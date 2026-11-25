김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"500만달러라는 금액은 벤치 또는 유틸리티 선수에게 지급되는 금액이다."

몸값 수직 낙하. 김하성에게는 상징적인 계약이다. 내년이 그의 커리어에 진정한 분수령이 될 전망이다.

25일(이하 한국시각) 제프 파산을 비롯한 미국 현지 기자들의 보도에 따르면 김하성은 디트로이트 타이거즈와 1년 최대 600만달러(약 80억원)의 조건에 합의를 마쳤다. 존 헤이먼 기자는 "김하성은 500만달러 연봉을 보장받고, 100만달러의 인센티브를 걸었다"고 추가 설명했다.

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1년전 애틀랜타 브레이브스와 1년 단기 FA 계약을 체결하며 연봉이 무려 2000만달러(약 268억원)에 사인했던 김하성은 1년만에 연봉이 4분의 1로 줄었다.

사실상 FA 4수를 선택했다. 김하성은 자신의 빅리그 첫 팀이었던 샌디에이고 파드리스와의 4년 계약이 끝난 후 첫 FA 자격을 얻었다. 당시 김하성에 대한 평가는 높았지만, 어깨 수술을 받은 직후인만큼 장기 계약을 구단들이 꺼리는 분위기였다.

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결국 당시에도 탬파베이 레이스와 실질적 1+1년 계약을 체결했고, 첫 시즌 도중 애틀랜타 브레이브스로 트레이드됐다. 그리고 시즌을 마친 후 옵트아웃을 선언해 다시 FA 자격을 취득해 애틀랜타와 1년 계약을 체결했다. FA 재수와 3수를 선택한 셈이었는데 부상과 부진이 길게 이어지면서 만족스러운 결과를 이끌어내지 못했다. 이번 디트로이트와의 1년 계약은 실질적 FA 4수를 위한 마지막 기회다.

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AFP연합뉴스

디트로이트는 상당히 저렴하게 빅리그 커리어와 안정적인 수비력을 갖춘 내야수를 보강했다. 'MLB트레이드루머스'는 "올해 김하성은 저조한 타격 성적을 기록했다. 디트로이트는 김하성이 건강을 회복하고 정상 궤도에 오르기를 바라고 있다. 하지만 큰 도박을 바라는 것은 아니다. 500만달러라는 금액은 벤치 또는 유틸리티 선수에게 지급되는 금액이다. 지난해 오프시즌에는 미겔 로하스, 엔리케 에르난데스 같은 선수들이 이 정도 액수에 계약했다. 김하성이 디트로이트에서 쓸만한 벤치 선수로 활약해준다면 충분히 좋은 투자다. 만약 김하성이 예전 기량을 되찾아 주전으로 자리 잡는다면 구단 입장에서는 더할 나위 없이 좋은 투자일 것"이라고 냉정하게 분석했다.

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디트로이트에서도 자리 경쟁을 펼쳐야 한다. 내야진에 변수가 많다. 스펜서 토켈슨이 1루를 맡을 것으로 보이고, 케빈 맥고니글은 올해 유격수와 3루수를 오갔다. 대만인 빅리거 리하오위도 내야 멀티 요원으로 뛰고있고, 유망주 하비에르 바이저, 잭 맥킨스트리, 맥스 앤더슨 등도 아직 자리 정리가 안됐다. 주전 2루수였던 글레이버 토레스도 시즌 종료 후 FA 자격을 얻었기 때문에 거취를 장담할 수 없는 상황인데, 김하성을 영입하면서 이런 부분에 있어서 유격과 2루를 오가는 멀티 요원으로 쓸 가능성도 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com