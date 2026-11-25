카를로스 산타나. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] 미국 메이저리그 베테랑 거포 카를로스 산타나의 한국행이 무산됐다. 미국에 남아 메이저리그 재입성을 노린다.

미국 스포츠매체 '디애슬레틱'은 25일(이하 한국시각) '시애틀 매리너스가 베테랑 1루수 산타나와 마이너리그 계약에 합의했다'고 보도했다.

미국 시애틀 지역지 '시애틀타임스'의 애덤 주드 기자에 따르면 산타나는 메이저리그 스프링캠프 초청권을 받는다. 캠프 때 가치를 증명하면, 빅리그 로스터 진입을 노릴 수 있는 조건이다.

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하루 전만 해도 산타나는 아시아리그 도전이 유력해 보였다.

전미야구기자협회 소속 기자 프란시스 로메로는 24일 '소식통에 따르면 몇몇 일본프로야구(NPB)와 KBO 구단들이 베테랑 산타나 영입에 관심을 보이고 있다'고 알렸다.

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산타나는 1986년생이다. 메이저리그 커리어를 떠나 내년이면 41살인 나이는 분명 걸림돌이다. 한국에 온다면 1루수나 지명타자가 유력한데, 최근 KBO 구단들은 고정 지명타자를 두지 않는 편이다. 고정 지명타자를 두면 나머지 선수들의 부상 관리에 취약하기 때문.

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화려한 메이저리그 경력을 자랑하는 베테랑들이 최근 KBO리그에서 재기에 성공하는 사례도 많지 않았다. KBO 구단들이 관심을 보인 선에서 그쳤을 가능성도 있다.

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어쨌든 산타나는 현실적인 여건을 고려해 미국에 남아 선수 생활을 이어 가는 쪽을 택했다.

카를로스 산타나. AP연합뉴스

산타나는 24살이었던 2010년 클리블랜드 인디언스(현 가디언스) 소속으로 빅리그에 데뷔했다. 이후 필라델피아 필리스, 캔자스시티 로열스, 시애틀, 피츠버그 파이어리츠, 밀워키 브루어스, 애리조나 다이아몬드백스, 시카고 컵스, 미네소타 트윈스 등 8개팀에서 1~2년씩 몸담는 저니맨 생활을 했다. 클리블랜드에서는 11시즌을 뛰었다.

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빅리그 17시즌 성적은 2212경기, 타율 2할4푼(7839타수 1882안타), 335홈런, 1136타점, OPS 0.775다.

MLB트레이드루머스는 '산타나는 41세 시즌에도 현역 생활을 하게 됐다. 스위치히터인 그가 시애틀 유니폼을 입은 것은 이번이 2번째다. 2022년 시즌 후반기를 시애틀에서 보냈고, 당시 코치진과 프런트에 깊은 인상을 남긴 것으로 보인다. 시애틀은 2023년 비시즌 FA였던 산타나에게 관심을 보였고, 2024년 시즌 뒤 겨울에 2년 계약을 제안했던 것으로 알려졌다. 하지만 산타나는 이를 거절하고 친정팀 클리블랜드와 1년 계약을 했었다'고 소개했다.

산타나는 지난 4월 애리조나 소속으로 8경기를 뛴 것을 마지막으로 빅리그로 올라오지 못했다. 오른쪽 내전근 염좌로 2개월 동안 부상자명단에 오르면서 결국 방출됐다. 이후 애틀랜타 산하 트리플A팀에서 뛰었다.

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MLB트레이드루머스는 '산타나는 여전히 많은 볼넷을 골라내고 삼진을 잘 당하지 않는 타자지만, 리그에서 발이 가장 느린 선수 중 한 명이다. 인플레이 타구 안타율(BABIP)이 높게 형성될 유형도 아니다. 시애틀은 조시 네일러가 주전 1루수로 확고히 자리 잡고 있다. 산타나가 벤치 멤버 겸 클럽하우스의 정신적 지주 자리를 따내지 못하더라도 트리플A팀에서 풍부한 경험을 바탕으로 팀의 뎁스를 두껍게 해줄 것'이라고 바라봤다.

카를로스 산타나. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com