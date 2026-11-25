사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 김용 기자] 두산 베어스가 2군 코칭스태프 대폭 변화를 가져간다. 조성환 감독, 박정권 타격코치를 선임했다.

두산은 25일 퓨처스팀(2군) 감독으로 조성환 전 감독대행, 타격코치로 박정권 전 SSG 랜더스 퓨처스 감독을 영입했다고 공식 발표했다. 2년간 팀을 이끌었던 일본 출신 니무라 토오루 감독, 오노 카즈요시 투수코치와는 이별을 선택했다.

두산은 이번 인선을 통해 구단 육성 시스템 전반을 재정비하고 과감한 변화를 가져가겠다는 의지를 만천하에 드러냈다.

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조 감독은 불과 1년 전, 두산의 감독대행을 한 인물이다. 지난 시즌 종료 후 유력한 감독 후보로 거론됐지만, 두산은 투수 전문가 김원형 감독을 선택했다. 조 감독은 두산 내 다른 중요 보직 제의를 받았지만, 구단 밖에서 야구를 더 보고 싶다며 KBSN스포츠와 해설위원 계약을 맺고 한 시즌 해설 일에 집중했다.

그러던 중 두산의 콜을 다시 받았다. 두산은 최근 수년간 2군에서 올라오는 자원이 없다는 현실을 인정하고, 두산을 가장 잘 아는 육성 전문 지도자가 2군을 맡아야 한다는 데 뜻음 모았다. 그 적임자로 조 감독을 점찍었고, 조 감독도 고심끝에 2군 감독직을 수락했다.

사진제공=두산 베어스

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박 코치의 영입도 '쇼킹'한 인사다. 올시즌까지 SSG에서 2군 감독직을 역임했다. SSG가 박재상 신임 감독을 선임하며 팀을 나오게 됐는데, 두산이 발 빠르게 박 코치에게 연락했다. 현역 시절 타격으로는 한 획을 그었기에, 두산 유망주들의 성장을 기대해볼 수 있다. 감독일을 최근까지 하고 있었기에, 조 감독을 보좌하기에도 안성맞춤이다.

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조 감독은 "두산유니폼을 다시 입게 돼 행복하다. 막중한 책임감도 느낀다"며 "선수들은 나와 오래 함께하면 안 된다. 구단의 미래들이 잠실에서 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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박 코치는 "두산에서 좋은 제안을 해주신 덕분에 설레는 마음으로 결정했다. 타 팀에서 두산 퓨처스 팀을 봤을 때 기술적으로 괜찮은 선수들이 많다고 느꼈다. 이들에게 자신감과 패기를 심어주며 1군에서 싸울 수 있는 선수로 성장하는 데 보탬이 되겠다"라고 다짐했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com