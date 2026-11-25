사진출처=MLB닷컴

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[스포츠조선 고재완 기자] 계약이 알려지기 12시간도 되기전 벌써부터 김하성(31)이 디트로이트 타이거즈의 주전 유격수가 될 것이라는 전망이 나왔다.

'벤치 유틸리티 몸값'이라는 일각의 박한 평가를 단숨에 뒤집는 반가운 소식이다. 디트로이트와 1년 보장 500만 달러(인센티브 포함 최대 600만 달러) 계약에 합의한 김하성이 2027시즌 개막전부터 좌우 투수를 가리지 않는 '부동의 주전 유격수'로 낙점받을 것이라는 현지 담당 기자의 예상이다.

디트로이트 지역 유력지 '디트로이트 프리 프레스'의 타이거즈 전담 기자 에번 페촐드는 25일 자신의 SNS를 통해 김하성 영입이 반영된 2027시즌 디트로이트 개막전 예상 내야진을 공개했다.

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페촐드 기자가 내놓은 개막전 내야 구상에서 가장 눈에 띄는 대목은 유격수 김하성이다. 좌우 투수 매치업에 따라 라인업을 극단적으로 유연하게 돌리는 디트로이트 특유의 플래툰 기조 속에서도, 유격수 자리만큼은 상대 투수 유형과 무관하게 김하성 한 명으로 못 박았다.

우완 선발 상대로는 유격수 김하성을 축으로 2루수 케빈 맥고니글, 3루수 콜트 키스가 호흡을 맞춘다. 좌타 자원인 키스를 3루에 배치하고, 맥고니글을 2루로 이동시켜 공격력을 극대화하는 조합이다.

김하성. AP연합뉴스

사진캡처=에반 페촐드 기자 x

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좌완 선발 상대 역시 유격수는 김하성이 그대로 지키며, 우타 자원인 리하오위가 2루수로 투입되고 맥고니글이 3루수로 자리를 옮긴다.

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계약 직후 미국 일부 매체와 현지 팬덤에서는 김하성의 보장 연봉(500만 달러)과 2026시즌 부진을 근거로 "벤치, 수비 전문 유틸리티 수준의 영입"이라는 신중한 전망을 내놨다. 하지만 구단 내부 사정에 가장 밝은 지역 전담 기자가 곧바로 '플래툰 없는 풀타임 주전 유격수'를 예상하면서, 김하성의 2027시즌 위상이 단순 백업을 훨씬 뛰어넘을 것이라는 기대감이 커지고 있다.

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이번 예상 라인업은 디트로이트가 왜 40인 로스터 정리까지 감수하며 김하성을 품었는지 보여준다.

NBC 스포츠 역시 김하성 영입 직후 "디트로이트가 500만 달러를 투자한 것은 다음 시즌에도 케빈 맥고니글을 내야 포지션 사이에서 유연하게 기용하려는 의도를 시사한다"고 짚었다.

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실제로 2026시즌 아메리칸리그 만장일치 신인왕을 거머쥔 핵심 타자 맥고니글과 올해 타격에서 두각을 나타낸 리하오위, 장타력을 갖춘 콜트 키스는 모두 방망이에 강점이 있는 젊은 자원들이지만 내야 수비, 특히 유격수 자리에서는 확실한 안정감을 주기 어려웠다. 베테랑 하비에르 바에스는 수비 범위 저하로 외야 비중이 커졌고, 신예 존 펙은 빅리그 경험이 부족하다.

결국 2023년 골드글러브 수상자 김하성이 유격수 센터라인의 중심을 잡아줌으로써, 맥고니글이 2루와 3루를 오가며 타격에 전념하고 키스, 리하오위의 장점을 극대화할 수 있는 최적의 퍼즐이 완성된 셈이다.

출처=MLB SNS 캡쳐

김하성 개인에게도 이보다 더 좋은 시나리오는 없다. 직전 시즌 연봉(2000만 달러)의 4분의1 수준인 보장 500만 달러로 몸값을 대폭 낮추며 사실상 'FA 4수'를 택한 가장 큰 이유는 오직 '꾸준한 실전 출전 기회'였다.

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만약 페촐드 기자의 예상대로 개막전부터 좌우완을 가리지 않는 주전 유격수로 시즌을 출발한다면, 출전 경기, 타석 수와 맞물린 인센티브 100만 달러 수령은 물론 무너졌던 타격 밸런스를 되찾을 충분한 시간을 확보하게 된다.

'저비용 백업'이라는 꼬리표를 떼고 개막전 주전 유격수 1순위로 지목된 김하성이 디트로이트 내야의 사령관으로 화려하게 부활할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com