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[스포츠조선 윤진만 기자]LG 트윈스가 지난 24일부터 25일까지 이틀간 이천 LG챔피언스파크에서 2026시즌 야구단 워크샵을 진행했다.

워크샵에는 염경엽 감독을 비롯한 코칭스태프 34명과 차명석 단장 외 프런트 임직원까지 총 70여 명이 참석했다. LG트윈스는 이번 워크샵을 통해 2026시즌 전반을 복기함과 동시에, 2027년 스프링캠프부터 시즌 전반에 걸친 훈련 및 운영 계획을 공유하며 부족했던 부분에 대한 개선점과 발전 방향을 심도 있게 논의했다.

워크샵 첫날이었던 24일 김용일 수석 트레이닝코치, 노석기 데이터분석팀장의 주도로 2026시즌 리뷰를 진행했다. 오전 리뷰에선 시기별 부상자 발생 및 투타 성적 변화 추이를 바탕으로 아쉬웠던 점을 파악하고, 그에 따른 다음 시즌 해결책 제시에 중점을 뒀다.

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24일 오후에는 올해 일본 넥스트 베이스 애슬레틱 랩(NEXT BASE ATHLETES LAB)에 파견되었던 R&D 파트에서 구단 내 바이오메카닉 운용 현황과 성공 사례, 향후 비전 등을 공유하며 데이터 활용에 대한 이해도를 높였다.

이어 모창민 타격코치, 손혁 투수총괄코치, 김일경 수비코치, 송지만 작전코치, 김용의 주루코치가 파트별 2026시즌 리뷰 및 2027시즌 계획을 발표했다. 손혁 코치는 전반적인 마운드 퀄리티 향상을 위해 기술 파트와 트레이닝 파트의 협력을 강조했으며, 송지만 코치와 김용의 코치는 번트, 외야수비 상황에서 보다 완성도를 높이기 위한 방안을 상세하게 제시했다. 특히 파트별 코치 전원이 다음 시즌부터 바뀌는 홈구장 환경에 어떻게 효과적으로 적응할 것인지에 대해 적극적으로 의견을 나눴다.

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염경엽 감독은 "이번 워크샵을 통해 2026시즌의 아쉬웠던 점을 확실히 점검하고, 다음 시즌의 방향성을 정립할 수 있는 계기가 됐다. 이런 자리를 마련해 준 구단과 성심성의껏 준비한 코치, 프런트 직원들에게 감사하다는 말을 전하고 싶다"라고 말했다.

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차명석 단장은 "코치들이 열심히 준비해 줬다. 기술 파트와 트레이닝 파트, 프런트가 의견을 공유하고 뜻을 모았다는 점에서 매우 뜻깊은 시간이었다. 이번 워크샵에서의 피드백과 다음 시즌 계획을 더욱 구체화하여 부족했던 점을 채워 넣는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com