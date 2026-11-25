11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 올스타전, 대전 볼파크에서 열리는 퓨처스 올스타전. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.07.11/

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[스포츠조선 이종서 기자] "경기를 하면서 키워야 하는데…."

부푼 꿈을 안고 프로 유니폼을 입게 된 신인들. 그러나 이들 중 1군 그라운드에 설 수 있는 건 매년 절반이 채 안 된다. 1군은 물론 퓨처스리그 공식 경기에 오르기 조차도 쉽지 않은 것이 현실이다.

1군에서 내려온 베테랑이 컨디션을 올려야하고, 부상에서 복귀한 주축 선수들이 실전 감각을 끌어올리는 사이 신인에게 돌아갈 수 있는 기회는 턱없이 부족했다.

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한국 야구는 실패가 되풀이될 때마다 '육성'을 외치고 있다. 일본에 패배할 때마다 나오는 '변명'은 '텃밭이 작다'는 것이다.

스포츠조선DB

일본의 고교야구팀은 3000개 이상이다. 반면, 한국은 클럽팀까지 다 합쳐야 100개 남짓하다. 선수 수급부터 차이가 날 수밖에 없다.

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고교야구 등 아마추어 야구의 확대는 발전을 위한 첫걸음이다. 그러나 어렵게 뽑은 선수의 최대치를 끌어내는 건 프로 구단의 몫이다.

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현재 KBO 퓨처스리그의 가장 큰 문제는 기능의 과부하다. 1군 엔트리를 제외한 수십 명의 선수가 2군과 잔류군에 묶여 연간 100경기 남짓한 제한된 일정을 소화한다.

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한 구단 관계자는 "현재 퓨처스리그에서 신인을 비롯해 어린 선수가 꾸준하게 실전 감각을 유지하기는 쉽지 않은 환경"이라며 "프로의 궁극적인 목표가 1군 성적인 만큼, 1군 백업 선수나 재활을 마치고 온 선수가 점검을 위해 나가는 경우가 많다"고 토로했다. 대학팀이나 독립야구단과의 경기도 있지만, 꾸준하게 실전 감각을 올리기에는 제한적일 수밖에 없다.

물론 프로의 본질은 1군 성적이다. 당장 내일 1군에 올라가 팀 승리에 기여할 백업과 재활 선수가 2군 경기를 우선 소화하는 것은 어쩌면 당연한 수순이다. 문제는 1군을 지원하는 '대기소' 역할 외에 순수하게 유망주만 키울 별도의 무대가 부족하다는 점에 있다. 한 프로 코치는 "단순히 연습만 해서는 실력이 늘 수 없다. 어느 볼카운트에서 무엇을 던져야 할지 생각하고 느껴보기 위해서는 실전 경기가 필수다. 그런데 지금 현실에서는 그런 기회를 주기에 역부족"이라고 토로했다.

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제한된 출전 기회 속에서 아까운 재능들은 제대로 꽃을 피우기도 전에 사라지기도 한다. 또 다른 구단 관계자는 "들어오는 선수보다 나가는 선수의 기량이 좋은 경우가 많다"며 "방출 선수 명단을 꾸릴 때 신인의 성장 가능성도 당연히 고민하겠지만, 최종적으로 포함하게 되는 1~2명의 선수는 정말 아까울 때가 많다"고 털어놨다.

27일 일본 미야자키 아이비 스타디움에서 열린 두산 베어스와 소프트뱅크 호크스의 경기. 득점한 주자를 반기는 소프트뱅크 선수들 모습. 미야자키(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.02.27/

반면, 일본은 순수 육성 무대를 위한 노력을 이어가고 있다. 소프트뱅크 호크스는 2011년 일본 최초로 3군 운영을 시작한데 이어 2023년부터는 4군까지 창설했다. 일본 프로야구에서도 특수한 경우지만, 확실한 육성으로 구단의 뿌리부터 다지겠다는 의지였다.

소프트뱅크의 탄탄한 육성망은 기적을 만들기도 했다. 메이저리그에 진출한 센가 고다이, 일본 대표팀 안방마님 가이 다쿠야 등은 대표적인 육성 성공 사례로 남았다.

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경기도 어느정도 보장돼 있다. 일본 전역에 탄탄하게 뿌리내린 독립리그, 실업 야구 팀들과 경기를 펼치면서 실전에서 얻어야할 부분을 충분히 얻고 있다. 독립리그, 실업 야구라고는 하지만 이들 역시 '전문 야구 선수'다. 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 한국을 상대로 놀라운 피칭을 펼쳤던 히구치 신은 지난 10월 NPB 신인드래프트에서 라쿠텐 골든이글스의 지명을 받았다.

물론 KBO리그에 당장 3군을 만들기에는 현실적으로 넘어야할 문제가 많다. 모기업의 지원금에 의존하는 KBO 구단 현실에서 추가로 선수단 규모를 늘리기는 쉽지 않다. 제대로 하기 위해서는 전용 구장 확보라는 과제도 있다. 많은 지자체가 야구장 설립 의사를 보이고 있지만, 2군 및 3군 등을 위해 선뜻 나설 곳은 많지 않다.

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 상무가 승리하며 챔피언에 올랐다. 포즈를 취하는 울산 웨일즈 선수단의 모습. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

대신 한국 야구 환경에 맞는 현실적인 대안과 움직임이 서서히 고개를 들고 있다. 1군에 종속되지 않은 독립형 퓨처스 구단 '울산 웨일즈'의 등장은 의미 있는 첫걸음이다. 기존 10개 구단 2군과 달리 방출되거나 미지명된 선수들에게 온전한 실전 무대를 제공하며 좁았던 야구 생태계의 파이를 넓히고 있다.

이외에도 기존에 있는 독립구단의 활용 또한 방법이다. 한 관계자는 "독립구단을 활용해 '위탁 육성'하는 방법도 있다. 운영비 일부를 지원하고 프로 유망주를 파견하는 방식이다. 갓 은퇴한 선수의 경우는 독립구단에서 코치를 하면서 '지도자 육성'까지 병행할 수도 있다"고 제안했다.

지난 10년 간 당한 한일전 13연패는 단순한 승패의 기록이 아니다. 어쩌면 1000만 관중 시대라는 화려한 '흥행'에 가려진 우리가 놓치고 있던 '내실'의 부재를 드러낸 성적표다. 다음 10년이 달라지기 위해서는 시스템의 정비와 함께 새로운 판을 마련해야만 한다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com