사진제공=KBO

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[스포츠조선 고재완 기자] KBO리그가 구글과 손을 맞잡고 AI 기반의 디지털 팬 경험 혁신에 나선다.

KBO는 25일 구글과 '2027 KBO 리그 공식 검색 파트너십'을 체결했다고 발표했다. 이번 협약에 따라 구글은 2027시즌 KBO 리그 공식 스폰서로 참여하며, 구글 검색과 인공지능(AI) 모델 '제미나이(Gemini)' 기술을 KBO 리그의 방대한 경기 데이터 및 콘텐츠와 결합해 한국 야구 팬들과의 접점을 대폭 넓힐 계획이다.

이날 KBO에서 열린 협약식에는 허구연 KBO 총재와 신경자 구글 아태(亞太)지역 플랫폼 디바이스 마케팅 총괄이 참석해 파트너십의 의미를 공유하고, 향후 KBO 리그의 디지털 팬 경험 고도화를 위한 협력 의지를 다졌다.

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양사는 이번 파트너십을 통해 크게 세 가지 축에서 협력을 본격화한다.

먼저 경기 시청 중 팬들의 정보 탐색 편의성을 획기적으로 끌어올린다. 정규시즌 생중계 화면은 물론 KBO 공식 유튜브와 인스타그램 등 주요 디지털 채널을 통해 구글 검색과 제미나이를 소개하며, 야구 팬들이 경기를 지켜보는 도중에도 선수 프로필이나 구단 소식, 실시간 경기 기록 등을 손쉽게 찾아볼 수 있도록 지원할 예정이다.

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오리지널 콘텐츠 제작에도 힘을 모은다. 시즌 준비 과정과 스프링캠프 현장, 유소년 야구 육성, 팬 소통 등 한국 야구의 다채로운 스토리를 담아내되, 구글과 제미나이의 AI 기술을 접목한 KBO 오리지널 콘텐츠를 선보이며 팬들과의 소통 폭을 넓힌다.

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사진제공=KBO

현장 접점도 강화한다. 개막전부터 올스타전, 포스트시즌까지 KBO 리그의 핵심 이벤트와 연계해 팬들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험 프로그램을 마련한다. 이를 통해 기존 야구 팬들에게는 차별화된 즐거움을 선사하고, 아직 야구에 익숙하지 않은 잠재 팬들에게는 KBO 리그의 매력을 새롭게 발견할 계기를 제공한다는 구상이다.

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글로벌 기술 기업과의 협업을 통해 국내외 팬들에게 한국 프로야구의 경쟁력을 한층 폭넓게 알릴 수 있을 것이라는 기대감도 크다.

신경자 구글 아태지역 플랫폼 디바이스 마케팅 총괄은 "한국 프로야구는 방대한 경기 데이터와 선수들의 이야기, 열정적인 팬덤이 어우러진 매력적인 스포츠 콘텐츠"라며 "이번 KBO와의 협력을 통해 구글의 기술이 야구 팬들에게 새로운 정보 탐색 경험과 가치를 제공할 수 있기를 기대한다. 앞으로도 한국 이용자들의 일상에 실질적인 가치를 더하는 기술과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 전했다.

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허구연 KBO 총재 역시 "세계적인 기술 기업 구글과의 협력을 통해 팬들이 KBO 리그의 다양한 매력을 더욱 쉽게 발견하고, 야구를 즐기는 경험을 한층 확대할 수 있기를 기대한다"고 화답했다.

KBO와 구글은 이번 협약을 토대로 2027시즌 내내 다양한 공동 프로그램을 전개하며 AI 기술에 기반한 새롭고 다채로운 야구 팬 경험을 선보일 예정이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com