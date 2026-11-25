뉴욕 메츠와 9년 4억5000만달러에 FA 계약을 한 태릭 스쿠벌은 선수노조 집행위원이다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]MLB와 선수노조 간 새 노사단체협약(CBA) 도출을 위한 협상이 난항을 거듭하고 있다.

MLB는 샐러리 캡 도입과 관련해 마련키로 한 '에스크로(escrow·예치금)' 제도를 철회한다는 수정안을 선수노조에 제안했다.

글렌 캐플린 MLB 대변인은 25일(한국시각) "지난 수개월간 선수노조는 다른 스포츠 종목에서 시행 중인 에스크로 제도를 공격하며, 이를 마치 보장 계약이 사라지는 것인 양 왜곡해 왔다"며 "MLB는 오늘 에스크로 제안을 철회하는 조치를 취함으로써 새로운 '샐러리 캡 및 플로어(연봉 상한 및 하한)' 체계 하에서도 모든 선수들의 보장 계약이 온전히 그대로 유지될 것임을 분명히 했다"고 밝혔다.

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하지만 선수노조는 즉각 반발했다.

브루스 마이어 메이저리그 선수노조위원장대행. AP연합뉴스

브루스 마이어 선수노조위원장대행은 성명을 발표하고 "MLB는 샐러리 캡 제안을 수정해 에스크로 제도를 취소하겠다고 밝혔으나, 이번 제안 역시 선수들에게 실질적인 혜택은 전혀 제공하지 않는다. MLB의 새로운 제안은 그와 동일한 액수의 금액을 이듬해 선수들의 주머니에서 가져가겠다는 것"이라면서 "이는 선수들의 급여를 삭감,억제하고 선수들의 이적 자유를 제한한다는 샐러리 캡의 본래 목적을 달성하기 위한 또 다른 방식일 뿐이다. 이는 MLB의 급여 상한제 제안이 어떻게 과거, 현재, 그리고 미래의 선수들을 서로 대립하게 만드는지를 보여주는 또 하나의 사례'라고 밝혔다.

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MLB가 이날 수정 제안한 내용을 보면 선수에게 줄 보상금 중 일부를 에스크로 형태로 보류하는 일은 없을 것이며, 신규 계약이든 기존 계약이든 무조건 주기로 한 연봉은 전액 그대로 보장된다.

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다만 특정 시즌에 선수들에게 지급된 금액이 총액 기준에 부족하거나 초과할 경우 그 차액을 향후 시즌의 샐러리 캡 및 플로어를 산정할 때 반영한다. 또한 초과 지급이 발생할 경우 MLB는 최대 2년 전의 수익 데이터를 활용해 샐러리 캡과 플로어를 산정할 수 있는 권한도 갖게 된다.

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에스크로 제도는 구단측과 선수측이 발생한 수익을 50대50으로 나눠 갖자는 수익 배분 제도의 일환이다. 문제는 선수 연봉 총액이 양측이 합의한 비율을 초과할 경우다. 선수들은 자신들의 연봉에서 에스크로 계좌에 일정 비율로 예치한 금액 일부 또는 전부를 반환해야 한다. 이를 없애기로 한 것이다.

롭 맨프레드 메이저리그 커미셔너. AP연합뉴스

MLB가 선수노조에 수정 제안한 수익 배분의 내용은 이렇다.

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선수들은 야구 관련 수익의 50%를 받게 된다.

수익이 증가하면 선수들과 구단들은 이를 균등하게 분배한다.

메이저리그 선수들의 보상이나 혜택은 축소되지 않는다.

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이 새로운 체계가 도입되는 첫 해 메이저리그 선수들이 받게 될 총 보상액은 2026년의 보상액보다 많을 것이다.

다른 스포츠들과 달리, 메이저리그 선수들의 보상은 수익 증가 속도를 따라가지 못했다. 2003년 이후 MLB 수익은 247% 증가한 반면, 선수 급여 총액은 149% 증가하는 데 그쳤다.

MLB는 재무 상태를 검증하기 위해 독립적인 회계사를 선임할 것을 제안한다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com