3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 홍창기가 볼넷 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 김용 기자] 홍창기에는 시간이 약인가, 최원준 성공 사례가 있으니.

올시즌 FA 시장은 '구자욱의 시즌'이라고 해도 과언이 아니다. 삼성 라이온즈 12년 만의 한국시리즈 우승을 이끈 캡틴. 30대 중반에 접어드는 나이를 무색케 하는 야구 실력. 여기에 잘생긴 외모로 인한 스타성까지. 유독 대어급 선수가 부족한 이번 FA 시장에서 '상종가'를 치고 있다.

일단 구자욱이 새 팀을 찾기까지는 시간이 조금 더 걸릴 듯. 원소속팀 삼성 라이온즈를 포함해 여러 팀이 그에게 관심을 표명하고 있어 경쟁이 뜨거운 걸 더해, 미국 메이저리그 진출까지 노리고 있는 상황이다. 일단 미국 도전에 대한 것이 정리가 돼는 게 우선. 메이저리그에 가면 축하하면 되고, 그게 여의치 않을 경우 그 때부터 본격적 영입전이 벌어질 전망이다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 구자욱 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

이 시간이 초조할 사람이 있을 수 있다. 대표적으로 또 다른 FA 홍창기다.

보통 FA 시장에서는 최대어 선수들이 갈 곳을 정하면, 그 다음 규모 계약이 예상되는 선수들의 차례가 온다. 구단들 입장에서 동시에 몸값이 높은 여러 표적을 놓고 협상하는 건 사실상 불가능이다. 1순위 선수를 노리다, 그게 안 되면 다음 차례로 가는 식의 협상이 진행된다.

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올해 구자욱 다음 관심을 모으는 선수가 홍창기다. LG 트윈스 소속으로 '출루머신' 닉네임을 얻을 정도로 리드오프로서 엄청난 활약을 했다. 예비 FA 시즌인 올해 급작스러운 추락으로 인해 주가가 떨어졌다는 평가가 있기는 하다. 여기에 FA A등급이라 보상 걱정도 있다. 하지만 지난해 최원준(KT) 사례를 본 구단들 입장에서는 홍창기도 그냥 넘길 수 없는 카드다.

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최원준도 KIA 타이거즈 소속으로 예비 FA 시즌을 맞이했으나, 충격적 부진으로 인해 NC 다이노스로 트레이드 되는 아픔까지 있었다. NC에서도 반등하지 못했지만, 결국 KT 위즈와 4년 총액 48억원의 예상밖 대형 계약을 체결했었다. 그리고 FA 부담감을 털어낸 올시즌, 200개가 넘는 안타를 치며 대반전 스토리를 썼다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 1회말 최원준이 좌중간 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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지난해 이맘 때 KT는 2026 시즌 우승에 도전하겠다며 FA 시장에서 매우 공격적이었다. 박찬호(두산) 강백호(한화) 박해민(LG) 등에게 모두 거액의 오퍼를 했지만 이들이 다른 선택을 했다. 어떻게라도 전력 보강을 원했던 KT는 그렇게 남은 투자 금액을 최원준에게 줬다. 당시에는 '패닉바이'라는 평가가 나왔지만, 현 시점 역대 최고의 '가성비 계약'이 돼버렸다.

따라서 이번 시장에서도 구자욱의 행선지가 정해지면, 타력 보강은 필요한데 구자욱을 놓친 팀들이 홍창기에게 동시에 눈을 돌릴 가능성이 제기된다. 그러면 올해 부진으로 몸값이 폭락했다던 홍창기도, 어느정도 원하는만큼의 몸값 보전을 받을 수도 있다.

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14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. LG 홍창기가 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

관건은 돈도 쓰고, 보상 선수도 주며 데려왔을 때 홍창기가 어떻게 하느냐다. 최원준은 20대 첫 FA 계약이지만, 홍창기는 30대 중반에 진입하는 시기다. ABS에 고전하고 있다는 분석도 있다. 하지만 홍창기도 최원준처럼 계약에 대한 부담을 털어놓으면, 언제그랬냐는 듯 '출루머신'의 위용을 찾을 가능성도 충분하니 각 구단으로 입장에서 고민이 커질 수밖에 없을 듯 하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com