거포 자원을 키워내지 못하고 있다. 양석환이 30홈런-100타점을 기록했지만, 최근 성적이 급격히 추락한 여파가 컸다.

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올해 라인업에서도 성장한 어린 선수들 면면을 보자. 박준순, 김민석, 안재석 모두 전도유망한 타자들이지만, 당장 20~30홈런을 기대하기에는 무리일 수 있다. 중장거리 유형 선수들이다.

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6일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 롯데 자이언츠의 경기. 데뷔 첫 홈런을 기록한 두산 김동준이 포즈를 취하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.06/

뭐가 됐든 중심에서 힘 있게 휘둘러주는 선수가 있어야 상대 배터리도 압박을 받는데, 두산은 현재 그게 전무하다. 그러니 4번 양의지만 견제하면 되고, 양의지도 그 지독한 견제 속 타율이 추락할 수밖에 없었다.

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그래서 생각나는 선수가 있다. 김동준. 두산이 2022년 신인드래프트 2차 1라운드에 선발한 거포 유망주. 하지만 프로의 벽은 높았다. 1군에서 전혀 뛰지 못하다, 이승엽 전 감독이 그의 가능성을 보고 지난해 스프링캠프에도 참가시키며 기회를 줬다. 36경기에 나섰는데, 홈런 2개에 타점 10개를 기록했다.

하지만 올해 다시 사라졌다. 문제는 명확하다. 야구계에서는 '묻으면 넘어간다'라는 말을 쓴다. 힘이 좋은 선수가, 맞히기만 하면 장타가 나올 수 있다는 것. 문제는 묻지를 않는다. 변화구 대처에 큰 약점을 보이기 때문이다.

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그래도 두산은 희망의 끈을 놓지 않는다. 김동준을 일본 미야자키 마무리 캠프 명단에 합류시켜 이진영 타격코치와 특훈을 하게 했다. 김동준은 "프로 입단 후 계속 타격폼에 변화를 줬다. 올해도 마찬가지였다. 그런데 잘 안 되더라. 이것저것 해보고 다 실패했다. 그러다 9월 막판부터 밸런스를 찾았다. 그 느낌을 마무리 캠프에까지 적용하며 훈련을 했다. 다리를 드는 타이밍을 찾았다. 이제 흔들리지 않고 내년까지 해보려 한다"고 말했다.

1일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 두산 김동준이 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.01/

김동준은 입단 후 자신에 대한 기대에 대해 "나도 장타 욕심이 있었다. 그런데 장타가 나오지 않으니, 컨택트에만 집중하고 있더라. 그래서 '시원하게 휘두르자' 하니 더 망가졌다. 이런 악순환이 반복됐다. 지금은 2S까지는 내 스윙을 하다, 2S 이후에는 대처를 하는 훈련을 열심히 히고 있다"고 설명했다. 이어 "내가 조금만 하면 기회가 생길 것 같은데, 그게 안 되니 답답하기도 했다. 그래도 포기하지 않고 노력해왔다. 조금이라도 성장해왔다고 생각한다. 다만, 올해는 변화를 준 게 실패해 멘탈적으로 많이 흔들렸다. 어떻게 쳐야할 지 모르겠다 할 정도로 힘들었다. 그래도 지금은 많이 잡혔다. 내 스스로도 내년 시즌에 대한 기대가 된다"고 강조했다.

장타력에, 키도 크고 얼굴도 잘생겼다. 좌타석에 서 있는 모습을 보면 '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이(LA 다저스)와 비슷한 느낌이다. 김동준이 터지면, 두산 야구도 살고 팬심도 더 뜨겁게 끌어올릴 수 있다. 터지기만 하면, 난리날 수 있다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com