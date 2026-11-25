연합뉴스

사진캡처=MLB닷컴

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[스포츠조선 고재완 기자] 'KBO 역수출 신화' 메릴 켈리(38·애리조나 다이아몬드백스)가 트레이드 시장의 중심으로 떠올랐다.

SK 와이번스(현 SSG 랜더스) 시절(2015~2018년) KBO리그를 평정하고 빅리그에 복귀해 통산 75승67패 평균자책점(ERA) 3.93을 수확한 켈리는 불과 1년 전 친정팀 애리조나와 2년 4000만 달러에 재결합하며 낭만적인 귀환을 알렸다. 하지만 올해 극심한 부진과 에이징 커브 우려가 겹치면서, 복귀 한 시즌 만에 타 구단들의 트레이드 문의 대상으로 거론되는 처지에 놓였다.

미국 메이저리그 매체 'MLB 트레이드 루머스(MLBTR)'는 25일(한국시각) 현지 유력 매체 '디 애슬레틱'의 켄 로젠탈, 윌 새먼 기자 보도를 인용해 "애리조나 구단이 베테랑 선발 투수 에두아르도 로드리게스와 메릴 켈리에 대해 타 구단들로부터 트레이드 문의 전화를 받았다"고 전했다.

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'2선발' 에이스에서 '5선발급' 추락

지난해 7월 트레이드 마감 시한을 앞두고 텍사스 레인저스로 이적했다가 겨울 FA 자격을 얻어 친정 애리조나로 금의환향했던 켈리에게 2026시즌은 커리어 최대 시련이었다.

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2019년부터 2025년까지 통산 ERA 3.77을 기록하며 리그 정상급 2선발로 군림했던 모습은 온데간데없었다. 컵스전 '코치 사인 논란' 당시 5점대 ERA(20경기 8승12패 ERA 5.35)로 팬들의 거센 비판을 받았던 켈리는 시즌 막판 몇 주간 다소 안정을 되찾으며 간신히 두 자릿수 승수를 채웠지만, 최종 성적표는 처참했다.

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MLBTR은 올해 켈리의 투구 내용을 두고 "빅리그 커리어 내내 보여줬던 중간급 로테이션 선발이 아니라, 그저 이닝만 먹어주는 5선발처럼 보였다"고 냉정하게 평가했다.

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MLBTR은 애리조나가 베테랑 선발진을 실제로 처분할 의향이 얼마나 있는지는 불확실하지만, 올해 16승 평균자책점 2.89로 팀 내 최고 선발(NL 사이영상 투표 7위) 활약을 펼친 좌완 로드리게스보다는 부진에 빠진 켈리의 트레이드 논의에 훨씬 더 열려 있을 것으로 내다봤다.

AFP연합뉴스

연봉과 트레이드 거부권이 관건

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다만 실제 트레이드가 성사되기까지는 넘어야 할 현실적인 산이 만만치 않다.

켈리는 2년 계약의 마지막 해인 2027시즌 연봉 2100만 달러를 받는다. 여기에 2027년 170이닝을 돌파하면 2028년 1200만 달러(185이닝 시 1400만 달러) 계약이 자동 실행되는 베스팅 옵션이 걸려 있고, 트레이드 시 영입 구단이 지급해야 하는 50만 달러의 트레이드 보너스도 포함돼 있다.

MLBTR은 켈리의 현재 계약이 시장 가치보다 비싼 상태인 만큼, 트레이드가 성사되려면 애리조나가 연봉 일부를 보조하거나 상대 팀의 또 다른 고액 계약을 맞바꾸는 조건이 불가피하다고 짚었다.

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켈리와 로드리게스 모두 제한적 트레이드 거부권을 보유하고 있어, 구단이 일방적으로 행선지를 결정할 수 없으며 선수 본인의 동의가 필요하다.

FA가 된 마이클 소로카가 이탈한 가운데, 로드리게스와 브랜든 팟 외에는 믿을 만한 선발 자원도 턱없이 부족하다. 코빈 번스는 팔꿈치 수술과 어깨 염좌로 최근 1년 반 동안 거의 공을 던지지 못했고, 트레이드로 데려온 요한 오비에도는 내구성 우려가 크며, 라인 넬슨 역시 굴곡근 염좌로 시즌 절반을 날리며 5점대 가까운 ERA에 그쳤다.

AFP연합뉴스

38세 베테랑의 갈림길

지난해 여름 텍사스로 떠났다가 5개월 만에 다시 애리조나 유니폼을 입었던 켈리는 올 시즌 개막전 선발로 낙점될 만큼 구단과 팬들의 두터운 신뢰를 받았던 상징적 존재다. 5월에는 콜로라도 로키스를 상대로 빅리그 데뷔 첫 완투승을 거두며 건재함을 과시하기도 했다.

하지만 38세의 나이에 닥친 구위 저하와 2100만 달러라는 무거운 연봉으로 결국 트레이드설의 불씨가 됐다. 얇은 선발진 사정 때문에 애리조나가 켈리의 반등에 한 번 더 기대를 걸지, 아니면 연봉 일부를 감수하고서라도 타 구단의 문의에 응답하며 2년 연속 결별을 택할지 KBO 팬들의 기억 속 '역수출 신화' 켈리의 겨울에 시선이 쏠리고 있다.

---=고재완 기자 star77@sportschosun.com