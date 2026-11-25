11일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와 KIA의 경기. 인터뷰하고 있는 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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[스포츠조선 한동훈 기자] '3루 최대어' 사토 테루아키의 거취가 결정됐다. 일본의 김도영으로 불린 사토가 1억2000만달러 잭팟을 터뜨렸다. 이제 한화 이글스의 노시환 차례다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 25일(한국시각) '시카고 컵스가 일본 강타자 사토와 6년 1억2000만달러 계약에 합의했다'고 보도했다.

사토와 노시환은 이번 메이저리그 FA 시장에서 대표적인 비교대상이었다.

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동아시아에서 포스팅을 신청한 거포 3루수라는 공통점이 있었다. 사토는 일본프로야구(NPB)와 월드베이스볼클래식(WBC)에서 검증된 확실한 즉시 전력 자원으로 평가됐다. 노시환은 NPB보다 한 단계 아래인 KBO리그의 대표 장타자로, 메이저리그에서는 잠재력을 지닌 유망주로 분류됐다.

대어를 잡겠다면 사토, 가성비로 전력을 보강하겠다면 노시환으로 선택지가 갈렸다.

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MLB닷컴은 '컵스에는 이미 일본 출신 스타 선수들이 활약 중이다. 좌완투수 이마나가 쇼타와 우익수 스즈키 세이야가 그 주인공이다. 과거 다르빗슈 유도 컵스에서 뛰었다. 컵스가 일본 선수들에게 매우 좋은 환경을 제공하는 팀이라는 증거'라고 설명했다.

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MLB닷컴은 '사토는 지난 시즌 한신 타이거즈에서 눈부신 활약을 펼쳤다. 일본프로야구(NPB) 센트럴리그서 타율 3할6리 홈런 39개 타점 106개를 기록해 트리플크라운을 달성했다'고 조명했다.

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컵스가 사토를 3루수로 활용할 것인지는 불투명하다.

MLB닷컴은 '컵스는 이미 스타 3루수 알렉스 브레그먼이 활동하고 있다. 대신 우익수 스즈키와 좌익수 이안 햅이 FA로 풀렸다. 컵스는 사토를 코너 외야수나 지명타자로 기용할 가능성이 높다'고 전망했다.

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한편 노시환은 2027시즌부터 한화와 11년 307억원 장기 계약이 발동된다. 메이저리그에 진출할 경우 이 계약은 자동으로 해지된다. 메이저리그 구단이 노시환을 '준수한 3루 수비가 가능한 우타거포'로 인정한다면 얼마든지 한화보다 더 큰 계약을 줄 수도 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com