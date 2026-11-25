23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 7회 2사 만루 위기를 막아낸 두산 타카다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 두산 타카다가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 고재완 기자] KBO리그에 올해 신설된 '아시아쿼터' 제도를 두고 일본 현지 스포츠 칼럼니스트도 높은 관심을 보였다. 10개 구단 중 7개 구단이 일본 출신 투수를 영입하며 첫 시즌을 시작한 배경과 시즌 중 엇갈린 명암, 그리고 후쿠타니 코지(35)의 키움 히어로즈 합류까지 한일 양국 야구계의 시선이 교차했다.

오사카 출신 재일교포 3세 김명욱 스포츠 전문 칼럼니스트는 25일 야후 재팬 '엑스퍼트 토픽' 칼럼을 통해 KBO 아시아쿼터에 일본 투수들이 몰리는 이유와 '세컨드 찬스'로서의 가능성을 짚었다.

왜 일본 투수인가…'약 3200만 엔' 상한선과 두터운 일본 마운드

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김 칼럼니스트는 KBO가 기존 외국인 선수 3명과 별도로 도입한 아시아쿼터의 신규 영입 상한액(계약금·연봉·옵션·이적료 합산 20만 달러·약 3200만 엔)을 먼저 주목했다. 니혼햄 파이터스를 떠난 우완 투수 코지가 키움과 연봉 20만 달러에 계약한 사례를 들며, 연봉만으로 상한선에 도달한 케이스로 언급했다.

일본 투수들이 선택받은 이유로는 구위와 제구력, 그리고 일본 야구 특유의 마운드 뎁스가 꼽혔다. 구단들이 일본 투수의 구위와 제구력을 기대하고 있다며 "소프트뱅크 호크스 출신 KIA 타이거즈 이범호 감독 역시 제도 도입 전 젊은 나이에 방출되는 선수가 많다는 점에 놀라움을 나타냈다"고 소개했다. 연간 30~40경기를 맡길 수 있는 베테랑부터 독립리그의 강속구 자원까지 선택지가 넓다는 점이 KBO 구단들의 시선을 끌었다는 분석이다.

사진캡처=야후 재팬

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 두산 타카다가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

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두산 타카다 초반 ERA 7.87→39경기 등판 '재계약' 성공

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제도 첫해, 출발은 순탄치만은 않았다. 시즌 초반 일본 투수 7명의 평균자책점(ERA)이 지난 4월 12일 기준 7.87에 머물렀던 점을 짚으며, 부진이 이어질 경우 내년 시즌 아시아쿼터 선발 기준이 달라질 수 있다는 우려 섞인 시각도 많이 나왔었다.

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하지만 반전 사례로 두산 베어스의 타카다 타쿠토가 거론됐다. 두산은 5월 타무라 이치로를 방출한 뒤 대체 자원으로 전 요코하마 DeNA 베이스타즈 출신 타카다와 계약했다. 일본 1군 등판 이력이 없던 타카다가 KBO리그에서 39경기에 나서며 재계약에 성공한 점을 들어, 일본에서 출전 기회를 찾아온 투수들이 새로운 무대에서 활로를 여는 흐름에 주목한 것.

키움 역시 아시아쿼터로 14세이브를 기록했던 카나쿠보 유토와 재계약하지 않고, NPB 14시즌 통산 304경기(28승 35패 38세이브 57홀드, ERA 4.04)를 소화한 후쿠타니를 택하며 일본 투수 기조를 이어갔다.

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칼럼은 제한된 예산 속에서 실전 경험과 구위를 갖춘 자원을 찾는 KBO 구단들의 계산과 일본 선수들의 도전 욕구가 맞물렸다고 풀이했다. 동시에 일본에서 충분한 출전 기회를 얻지 못했던 수많은 투수들이 바다를 건너 활약과 재계약을 이어가는 사례가 쌓이면, 아시아쿼터가 일본 투수들에게는 하나의 '세컨드 찬스' 무대로 뿌리내릴 수 있을 것이라고 기대했다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 타카다가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

고재완 기자 star77@sportschosun.com