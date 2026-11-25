12일 고척돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 7회 1타점 적시 2루타를 날린 한화 문현빈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "보여드릴 수 있는 건 다 보여드렸습니다."

문현빈(22·한화 이글스)은 올 시즌 주전 외야수로 1년을 보냈다.

시즌을 마친 뒤 실시한 캠프. 문현빈은 외야가 아닌 내야에서 수비 훈련을 했다.

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2023년 신인드래프트 2라운드(전체 11순위)로 한화에 지명될 당시 문현빈의 포지션은 내야수였다. 내야와 외야를 병행했고, 지난해부터는 완벽하게 외야수로 자리를 잡았다.

시즌을 마친 뒤 류지현 감독이 새롭게 부임했고, 문현빈은 2루수로 나서고 싶다는 뜻을 전했다. 문현빈은 "2루수 자리에 살짝 아쉬움이 있었던 것 같다. 처음에 팀 사정상 외야로 가서 자리를 잡았는데 내야수에 대한 욕심도 있었다. 물론 감독님께서 정해주시는 것이지만, 후회하고 싶지 않았다"고 속내를 밝혔다.

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류 감독도 기회를 주기로 결정했다. 류 감독은 "내야수에 대한 열망이 아직 있는 것 같더라. 본인도 '한 번 해보고 싶다'는 표현을 했다. 그래서 한 번 해보자고 했다"라며 "마무리캠프까지 2루수로 해보기로 했다"고 밝혔다.

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일본 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀 일정을 마친 뒤 미야자키 캠프에서 문현빈은 2루수 수비를 연습했다.

20일 대전한화생명볼파크에서 2루 수비 연습을 하는 문현빈. 대전=이종서 기자

정은원 황영묵과 내야 수비 연습을 하고 있는 문현빈. 사진=이글스TV 캡쳐

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25일 '독수리한마당'에 참가한 문현빈은 훈련 성과에 대해 "대전에서 잠깐 했지만, 이렇게 캠프에서는 처음하는 것이라 어필을 많이 하려고 최대한 열심히 했다"라며 "류지현 감독님께서 내야 전문이시다보니 섬세하고 디테일하게 말씀해주셔서 힘들었지만 재미있었다"고 이야기했다.

결론은 아직 안 났다. 문현빈은 "아직 결론은 안 났다"라며 "내일이 선수단 미팅인데 그 때 말해주시지 않을까라는 생각"이라고 했다.

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어떤 결론이 나와도 받아들이겠다는 생각. 문현빈은 "그 시간 내에서는 최대한 잘 보였다고 생각했다. 아쉽기는 해도 최선을 다해 괜찮았다"라며 "팀을 보고 더 높게 올라가는 마음에서 하신 것이니 나도 최선이라고 생각하고 받아들이려고 한다"고 했다. 그러나 열망은 있었다. 문현빈은 "이왕 하는 김에 최대한 하고 싶다"고 이야기했다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 문현빈. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

올해 문현빈은 3월 월드베이스볼클래식(WBC)을 비롯해 9월 2026 아이치-나고야 아시안게임, 11월 APBC까지 빡빡한 국가대표 일정을 보냈다. 문현빈은 "WBC부터 좋은 기회를 받고, 아시안게임도 뽑히는 등 대표팀은 다 나갔다. 잘하는 선수를 보면 내가 무엇이 부족했는지 명확하게 알았다. 또 시즌 끝나고 캠프를 하면서 짧은 기간이었지만, 보완할 점이 무엇인지보고 어떤 방향성으로 가야할지 잘 정립한 거 같다"고 했다.

아울러 문현빈은 올 시즌 성적에 대해 "멘털이랑 관련이 있었던 것 같다. 기록이 좋을 때는 힘들지 않은 거 같은데 확실히 타격 성적이 안 좋거나 그러면 몸도 같이 힘들어지는 거 같다. 멘털 관리를 잘해야 한 시즌을 잘 치를 수 있을 것 같다"라며 "비시즌에는 대전에서 죽기살기로 하겠다"고 각오를 밝혔다.

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대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com