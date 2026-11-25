뉴욕 메츠의 가장 큰 문제는 리더십이라는 지적이 나온다. 후안 소토(왼쪽)와 프란시스코 린도어. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]매년 오프시즌 시장을 흔드는 뉴욕 메츠가 성적을 내지 못하는 진짜 이유는 뭘까.

메츠의 간판인 프란시스코 린도어는 지난해 시즌 막판 FOX스포츠와의 인터뷰에서 "후안 소토는 딴 세상 사람 같다. (중략)야구장을 그저 오간다. 우리와도 많은 순간을 함께 한다"면서도 "그러나 그는 '난 내성적이다. 야구장 오면 이기고 싶고 그저 내 일을 한다'라는 말을 여러번 했다. 그가 어떤 사람인 보여준다. 그는 야구장을 오갈 뿐인데, 그건 '완벽하게' 좋다"고 밝혔다.

활달한 성격의 자신과 달리 소토는 개인주의적 성향이 강해 좋아하지 않는다는 뜻으로 들린다.

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프란시스코 린도어. AFP연합뉴스

이에 대해 스포츠일러스트레티드(SI)는 당시 '소토가 팀에 없을 때 간혹 정말 좋기도 하다는 린도어의 말을 메츠 팬들이 들으면 클럽하우스 분위기가 썩 좋지 않다고 느낄 것 같다'고 해석했다. 올해도 둘의 관계가 좋아졌다는 증거는 없다.

리더십은 선수단을 하나로 응집시키는 보이지 않는 힘이다. 소토가 입단한 뒤 2년 동안 메츠에는 리더십이 없었다고 해도 과언이 아니다. 이 기간 메츠가 월드시리즈 우승을 이루기 위해 쏟아부은 돈은 천문학적이다.

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소토에 7억6500만달러를 들였고, 작년 겨울에는 내야를 보강한다고 보 비??을 3년 1억2600만달러에 영입했다. 그리고 올해 FA 시장에서 투수 최대어 태릭 스쿠벌을 9년 4억5000만달러에 사들였다. 필요한 선수가 있으면 주저하지 않는다.

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폴 골드슈미트. AFP연합뉴스

그런데 스쿠벌 영입 하루 후인 지난 24일(한국시각) 메츠는 FA 1루수 폴 골드슈미트를 영입했다. 1년 800만달러에 인센티브 200만달러의 조건이라고 한다. 1987년 9월 생으로 내년이면 40세가 되는 '한물간' 타자에 최대 1000만달러(약 134억원)를 투자한 것이다.

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슈미트는 올초 400만달러에 뉴욕 양키스와 재계약했다. 그리고 정규시즌 105경기에서 타율 0.252, 18홈런, 52타점, OPS 0.765를 마크했다. 2025년보다 OPS는 0.034, bWAR은 0.2가 높아졌다. 메츠 타선에 힘이 될 수는 있어도 1000만달러나 줄 만한 기량인지는 의문이다. 그는 MVP에 오른 2022년 이후로 하락세가 뚜렷하다.

데이비드 스턴스 사장은 골드슈미트와 재러드 영을 1루수 플래툰으로 쓸 생각인 것으로 보인다. 골드슈미트는 올해 좌투수 상대로 OPS 0.967을 기록했다. 좌타자인 영은 우투수 상대 OPS가 0.793으로 우투수 상대(0.606)보다 좋았다.

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후안 소토. AFP연합뉴스

어쨌든 골드슈미트의 영입으로 메츠는 사치세 부담이 더욱 커지게 생겼다. MLBTR은 '메츠는 골드슈미트 영입으로 사치세 부과 최상위 기준인 110%의 세율을 적용받아 연봉과 세금을 합쳐 1680만달러의 추가 비용이 생겼다'고 전했다.

비용적인 측면에서 효율성이 크게 떨어지는 노장을 데려온 것은 결국 클럽하우스 리더십 문제 때문이 아니냐는 해석이 나온다. 어차피 소토는 리더십이 없고 린도어는 선수단을 하나로 모으는 캐릭터와는 거리가 멀다는 것이다.

현지 매체 'Away Back Gone'은 25일 '린도어는 메츠에서 뛰어난 기량을 선보여 왔지만, 골드슈미트와 계약은 그의 리더십 역량에 의문을 제기하는 또 다른 사례가 되고 있다'며 '클리블랜드 시절에는 주변에 베테랑 리더들이 있어 이 문제가 크게 부각되지 않았지만, 메츠에서는 그가 승리하는 팀의 핵심 베테랑 역할을 수행하기에는 역부족임을 보여줬다'고 평가했다.

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이어 매체는 '이제 메츠는 골드슈미트에게 올해 연봉의 두 배를 지급해야 하며, 그 페널티로 800만달러를 추가로 부담해야 한다'면서 '스티브 코헨 구단주는 문제 해결을 위해 거액을 쏟아붓는 것을 주저하지 않는 듯 보이지만, 이러한 무분별한 지출은 결국 그 자신과 메츠 구단에 큰 부담으로 돌아올 것'이라고 지적했다.

프란시스코 린도어(왼쪽)와 마커스 시미언. AFP연합뉴스

메츠는 지난해 11월 텍사스 레인저스와의 트레이드를 통해 2루수 마커스 시미언을 데려왔다. 그의 7년 1억7500만달러 계약은 2028년 끝난다. 시미언 역시 올해 제몫을 하지 못했다. 그는 소토, 린도어, 비??, 스쿠벌과 함께 페이롤서 큰 비중을 차지하는 '빅5'에 속한다.

'Away Back Gone'은 '어쩌면 스쿠벌과 골드슈미트가 메츠를 월드시리즈로 이끌 수도 있다. 그러나 린도어가 팀을 한 단계 더 높은 수준으로 끌어올리는 데 기여하지 못한 상황에서 이들 역시 구단에 큰 비용 부담만 안긴 채 실패한 영입 사례로 남게 될지도 모를 일'이라고 내다봤다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com