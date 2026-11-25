8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 오늘의 타격감상 디아즈에 박수를 보내는 박진만 감독과 구자욱, 원태인. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 경쟁자들이 그야말로 쏟아지고 있다. 삼성 라이온즈의 '우승 멤버' 지키기는 성공할 수 있을까.

삼성은 한국시리즈 우승을 즐길 틈도 없이 바쁜 겨울을 보내고 있다. 이번 FA 시장에 투·타 최대어인 원태인(26) 구자욱(34)이 FA가 되면서 '집토끼 단속'에 비상등이 켜졌다.

원태인과 구자욱 리그 최정상급 선수다. 2019년 신인드래프트 1차지명으로 삼성에 입단한 원태인은 213경기에 출전해 75승59패 2홀드 평균자책점 3.86을 기록했다. 2024년에는 15승을 하면서 '다승왕'에 올랐고, 지난해에도 12승4패 평균자책점 3.24로 선발투수로서 제몫을 했다. 올 시즌 26경기에서 7승9패 평균자책점 4.52로 주춤했지만, 포스트시즌 5경기에서 2승 평균자책점 1.74로 건재함을 증명했다.

Advertisement

구자욱은 올 시즌 부상으로 114경기 출전에 머물렀지만, 타율(0.371), 출루율(0.458) 1위에 오르면서 뛰어난 타격 능력을 과시했다. 한국시리즈 5경기에 나와 타율 5할(20타수 10안타)로 맹활약을 하면서 주장으로서 자존심을 지키며 삼성의 정상 탈환 중심에 섰다.

영입만 한다면 단숨에 전력을 끌어올릴 수 있는 선수들. FA 시장이 열리자마자 곳곳에서 러브콜이 쏟아졌다. 숨길 생각도 없이 "우리 팀이 관심있다"며 공개적으로 경쟁 선언까지 하는 팀도 나왔다.

Advertisement

원태인을 향해서는 NC 다이노스가 영입 도전장을 냈다. 임선남 단장이 직접 "원태인에게 관심있다"는 말을 하기도 했다.

Advertisement

NC는 그동안 큼지막한 계약을 이끌어왔다. 양의지(4년 총액 125억원) 박건우(6년 총액 100억원) 박석민(4년 총액 96억원) 등 영입하고자 하는 선수가 있으면 확실하게 돈을 풀고 품어왔다. 원태인 영입전에서도 '모기업 지원'을 등에 업고 확실하게 나선다는 계획이다.

Advertisement

구자욱을 향해서는 두산 베어스와 SSG 랜더스가 공개적으로 관심을 보였다. 두산은 내부 FA 중 가장 큰 과제였던 양의지와 2년 총액 55억원에 계약을 마쳤다. 정수빈 박치국 등 내부 단속도 있지만, 올 시즌 내내 약점으로 꼽혔던 공격력 보강을 위해 구자욱 영입을 추진한다는 계획이다.

SSG는 내부 FA인 오태곤(3년 총액 11억원) 최지훈(4년 총액 67억원) 문승원(2+1년 총액 15억원)과 모두 계약을 하면서 급한 불을 모두 껐다. 2028년 개장하는 청라돔에 맞춰서 확실하게 전력을 구축해놓겠다는 계획이다.

Advertisement

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 카퍼레이드 행사에 참석한 삼성 원태인. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

삼성으로서는 마냥 여유롭게 지켜볼 상황은 아니게 됐다. 경쟁이 붙으면서 몸값은 천정부지로 향하고 있다. 둘을 잡기 위해서는 400억 가량이 필요하다는 이야기도 나오고 있다.

'간판 스타'를 잡기 위해서 돈보따리를 푸는 것도 한계가 있다. 샐러리캡 등도 고려해야 한다. 우승을 했던 만큼, 큰 폭의 연봉 인상자가 많아 더욱 골치 아픈 현실이 됐다.

구자욱과 원태인 모두 해외 진출도 염두에 두고 있다. 구자욱을 향해서는 이미 메이저리그 사무국의 신분 조회 요청도 들어왔다. 원태인은 일본 진출을 열어뒀다.

Advertisement

삼성으로서는 '쩐의 전쟁'에서 밀려 선수를 놓친다면 자칫 비난 여론을 마주하게 될 수밖에 없다. 잡지 못할 선수라면 '해외 진출 꿈'을 응원해야하는 웃지 못할 상황이 됐다. 일단 삼성은 이들 잔류에 최선을 다하겠다는 입장이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com