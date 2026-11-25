15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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[스포츠조선 윤진만 기자]LG 트윈스가 호주 출신 2m3 거구 좌완투수 존 케네디(32)를 붙잡았다.

LG는 25일 아시아쿼터 케네디와 총액 20만 달러(계약금 5만 달러, 연봉 10만 달러, 인센티브 5만 달러)에 2027시즌 계약에 합의했다고 발표했다.

케네디는 2026시즌 8월, 어깨 부상으로 이탈한 기존 아시아쿼터인 라클란 웰스의 대체 선수로 LG 유니폼을 입고 정규시즌 23경기에 등판해 23⅔이닝을 소화하며 1승 2패 10홀드 23탈삼진 평균자책점 3.80을 기록했다. 시즌 막바지 LG 불펜에서 중요한 역할을 소화한 후 내년에도 다시 불펜을 지키게 됐다.

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케네디는 "내년에도 LG의 줄무늬 유니폼을 입고 경기할 수 있어 매우 기쁘고 영광스럽다"며 "뜨거운 응원을 보내주신 우리 LG 팬들과 기회를 주신 구단에 감사드리며, 비시즌 동안 철저히 준비해 2027시즌 팀이 더 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.

구단은 "케네디는 지난 시즌 중반 합류했음에도 좌타자들에게 특히 강한 모습을 보이며 불펜진에 큰 힘을 보탰다. KBO리그와 팀 문화에 이미 완벽히 적응한 만큼, 스프링캠프부터 정상적으로 시즌을 준비한다면 내년 시즌 불펜 운영에 더욱 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 재계약 배경을 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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