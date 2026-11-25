스즈키 세이야. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]작년 아메리칸리그(AL) 챔피언에 올랐다가 올해 포스트시즌 진출에 실패한 토론토 블루제이스가 광폭 행보를 보이고 있다.

토론토는 25일(한국시각) 현존 일본프로야구(NPB) 최고의 투수로 평가받는 세이부 라이온즈 우완 타이라 카이마를 영입한 것으로 전해졌다. 입단 조건은 5년 8000만달러다.

타이라는 세이부에서 8시즌 동안 통산 325경기에 등판해 592이닝을 던져 37승24패, 62세이브, 평균자책점 1.78, 620탈삼진을 기록했다. 9이닝 탈삼진율이 9.4이고 WHIP 1.09다. 트랙 레코드를 보면 선발과 마무리로 모두 성공적인 커리어를 쌓았음을 알 수 있다.

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작년에는 54경기에 구원등판해 52⅔이닝 동안 43안타와 21볼넷을 내주고 53개의 삼진을 잡아내면서 4승2패, 31세이브, 평균자책점 1.71을 올렸다.

그리고 올시즌에는 선발로 변신, 23경기에서 146이닝을 투구해 12승5패, 평균자책점 1.36, 141탈삼진, WHIP 0.96을 마크했다. 퍼시픽리그와 센트럴리그를 통틀어 평균자책점 1위에 올랐다.

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타이라는 토론토에서 딜런 시즈에 이은 2선발감이다. 이들 원투펀치와 트레이 이새비지, 호세 소리아노, 코디 폰세로 이어지는 토론토 5인 로테이션은 AL 최강이라는 평가가 나온다.

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타이라 카이마. 사진출처=세이부 라이온즈

특히 타이라는 포심 직구, 싱커, 커브, 스플리터, 슬라이더, 스위퍼, 체인지업, 커터 등 무려 8가지 구종을 갖고 있으며, 올시즌 직구 스피드는 최고 99마일, 평균 95.8마일을 찍었다. '팔색조'가 따로 없다. 타이라는 키가 1m73으로 선발투수로는 가장 작은 축에 속한다. 릴리스포인트가 1m51에 불과해 직구의 위력이 배가된다는 분석이다.

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그렇다고 마냥 낙관적인 것은 아니다. 두 가지 점에서다.

우선 적응 과정이 만만치 않다. 캐나다 매체 스포츠넷은 '타이라는 엄청난 성장 잠재력이 있지만, 적응 과정도 필요하다. 그중 일부는 상황에 맞춰 즉각적으로 대응해야 할 수도 있다. 조금은 다른 크기의 야구공도 적응이 필요한 부분'이라고 했다.

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또 하나는 12월 2일 들어가는 락아웃이다. 이후에는 구단과 선수 간의 소통이 불가능하다. 스포츠넷은 '스프링트레이닝이 시작된 후에도 타이라가 컨디션 조절을 할 시간이 없을지도 모른다. 스프링트레이닝은 보통 7주 동안 진행되지만, 록아웃 이후 급격한 컨디션 조절이 예상돼 미국에 처음 발을 들인 신인에게는 더욱 어려울 것'이라고 전망했다.

그럼에도 타이라에 대한 기대치는 높다.

스즈키 세이야. UPI연합뉴스

토론토의 시선은 이제 타선 보강으로 이어진다. 토론토는 지난해 득점(648)과 홈런(152) 부문서 메이저리그 전체 꼴찌였다. 블라디미르 게레로 주니어, 조지 스프링어 두 간판타자들의 부진이 결정적이었지만, 이전 시즌과 비교해 타선 자체가 약해졌다.

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이 때문에 토론토는 FA 시장에서 거포를 찾고 있다. 가장 눈에 띄는 선수는 스즈키 세이야다. 그는 시카고 컵스에서 5년 동안 113홈런, OPS 0.823, bWAR 16.2를 마크했다. 올해는 143경기에서 타율 0.270, 26홈런, 86타점, 96득점, OPS 0.841을 올리며 사실상의커리어 하이를 찍었다.

스포츠넷은 '타이라를 영입해 로테이션을 보강한 만큼 토론토는 공격력 보강에 집중할 수 있다'며 '스즈키를 비롯해 브랜든 로, 랜디 아로자레나를 영입하려면 드래프트 지명권 2장을 내줘야 하는데, 이들은 모두 QO를 거절했다. 그럼에도 토론토는 이 선수들에게 관심을 갖고 있다'고 전했다.

스즈키 세이야. AFP연합뉴스

스즈키의 몸값은 1억달러 이상이라고 봐야 한다. 디 애슬레틱 짐 보든은 5년 1억2000만달러, MLBTR은 4년 1억500만달러, ESPN은 4년 9000만달러, 팬그래프스는 4년 1억800만달러를 각각 예상했다.

그는 2022년 컵스에 입단할 때 5년 8500만달러에 계약했다. 메이저리그에서도 일발장타를 갖춘 클러치히터로 성공했다는 점에서 토론토로서도 적지 않은 돈을 준비해야 할 것으로 보인다.

토론토는 매년 FA 최대어를 놓고 영입전을 벌이다 막판 탈락하는 수모을 당하고 있다. 오타니 쇼헤이, 후안 소토, 사사키 로키, 카일 터커 등이 최근 토론토가 놓친 대어들이다. 토론토가 이들에게 제시한 조건은 결코 경쟁 구단에 뒤지지 않았다. 오타니에는 LA 다저스와 같은 금액을 오퍼했었고, 소토에는 총액 7억달러, 터커에는 10년 3억5000만달러를 제시했다가 거절당했다.

이번 FA 시장 최대어 태릭 스쿠벌에도 4억달러가 넘는 금액을 제시했지만, 그는 뉴욕 메츠의 손을 잡았다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com