LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 10: President of Baseball Operantions and General Manager A.J. Preller of the San Diego Padres speaks with the media during the 2026 MLB Gerneral Managers Meetings at Aria Resort & Casino on November 10, 2026 in Las Vegas, Nevada. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP (Photo by Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 그 '올인(All-In)'이 아니었어?

메이저리그 샌디에이고 파드리스 구단주가 황당한 말장난으로 궤변을 늘어놓았다. FA 시장 올인을 선언하고 최대어 태릭 스쿠벌을 놓쳤다. 올인이 '야망(Ambition) 사랑(Love) 리더십(Lead) 투자(Invest) 무제한(No Limits)'의 약어였다는 것이다.

미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 25일(한국시각) '샌디에이고의 구단주들이 스쿠벌 영입에 실패하고도 올인 기조를 유지하겠다고 했는데 그 의미는 불분명하다'며 샌디에이고의 스토브리그 행보에 의문을 나타냈다.

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올인은 흔히 '전 재산을 건다'는 의미로 통한다. FA 시장에서는 특정 선수를 영입하기 위해 구단의 자산을 총동원하겠다는 뜻으로 풀이된다.

디애슬레틱은 '샌디에이고 구단주 콴자 존스와 호세 펠리시아노의 구체적인 계획은 좀처럼 드러나지 않았다. 두 사람이 지역 언론 관계자들과 대화를 나눈 자리에서 그들이 자주 언급한 올인이라는 단어가 사실은 야망(Ambition) 사랑(Love) 리더십(Lead) 투자(Invest) 무제한(No Limits)의 약어라고 설명했다'고 지적했다.

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이어서 '이들은 직장 폐쇄에 관한 질문도 회피하고 스쿠벌 영입 시도에 대한 질문에도 답변을 거부했다'고 덧붙였다.

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디애슬레틱은 '투수진 보강이 절실한 파드리스는 12월 2일이 되면 이번 겨울이 성공일지 허탕일지 명확히 알게될 것이다. 이날은 현행 노사협약이 만료되는 날이자 일본인 선수들의 포스팅 마감시한이기도 하다'며 불편한 심기를 노출했다.

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샌디에이고는 스쿠벌 영입전도 참전 시늉만 한 것으로 보인다.

디애슬레틱은 '샌디에이고가 스쿠벌에 4억달로 규모를 제시하긴 했지만 연봉 지급 유예를 포함한 창의적인 계약으로 추정된다'고 꼬집었다.

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4억달러 보장도 부족할 판에 지급 유예 조항을 들이민 것이다.

스쿠벌은 9년 4억5000만달러를 부른 뉴욕 메츠의 품에 안겼다.

샌디에이고 수뇌부는 뜬구름 잡는 소리만 늘어놓았다. 이들은 "우리는 우승을 차지하는 데 필요한 모든 자원을 계속해서 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 원론적인 답변을 내놓았다.

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디애슬레틱은 '구체적으로 어떤 방식으로 그 목표를 달성하겠다는 것인지 불투명하다. FA 영입나 선수단 구성 측면에서 올인이란 과연 어떤 모습일까'라며 의문을 남겼다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com