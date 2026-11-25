사진제공=티케이오시비

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[스포츠조선 이종서 기자] 15년 만에 온 친정. '레전드'의 기량은 변함없었다.

김태균 KBS 야구 해설위원은 23일 일본 지바현 ZOZO 마린스타디움에서 열린 '마린스 스페셜 게임 2026'에 '팀 블랙'의 1루수 겸 4번타자로 선발 출전해 2타수 1안타를 기록했다.

'마린스 스페셜 게임'은 일본 프로야구 지바 롯데 마린스가 지바 롯데 공식 팬클럽 'TEAM26' 창설 20주년을 기념해 마련된 구단 첫 OB전이다. 2만9000여 명의 팬이 지켜보는 가운데 지바 롯데 출신 선수들이 두 팀으로 나뉘어 5이닝 경기를 치렀다.

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1회 첫 타석에서는 지바 롯데 시절 동료였던 잠수함 투수 와타나베 ??스케를 만나 유격수 땅볼로 물러났다. 하지만 3회 두 번째 타석에서는 쿠보 야스토모를 상대로 공을 밀어쳐 우익수 앞에 떨어지는 안타를 만들어냈다.

김태균이 소속됐던 '팀 블랙'은 2회 3점, 5회 6점을 뽑아 '팀 화이트'에 9대0으로 승리했다.

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이날 김태균이 입은 검은색 원정 유니폼은 2010년 지바 롯데의 일본시리즈 우승 당시와 같은 디자인이다.

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김태균과 지바 롯데는 각별하다. 일본 진출 첫해인 2010년 141경기에서 타율 2할6푼8리, 21홈런, 92타점을 기록하며 팀의 우승에 힘을 보탰다. 지난해 6월 27일에는 구단이 마련한 '코리안 나이트'에 초청돼 소프트뱅크 호크스전 시구를 맡았다.

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김태균은 "지난해에는 시구로 팬분들께 인사드렸는데, 올해는 옛 동료들과 다시 유니폼을 입고 함께 뛸 수 있어서 무척 반가웠다. 뜻깊은 자리에 초대해 주신 지바 롯데 구단과 경기장을 찾아 응원해 주신 팬분들께 감사드린다"고 소감을 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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