출처=MLB SNS 캡쳐

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]"아직 발표되지 않은 몇 가지 움직임이 있다."

스콧 해리스 디트로이트 타이거스 회장이 지난 24일(이하 한국시각) 기자회견에서 언급한 '움직임(Moves, 이적)'에는 대한민국 내야수 김하성도 포함되어 있었다. '썰'은 단순한 '썰'이 아니었다.

해리스 회장은 투수 트로이 멜론과의 6년 4650만달러(약 620억원) 규모 연장 계약을 발표하는 자리에서 "투수진을 계속 보강할 계획이지만, 동시에 기존 투수들을 보호하고 내야 수비를 더욱 탄탄하게 만들고자 한다. 최근보다 더 효과적으로 타구를 아웃으로 연결할 수 있도록 하려는 것"이라고 내야수 보강을 암시했다.

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그로부터 몇 시간 지나지 않아 김하성의 영입이 수면 위로 떠올랐다. 스포츠 방송 'ESPN'은 디트로이트가 내야수 김하성과 1년 500만달러(약 67억원) 규모의 계약에 합의했다고 25일 보도했다. 이 계약엔 100만달러의 성과급이 포함됐다.'MLB.com'은 "디트로이트는 김하성이 다시 기량을 회복할 수 있을 것이라 기대하며 '저위험 단기 계약'으로 투자를 결정했다"라고 영입 배경을 설명했다.

김하성. AP연합뉴스

김하성은 2023년 샌디에이고 파드리스에서 골든글러브를 수상하며 주가를 높였으나, 최근 두 시즌 동안은 부상에 시달렸다. 2025년 애틀랜타 브레이브스와 탬파베이 레이스에서 48경기, 지난시즌에는 애틀랜타에서 51경기 출전에 그쳤다. 김하성은 2025년 어깨 수술을 받았고, 지난 겨울 한국에서 빙판길에 미끄러지면서 오른손 중지 힘줄이 파열되는 부상을 당했다. 하지만 지난 7월 중순부터 컨디션을 회복해 플레이오프 2경기에도 출전했다.

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디트로이트 지역지인 '디트로이트 뉴스'는 "그럼에도 지난시즌 51경기에서 타율은 1할6푼1리에 머물렀지만, 수비에선 '수비로 실점을 막아낸 지표'인 DRS +4를 기록하며 여전히 뛰어난 수비력을 선보였다"라고 적었다.

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유격수, 2루수, 3루수를 두루 맡을 수 있는 김하성은 디트로이트에선 유격수로 활용될 것으로 예상된다. 'MLB.com'은 "케빈 맥고니글과 번갈아 가며 출전할 것으로 보인다"라고 예상했다. 맥고니글은 지난시즌 아메리칸 리그 신인상을 차지한 선수다.

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'MLB.com'은 "김하성의 영입은 디트로이트의 내야 개선 과정에 힘을 보탠다. 단순히 유격수 자리에 수비수를 추가하는 것을 넘어, 맥고니글이 3루수로 더 많은 시간을 보낼 수 있게 해주기 때문이다. 맥고니글은 유격수(DRS +2)보다 3루수(DRS +8)로 나섰을 때 더 좋은 수비 지표를 기록한 바 있다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com