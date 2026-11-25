스킨스 SNS

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[스포츠조선 한동훈 기자] 미국 국가대표 에이스 폴 스킨스가 연인과 일본을 방문했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 25일(한국시각) '스킨스가 여자친구 리비 던과 함께 최근 일본을 방문했다. 이들은 먼저 미군위문협회(USO)를 찾은 뒤 일본 곳곳을 둘러보는 여향을 즐겼다. 스킨스는 야구 스타로 떠오르기 전, 공군사관학교에서 대학 선수 생활을 시작했다'고 보도했다.

던은 전직 체조 선수로 유명하다.

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스킨스는 일본 여행 사진을 자신의 SNS에 공개했다. 일본 인사 '곤니치와'라 덧붙였다.

커플은 USO 방문 이후 교토 아라시야마 대나무 숲을 탐방했다. 일본의 수도 도쿄로 이동해 스모 경기를 체험하고 관람했다.

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MLB닷컴은 '스킨스는 야구에 대한 애정이 남다르다. 이번 여행에서 야구가 빠질 수 없었다. 클리닉에 참여해 어린 선수들의 질문에 답해줬다. 스킨스는 자신의 슬라이더 그립을 직접 가르쳤다'고 조명했다.

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스킨스는 '친한파'로 널리 알려졌다. 던과 첫 데이트가 한국식 고깃집이었다고 밝혔다.

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스킨스는 2023 신인드래프트 1라운드 전체 1번에 뽑힌 초특급 유망주였다.

스킨스는 피츠버그 파이어리츠의 에이스로 발돋움했다.

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2024년 23경기 133이닝 11승 3패 170탈삼진 평균자책점 1.96을 기록했다.

2025년 32경기 187⅔이닝 10승 10패 216탈삼진 평균자책점 1.97을 기록했다.

2026년은 32경기 174⅓이닝 10승 11패 200탈삼진 평균자책점 3.82를 기록했다.

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스킨스는 2024년 신인왕, 2025년 사이영상을 차지했다. 2026년 월드베이스볼클래식(WBC) 토너먼트 베스트팀의 투수로 선정됐다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com