ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 07: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers celebrates defeating the Atlanta Braves in game four of the National League Division Series at Truist Park on October 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

FILE -Los Angeles Dodgers pitcher Tarik Skubal talks to reporters ahead of Game 1 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Oct. 10, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Kyla Wolf, File) FILE PHOTO

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[스포츠조선 한동훈 기자] 최초 제시액은 3억5000만달러(약 4700억원)였다. 최종 합의안은 1억달러나 오른 4억5000만달러(약 6000억원).

태릭 스쿠벌은 어떻게 뉴욕 메츠의 지갑을 열었을까.

미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 25일(한국시각) '뉴욕 메츠의 구단주이자 억만장자인 스티브 코헨이 스쿠벌에게 처음부터 4억5000만달러를 제시했던 것은 아니다'라고 보도했다.

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메츠는 3억5000만달러로 협상을 개시했다.

디애슬레틱은 '메츠의 첫 공식 제안은 3억5000만달러였다. 3년전 야마모토 요시노부가 LA 다저스와 맺었던 12년 3억2500만달러(당시 투수 최고액)을 이미 뛰어넘는 금액이었다. 당시 야마모토는 25세였으며 메이저리그 등판 경험이 전무했다. 반면 스쿠벌은 아메리칸리그 사이영상을 2차례 수상했으며 지난주 30세가 됐다'고 설명했다.

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스쿠벌 영입전에 뛰어든 구단들은 시작가가 3억2400만달러라는 점에 공감대를 이미 형성했다. 게릿 콜이 2019년 맺은 9년 3억2400만달러가 기준이었던 것이다.

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디애슬레틱은 '토론토 블루제이스가 9년 총액 4억달러가 조금 넘는 금액을 제시했다. LA 다저스는 단기 계약만을 고려했다'고 덧붙였다.

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메츠는 협상 과정에서 스쿠벌에게 더 큰 돈을 줘도 되겠다는 확신을 얻었다.

디애슬레틱은 '소식통들에 따르면 스쿠벌은 에이전트 스캇 보라스에 의존하지 않고 스스로 대화를 주도했다. 스쿠벌은 가족부터 승리를 위한 요소들에 이르기까지 자신에게 중요한 사항들을 명확하게 설명했다.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 03: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers looks on during a mound visit in the sixth inning against the Atlanta Braves in game one of the National League Division Series at Dodger Stadium on October 03, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

그는 메츠에 대해 이야기할 때 주요 선수들을 언급하는 수준을 넘어서 마이너리그에 있는 투수들까지 줄줄이 읊었다'고 전했다.

메츠는 여기서 감동을 받았다.

디애슬레틱은 '스쿠벌은 자신의 훈련 방식을 상세하게 설명했다. 메츠 관계자들은 스쿠벌이 철저한 자기 관리 능력을 가졌다고 믿었다. 동시에 스쿠벌이 메츠에 진심이라고 느꼈다. 그들은 스쿠벌과 대화를 마친 뒤 그 금액을 더 높여도 좋겠다는 확신을 얻었다'고 설명했다.

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그렇게 4억5000만달러가 완성됐다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com