루이스 오티즈. AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]미국 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스에서 활약했던 투수 루이스 오티즈의 '승부조작 스캔들'이 새로운 국면에 접어들었다.

미국 매체 '야후 스포츠'는 25일(한국시각) '오티즈의 아내가 오티즈에게 문자 메시지를 보내 '증거를 인멸하라'고 종용했다는 의혹이 제기되었다'라고 보도했다. 오티즈는 특정 베팅 항목(프롭 베팅)의 결과를 조작하기 위해 고의로 투구 내용을 조작한 혐의를 받고 있다.

이같은 소식은 지난 24일 연방 법원에 제출된 검찰측 증거를 통해 드러났다. 검찰은 지난해 6월 27일 오티즈의 아내 알타그라시아 레이노소가 보낸 문자 메시지를 증거로 제시했다. 해당 메시지에는 "그 사람이 잠입 수사관이면 어떡해?", "함정수사일 수도 있잖아", "루이스, 당신의 미래가 걸린 일이야"와 같은 내용이 담겨 있다.

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레이노소는 또 "모든 대화 내용을 삭제해", "가능하다면 다른 사람 이름으로 입금해", "증거를 인멸해"와 같은 메시지도 보낸 것으로 드러냈다. 오티즈는 이에 대해 "아니, 절대로 내 이름으로 보낼 순 없어"라고 답했다.

로이터연합뉴스

오티스와 그의 클리블랜드 시절 동료였던 에마누엘 클라세는 현재 브루클린 연방 지방 법원에서 재판을 받고 있다. 이들은 MLB 경기인 6월 15일 디트로이트-시애틀 매리너스전, 6월27일 가디언즈-세인트루이스 카디널스전에서 특정 투구를 고의로 조작하는 대가로 금품을 수수하고, 이를 통해 특정 베팅 항목의 결과를 조작하려한 혐의(통신 사기 공모, 뇌물을 이용한 스포츠 경기 조작 공모, 자금 세탁 공모 등)를 받고 있다. 오티즈와 클라세는 혐의를 부인하며 무죄를 주장하고 있다.

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오르티스가 시애틀전 당시 스트라이크 존 밖으로 던진 공에 베팅한 계정을 통해 약 1만2000달러(약 1600만원)의 수익이 발생했다는 증언이 나왔다. 오르티스와 클라세는 2025년부터 MLB의 '징계와 무관한 유급 휴직' 상태로 경기에 출전하지 않고 있다. 3년차인 오르티스는 휴직 조치 당시 1년 78만2000달러(약 10억5000만원) 규모의 계약을 맺은 상태였다. 클라세는 올스타전에만 세 번 선정되고 2024년 사이영상 최종 후보에 오른 스타 플레이어로, 5년 2000만달러(약 268억원) 규모의 계약을 맺고 뛰고 있었다. 재판은 오는 30일 재개될 예정이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com