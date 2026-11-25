사진출처=MLB닷컴

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[스포츠조선 고재완 기자] 김하성(31)이 디트로이트 타이거스와 1년 보장 500만 달러, 인센티브 100만 달러(최대 600만 달러) 계약에 합의했다는 소식이 전해진 뒤, 미국 현지에서 이 계약의 '득실 계산서'를 둘러싼 평가가 엇갈리고 있다.

25일(이하 한국시각) 제프 파산(ESPN)과 존 헤이먼(뉴욕포스트), 마크 파인샌드(MLB.com) 등 현지 유력 매체 기자들이 김하성과 디트로이트의 1년 계약 합의를 일제히 보도한 가운데, 이적 전문 매체 'MLB 트레이드 루머스(MLBTR)'와 'SB네이션'의 디트로이트 팬블로그 '블레스 유 보이즈'는 각각 상반된 시선으로 계약의 명암을 짚었다.

MLBTR "아이재아 카이너-팔레파·미겔 로하스급 벤치 몸값…반등하면 횡재"

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MLBTR은 25일 오전 이번 영입을 디트로이트의 전형적인 '저점 매수(Buy-low) 카드'로 풀이했다.

매체는 보장 500만 달러라는 금액이 메이저리그에서 벤치·유틸리티 선수에게 지불하는 전형적인 수준이라며, 지난 겨울 아이재아 카이너-팔레파, 미겔 로하스, 엔리케 에르난데스 등이 비슷한 가격대에 계약한 사례를 비교군으로 제시했다.

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김하성이 2026시즌 빙판길 낙상에 따른 오른손 중지 힘줄 파열과 재발, 51경기 타율 1할1푼6리, 출루율 0.219, 장타율 0.140(OPS 0.359)이라는 극심한 부진과 어깨, 손가락 수술 여파로 2년 연속 주춤했던 만큼, 구단 입장에서 큰 부담을 지는 도박은 아니라는 시각이다.

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MLBTR은 김하성이 2022~2024년 샌디에이고 시절 423경기(1678타석) 동안 타율 2할5푼, 출루율 0.336, 장타율 0.385(wRC+ 106), 72도루, 내야 전 포지션 수비와 팬그래프스 기준 3년 합산 10.5 fWAR을 기록했던 이력을 상기시키며, 단순 백업, 수비 자원으로만 쓰여도 나쁘지 않고 2022~2024년 폼을 되찾아 주전급 공수 기여를 해낸다면 큰 소득이 될 것으로 내다봤다.

김하성. AFP연합뉴스

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디트로이트 팬블로그 "스콧 해리스의 '저비용 반등 도박' 반복…2028 구단 옵션 없는 점 아쉬워"

반면 디트로이트 현지 팬블로그 '블레스 유 보이즈'는 스콧 해리스 단장이 트로이 멜튼 연장계약 기자회견에서 내야 수비 보강을 시사한 직후 나온 이번 계약에 대해 훨씬 냉정하고 회의적인 시선을 던졌다.

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이들은 2024년 말 오른쪽 어깨 관절와순 수술 이후 이어진 투구 팔(오른손·오른어깨) 문제와 올해 손가락 부상이 타격뿐 아니라 송구와 수비에도 영향을 미쳤을 가능성을 짚으며, 전성기 수비력을 온전히 되찾을지 미지수라고 평가했다.

해리스 단장이 부상, 부진 이력의 선수를 싸게 데려와 반등을 노리는 전략(최근 우완 루이스 힐 영입 등)을 자주 구사해 왔지만, 그동안 기대만큼의 성과가 쌓이지 않은 채 '실패한 도박'으로 끝난 경우가 많았다고 지적했다.

500만 달러 규모면 젊은 유격수 존 펙의 수비 성장이 확인될 경우 부담 없이 정리할 수 있는 수준이지만, 만약 김하성이 부활에 성공하더라도 디트로이트가 2028시즌을 잡을 수 있는 구단 옵션을 확보하지 못한 점이 아쉽다고 꼬집었다. 또 마이너리그 초청 스플릿 계약 수준의 대우를 받았어야 한다는 시각과 함께, 펙이나 다른 내야 자원들과의 출전 시간 배분 및 부진 시 손절 타이밍이 핵심 과제가 될 것이라고 전망했다.

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김하성. AP연합뉴스

북적이는 디트로이트 내야 퍼즐…'건강과 타격 회복'이 관건

현재 디트로이트는 40인 로스터가 포화 상태여서 로스터 정리 절차를 거친 뒤 공식 발표가 나올 예정이다. 내야 구도 역시 1루수 스펜서 토켈슨, 3루수 겸 유격수 케빈 맥고니글, 콜트 키스, 리하오위, 하비에르 바에스, 잭 맥킨스트리, 40인 로스터에 합류한 유망주 맥스 앤더슨, 존 펙 등 여러 자원이 얽혀 있어 치열한 경쟁과 포지션 이동이 예고돼 있다.

결국 '저비용 알짜 보험'이 될지, '또 한 번의 미완 반등'에 그칠지는 김하성 자신의 손에 달렸다.

AFP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com