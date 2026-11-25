29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. KIA 김도영이 수비훈련을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] '일본 김도영'으로 불린 사토 데루아키의 행선지가 정해졌다. 시카고 컵스로 향한다.

미국 스포츠매체 '디애슬레틱'은 25일(이하 한국시각) '컵스가 사토에게 6년 1억2000만 달러(약 1611억원)를 안겼다. 일본프로야구(NPB) 출신인 사토 영입에는 포스팅 비용이 추가 발생한다. 컵스의 투자 총액 규모는 1억4000만 달러(약 1880억원)에 육박한다'고 보도했다.

사토는 이정후가 보유하고 있던 포스팅시스템으로 메이저리그에 진출한 아시아 야수 최고액 기록을 갈아치웠다. 이정후는 2024년 시즌을 앞두고 샌프란시스코와 1억1300만 달러(약 1517억원)에 계약했다.

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사토는 이번 FA 시장에서 가장 주목받는 야수였다. 코너 내야수와 외야수가 가능하고, 장타력을 갖춰 눈길을 끌었다. NPB 센트럴리그 MVP를 2년 연속 수상하고, 올해는 타격 3관왕(타율, 홈런, 타점 1위)을 달성했다.

뉴욕 양키스는 사토의 유력 행선지로 꾸준히 거론됐다. 3루수 보강이 절실한 팀이기 때문.

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메이저리그 전직 단장 출신인 디애슬레틱의 짐 보든은 "나는 양키스가 사토와 계약하는 모습을 계속 그려왔다. 사토가 뉴욕에 완벽하게 어울리는 선수라고 생각하기 때문이다. 그는 3루수와 좌익수가 가능하고, 사토가 좌익수로 나선다면 양키스는 코디 벨린저를 중견수로 옮길 수 있다"고 주장하기도 했다.

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하지만 승자는 컵스였다.

사진출처=사토 테루아키 인스타그램

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 메이저리그 스카우터가 현장을 찾아 KIA 김도영을 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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디애슬레틱은 '야수 한 명에게 연간 2000만 달러(약 268억원)를 추가 지출하는 게 언뜻 비합리적으로 보일 수 있지만, 영입에는 나름의 논리가 있다. 가장 분명한 이유는 좌익수 이언 햅과 우익수 스즈키 세이야가 모두 FA로 풀렸기 때문이다. 올 시즌 컵스는 850득점으로 메이저리그 전체 1위를 기록했다. 볼넷을 잘 골라내고, 준수한 타율을 유지하며 장타력까지 갖춘 짜임새 있는 타선이었다. 홈런은 220개로 메이저리그 3위에 올랐는데, 이중 75개를 FA가 된 햅과 스즈키, 카슨 켈리, 마이클 콘포토가 합작했다. 컵스로선 타선에 장타력을 다시 불어넣는 게 절실했다'고 설명했다.

양키스는 사토 영입전에서 패하면서 KBO리그 최고 타자 김도영(KIA 타이거즈)을 향한 관심을 유지할 것으로 보인다. 양키스는 올 시즌 광주에 스카우트 주요 인사들을 파견해 김도영을 직접 살폈다. 계약도 염두에 둔 적극적인 관심으로 읽혔다.

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다만 김도영은 메이저리그 도전까지 시간이 더 필요하다. 2028년 시즌 이후가 예상된다. 양키스는 그 전에 사토가 아닌 다른 3루수로 빈자리를 채워 급한 불을 끄고, 김도영을 계속 주시할 듯하다. 김도영은 내년 시즌 유격수 전환을 시도하고 있어 새로운 매력을 더할 예정이다.

미국에서도 꾸준히 주목하는 유망주인 김도영은 메이저리그 구단과 최소 1억 달러(약 1343억원) 이상의 계약이 가능할 것이란 전망이 나오고 있다. 2024년 KBO 역대 최연소 30홈런-30도루를 달성해 첫 MVP 시즌을 보냈고, 올해는 45홈런을 쳐 생애 첫 홈런왕과 함께 생애 2번째 MVP 시즌을 기대하고 있다.

김도영이 지금처럼 햄스트링 재발 방지에만 신경 쓰면, 때가 됐을 때 메이저리그 구단들이 모셔갈 선수다. 2029년에도 26살인 어린 나이도 엄청난 메리트다. 사토에게 뺏긴 아시아 야수 최고액 타이틀을 되찾을 가장 유력한 한국인 메이저리거 후보다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승 상대 역전 솔로홈런 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com