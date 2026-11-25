[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 3주 마무리 훈련을 성료했다.
롯데는 '11월 4일부터 24일까지 일본 미야자키 휴우가시에서 진행된 수비강화캠프 일정을 마무리했다'고 25일 발표했다.
이번 캠프는 2027시즌 수비력 강화를 목적으로 총 21일간 4일 훈련 1일 휴식 일정으로 진행했다.
캠프를 마친 이동욱 감독은 "수비와 공격 모두 개인적인 루틴을 찾아가는 시간이었고, 자동화를 위해 시간을 투자했다"며 "선수들이 스프링캠프 전까지 몸으로 익혀 자기 것으로 만들 수 있길 바란다"고 말했다.
아울러 이번 캠프의 MVP는 야수 나승엽과 투수 김기준이 선정됐다.
나승엽은 "이번 캠프를 통해 올 시즌 부족했던 부분을 돌아보는 시간을 가졌다"며 "수비와 공격에서 루틴, 자동화 등 가르쳐 주신 부분들을 잊지 않고 비시즌동안 잘 준비하겠다"고 말했다.
이 감독은 캠프 내내 '루틴'을 강조했다.
투수와 야수 모두 경기를 준비하는 과정이 늘 일정해야 기복이 줄어든다는 것이다. 나아가 수비에서는 호흡부터 포구 움직임 송구까지 단계별로 동작을 나눠 훈련했다. 반복 숙달해 잡념과 잡동작을 덜어내고 '자동화'가 될 때까지 연습하는 것이 목표다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com