29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 이의리가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] "일단 선발로 준비시키려 한다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 다음 시즌 선발 로테이션을 구상하면서 일단 좌완 이의리를 포함했다. 외국인 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러, 아시아쿼터 시라카와 케이쇼까지 재계약한다고 가정하고, 국내 선발투수에게 3자리를 줄 계획을 세웠다.

최근 계속 앞당겨지는 개막 시점을 고려해 6선발 체제를 고민 중이다. 올해와 지난해 선발투수들이 개막에 맞춰 투구 수를 끌어올리는 데 애를 먹었던 탓이다. 일단 선발투수를 1명이라도 더 늘려두면, 컨디션을 빨리 끌어올려야 하는 부담에서 조금은 여유가 생길 수 있다고 판단했다.

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베테랑 좌완 양현종은 내년에도 올해처럼 로테이션을 돌릴 예정이다. 무리하지 않고, 꾸준히 5이닝만 책임지게 할 생각이다. 양현종은 올 시즌 124⅔이닝을 기록, 2014년 171⅓이닝을 기록한 이후 처음으로 규정이닝(144이닝)을 채우지 못했으나 무려 12승을 수확했다. 잘 맞아 떨어진 전략을 굳이 수정할 필요는 없다.

남은 2자리는 경쟁이다. 이의리와 윤영철, 김태형이 뛰어든다. 이의리가 절대 유리하다고 보기는 어려운 상황이다. 프로 2년차인 김태형은 완성형은 아니지만, 계속해서 성장 곡선을 그리고 있다. 윤영철은 지난해 팔꿈치 수술을 받고 내년 복귀를 준비하고 있어 의욕이 대단하다.

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이 감독은 "의리는 선발로 준비시키다가 안 좋으면 불펜으로 올해처럼 옮길 생각이다. 처음부터 불펜으로 준비하면 선발 로테이션에는 아예 못 들어가니까. 선발투수 투구수에 계속 맞춰 준비하게 할 생각이다. 의리가 좋으면 선발로 그대로 두는 것이고, 아니면 중간으로 돌릴 것"이라고 설명했다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 6회말 KIA 이의리가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 7회 마운드에 오른 KIA 이의리. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

이의리는 올해 선발투수로 10경기에서 1승6패, 35⅓이닝, 평균자책점 9.42에 그쳤다. 경기당 3⅓이닝밖에 던지지 못할 정도로 제구가 좋지 않았다. 내년에 선발투수로 온전히 복귀하려면, 이제는 이닝이터 능력을 증명해야 한다.

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이의리는 지난 6월 일본 넥스트베이스에 3주간 단기 유학을 다녀온 효과를 톡톡히 봤다. 바이오메카닉 시스템을 이용해 문제점을 파악했고, 하체의 움직임에 더 신경 쓰면서 공에 힘이 실리고 제구도 어느 정도 잡혔다. 후반기부터 불펜으로 이동해 반등의 발판을 마련했다. 시속 158㎞에 이르는 강속구를 던지며 완전히 다른 투수가 됐다.

다만 후반기 막바지부터는 마운드에서 압도적인 느낌이 사라졌다. 이의리가 시즌을 마치자마자 다시 넥스트베이스로 향한 까닭이다. 지난 6일부터 15일까지 초단기 연수를 다녀왔다. 시즌 막판 답답했던 문제들의 답을 찾고, 내년 시즌 선발로 돌아가기 위해 필요한 것들을 점검하는 데 집중했을 듯하다.

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이 감독이 이의리에게 한번 더 기회를 주는 이유는 분명하다. 팀 내 젊은 국내 선발투수 가운데 당장 에이스를 맡을 잠재력이 가장 크다고 믿기 때문. 경기마다 퀄리티스타트를 기대할 수 있는 국내 선발투수가 귀한 KIA이기에 이의리를 믿을 수밖에 없기도 하다.

KIA는 이번 FA 시장에서 선발투수 최대어 원태인을 산다면 이야기는 달라지겠지만, 쉬운 일은 아니다. 일단 내부 선수를 재정비하는 게 최우선이다. 그 중심에 이의리가 있다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com