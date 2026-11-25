사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 고재완 기자] 2027시즌 도약을 겨냥한 한화 이글스의 프런트와 현장이 한자리에 모여 '시스템 야구' 구축을 위한 첫발을 내디뎠다.

한화는 지난 24일 대전 인터시티호텔에서 '2027시즌 대비 구단 워크숍'을 개최했다. 이날 행사에는 박종태 대표이사와 석장현 단장을 비롯한 운영부문 직원, 전력분석원 등 프런트와 류지현 감독을 필두로 한 1군·퓨처스 코칭스태프 전원이 참석해 구단의 방향성과 팀 컬러를 공유했다.

이번 워크숍의 핵심 목표는 기존 '프런트 야구'나 '현장 야구'라는 이분법적 구도를 넘어, 구단 전체가 맞물려 돌아가는 '시스템 야구'의 기틀을 다지는 데 있다. 구성원별 역할을 명확히 정립하고 현장의 목소리를 수렴해 시스템 고도화와 '원 팀(One Team)' 공감대를 끌어내겠다는 구상이다.

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사진제공=한화 이글스

단기적으로는 지난 22일 막을 내린 2027시즌 대비 육성 맞춤형 1차 캠프의 성과를 토대로 개선 과제를 짚어냈다. 아울러 비활동 기간 선수 관리 방안과 2027시즌 스프링캠프 훈련 계획을 구체화하며 지도 방향의 일관성을 확보하는 데 초점을 맞췄다.

워크숍은 석장현 단장의 취지 설명을 시작으로 데이터사이언스팀의 전력분석 시즌 지원 계획, 트레이닝 파트의 선수별 부상 관리 및 트레이닝 계획, 스카우트팀의 신인 선수 육성 방향 공유 순으로 이어졌다.

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이어 코칭스태프의 파트별 개별 미팅과 결과 공유가 진행됐고, 류지현 감독의 총평과 2027년 선수단 운영계획 발표로 일정을 마무리했다. 특히 투수·타격·수비·작전주루·배터리 등 세부 파트별로 1군과 퓨처스 담당 코치들이 함께 머리를 맞대며 1군·퓨처스·육성군으로 이어지는 지도 철학의 일관성을 다진 점이 눈에 띈다.

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사진제공=한화 이글스

워크숍에서 정리된 내용은 오는 26일 열리는 전체 선수단 워크숍에서 류지현 감독이 직접 선수단에 피드백을 전하며 공유할 예정이다.

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류지현 감독은 "이번 워크숍에서 현장과 프런트가 모두 모여 프런트가 현장에 구단의 방향을 공유하고, 현장 역시 앞으로의 계획을 제시하면서 이것을 점차 한화 이글스의 시스템 야구로 발전시켜 나가기 위해 모두가 많은 준비를 해 주셨다"고 말했다.

이어 "현장과 프런트가 같은 방향성을 지니고 프런트, 1군, 퓨처스 모두가 일관성 있게 팀이 운영될 수 있도록 함께 협력해서 궁극적으로는 시스템화된 한화 이글스의 야구를 펼쳐나갈 것"이라며 2027시즌 운영 의지를 다졌다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com