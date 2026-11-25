AP연합뉴스

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[스포츠조선 한동훈 기자] 토론토 블루제이스가 일본프로야구(NPB) 평균자책점 타이라 카이마를 영입했다. 5선발 후보인 코디 폰세에게 불리한 소식이다. 폰세는 2025년 KBO리그서 한화 이글스 소속으로 뛰며 MVP를 차지해 국내 팬들에게 친숙하다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 25일(한국시각) '토론토가 이번 오프시즌 첫 대형 영입을 단행했다. 일본인 우완투수 타이라와 5년 8000만달러(약 1080억원)에 계약했다'고 보도했다.

2~3선발급 계약이다. 과거 토론토가 류현진을 영입했을 때 4년 8000만달러를 투자했다. 계약기간이 1년 차이나지만 류현진에 준하는 대우라고 볼 수 있다. 타이라는 3시즌 뒤 옵트아웃 권한을 받았다.

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이번 영입으로 폰세의 입지가 좁아졌다. 타이라가 로테이션 상위 순번에 합류하고 폰세는 5선발 경쟁자로 밀려났다.

MLB닷컴은 1선발 딜런 시즈, 2선발 타이라, 3선발 트레이 예세비지, 4선발 호세 소리아노에 이어서 폰세와 스펜스 마일스가 5선발 경합할 것으로 봤다.

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MLB닷컴은 '타이라는 매우 독특한 유형이다. 키 1m73으로 작지만 잠재력이 엄청나다. 메이저리그에 그와 직접적으로 비교할 사례가 드물다. 토론토는 그의 매력적인 재능에 과감하게 베팅했다'고 조명했다.

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타이라는 NPB 세이부 라이온스에서 활약했다. 2026시즌 146이닝 평균자책점 1.36을 기록했다. NPB 평균자책점 1위다.

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MLB닷컴은 '타이라의 가장 큰 무기는 독특한 릴리스 포인트에서 나오는 최고 99마일의 강속구다. 다양한 구종을 구사한다. 크리스 배싯부터 딜런 시즈까지 토론토에는 다양한 구종을 던지는 선발투수가 많았는데 타이라는 그 수준을 한 차원 더 높여줄 것'이라고 기대했다.

MLB닷컴은 '타이라는 많은 일본 투수들과 마찬가지로 하체를 잘 활용한다. 체격 조건에 비해 익스텐션이 매우 길다. 타이라의 릴리스 포인트는 투구판에서 6.8피트(약 207cm) 앞이다. 메이저리그 평균은 6.5피트(약 198cm)다. 타이라는 자신의 부족한 키를 익스텐션으로 상쇄한다. 키가 190cm인 선수들 보다도 앞에서 공을 뿌리는 셈'이라고 높이 평가했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com