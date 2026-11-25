디트로이트와 1년 500만달러에 계약한 김하성은 내년 주전 유격수로 뛸 가능성이 커보인다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]디트로이트 타이거스는 김하성의 메이저리그 커리어 4번째 팀이다.

MLB.com은 25일(이하 한국시각) '타이거스가 베테랑 유격수 김하성과 1년 500만달러 계약에 합의했다고 소식통이 전했다'고 보도했다. 신체검사를 통과하면 계약이 공식 발표될 예정인데, 성적에 따른 인센티브 100만달러가 추가로 포함돼 있는 것으로 알려졌다.

디트로이트가 김하성을 비교적 빠른 속도로 영입한 것은 내야 수비 불안을 떨치기 위해서다. 일단 김하성의 수비력을 디트로이트가 필요로 하는 상황이라는 것이다. 물론 타격에서도 김하성이 전성기 기량을 되찾을 수 있을 것으로 디트로이트가 확신하는 분위기다.

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사진출처=MLB 공식 X 계정

김하성은 샌디에이고 파드리스 시절인 2022년과 2023년, bWAR 5.0, 5.4를 올리며 공수에서 주전급 실력을 발휘했다. 특히 2023년에는 타율 0.260(538타수 140안타), 17홈런, 60타점, 84득점, 38도루, OPS 0.749를 올리며 커리어 하이를 찍었다. 게다가 유격수, 2루수, 3루수를 두루 맡으면서 NL 유틸리티 부문 골드글러브도 수상했다.

그러나 2024년 후반기 어깨를 다쳐 수술을 받아 2025년과 올해 메이저리그에서 각각 48경기, 51경기에 출전하는데 그쳤다. 올해는 지난 1월 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 골절상을 입은 것이 결정적이었다.

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야후스포츠는 이날 '지난 두 시즌 동안 부상으로 인해 100경기 미만 출전에 그쳤던 김하성은 이번 계약을 통해 재기를 노리는 상황'이라며 '디트로이트 역시 올해 76승을 거두는데 그쳐 AL 중부지구 우승이나 와일드카드 경쟁에서 별다른 존재감을 보여주지 못했다는 점에서 김하성과 비슷한 처지(somewhat similar boat)라고 볼 수 있다'고 전했다.

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특히 매체는 '디트로이트와 김하성 모두 그가 메이저리그 커리어 전성기 시절의 기량을 회복해 젊은 재능있는 내야수들을 이끌어주길 기대하고 있다'고 했다.

케빈 매고니글(오른쪽)과 맥스 클랄. AFP연합뉴스

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디트로이트는 올해 76승86패로 AL 중부지구 4위에 그치며 포스트시즌에 오르지 못했다. 2024~2025년, 2년 연속 와일드카드로 가을야구 무대에 진출해 디비전시리즈까지 올랐던 기세를 잇지 못했다.

여러가지 원인이 작용했겠지만, 내야 수비가 불안하다는 지적도 나왔다. 올시즌 디트로이트의 수비득점가치(Fielding Run Value)는 -14로 30개팀 가운데 21위였다. 하지만 내야진으로 범위를 좁히면 -19로 26위로 더 떨어진다.

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스캇 해리스 사장은 이날 우완 2년차 트로이 멜튼과 6년 계약을 발표하는 자리에서 "아직 발표되지 않은 몇 가지 딜을 완료한 상태"라며 "앞으로도 투수를 보강할 계획이고 기존 투수진을 보호하는 일도 중요하다. 내야 수비를 더욱 탄탄하게 다져야 한다. 투수가 약한 타구를 유도했을 때 이를 확실하게 아웃으로 연결하는 능력을 향상시켜야 한다"며 내야수 영입을 암시했다. 김하성을 염두에 둔 얘기였던 것이다.

김하성의 가세로 디트로이트는 상당한 수준의 내야 뎁스를 구축할 수 있게 됐다.

디트로이트 3루수 케빈 맥고니글. Imagn Images연합뉴스

현재 디트로이트의 내야진은 AL 올해의 신인을 차지한 유격수 케빈 맥고니글이 중심이며, 하오유 리와 맥스 앤더슨이 각각 2루와 3루 자리를 두고 출전 시간을 다툴 것으로 보인다. 존 펙, 하비에르 바에즈, 잭 맥킨스트리 등도 2루 또는 3루에서 출전 기회를 노릴 수 있으며, 여기에 김하성이 맥고니글과 번갈아 유격수 자리를 맡으면서 2루와 3루도 들어설 수 있다.

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지금과 같은 로스터라면 디트로이트의 내야 라인업은 1루수 스펜서 토켈슨, 2루수 맥킨스트리, 3루수 맥고니글, 유격수 김하성으로 이뤄질 공산이 크다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com