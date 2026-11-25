ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 07: (L-R) Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves and Hyeseong Kim #6 of the Los Angeles Dodgers speak before the game in game four of the National League Division Series at Truist Park on October 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Edward M. Pio Roda/Getty Images/AFP (Photo by Edward M. PIO RODA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 06: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves looks on prior to game three of the National League Division Series against the Los Angeles Dodgers at Truist Park on October 06, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 30: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves throws the ball to first base against the Philadelphia Phillies during the ninth inning in game two of the National League Wild Card Series at Truist Park on September 30, 2026 in Atlanta, Georgia. Edward M. Pio Roda/Getty Images/AFP (Photo by Edward M. PIO RODA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 유격수가 벼슬이다. 김하성이 2026년 타율 1할대 초반에 그치고도 거액의 계약을 따냈다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 25일(한국시각) '디트로이트 타이거즈가 다재다능한 내야수 김하성과 1년 계약에 합의했다'고 보도했다.

MLB닷컴은 '디트로이트 야구운영사장 스캇 해리스는 내야 수비 문제를 해결하기 위해 움직이고 있다고 했다. 그로부터 불과 2시간 뒤 디트로이트는 베테랑 유격수 김하성과 1년 500만달러에 합의했다는 소식이 전해졌다'고 설명했다.

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김하성은 올해 타율 1할1푼6리에 그쳤다. 메이저리그에서 주전으로 뛰기 어려운 기록이다. 그럼에도 MLB닷컴은 김하성이 '다재다능'한 내야수라고 칭찬했다. 김하성은 유격수는 물론 3루수와 2루수까지 훌륭하게 소화하는 희귀한 유틸리티 자원이기 때문이다.

MLB닷컴에 따르면 인센티브도 100만달러다. 최대 600만달러(약 80억원)를 거머쥐는 계약이다. 2026년 애틀란타 브레이브스와 맺었던 1년 2000만달러에 비하면 초라한 금액이지만 여전히 준주전급 대우를 받은 셈.

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MLB닷컴은 '31세 김하성은 2023년 샌디에이고 파드리스에서 골드글러브를 수상한 경력이 있다. 과거에도 디트로이트의 관심을 받은 바 있다. 그는 샌디에이고에서 4년을 보낸 뒤 탬파베이와 애틀란타를 거치며 부상과 싸웠다. 현재는 건강을 회복한 상태다. 디트로이트는 김하성이 다시 기량을 회복할 수 있을 것이라 기대한다. 저위험 단기 계약을 통한 투자를 결정했다'고 조명했다.

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타격이 반등하지 않아도 디트로이트 입장에서는 딱히 손해를 보는 도박이 아니라는 것이다. 수비만 완벽하게 해줘도 본전이며 공격력이 살아나면 '대박'이다.

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MLB닷컴은 '김하성의 주포지션은 유격수다. 2루수와 3루수도 소화한다. 디트로이트는 김하성을 유격수로 기용하면서 케빈 맥고니글과 번갈아 출전시킬 것으로 보인다. 맥고니글은 신인왕 출신으로 2026년 대부분 유격수로 뛰었다. 맥고니글도 3루수와 2루수 수비가 가능하다'고 내다봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com