사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 김용 기자] "돌아가도 될까, 정말 많이 고민했습니다."

사실 FA 영입만큼이나 중요할 수 있는 변화다.

두산 베어스는 25일 조성환 전 감독대행을 퓨처스(2군) 감독으로, 박정권 전 SSG 랜더스 2군 감독을 퓨처스 타격코치로 영입했다고 알렸다.

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눈에 띄는 건 조성환 신임 감독. 지난해 이승엽 감독을 보좌해 QC코치로 일하다, 이 감독이 사퇴한 후 감독대행 역할을 맡았다. 젊은 선수들을 키우며 가을야구 희망 불씨도 살리는 등 나름의 성과를 인정받았지만, 두산은 시즌 종료 후 김원형 감독을 새롭게 선임했다.

조 감독도 당시 감독 후보였다는 건 이미 야구계 널리 알려진 사실. 두산은 조 감독에게 현장이 아닌 프런트 업무를 제안했지만, 조 감독은 새롭게 출발하는 코칭스태프에 혹여나 자신이 방해가 되지 않을까 팀을 떠나기로 했다. 감독대행에, 감독 후보였기에 어떤 결정에도 신중할 수밖에 없었다.

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1년 동안 해설위원으로 활동한 조 감독. 두산의 부름을 다시 받았다. 두산은 최근 몇 년간 2군에서 새 얼굴이 튀어나오지 않는다는 문제에 부딪혔고, 두산을 가장 잘 아는 지도자가 육성을 맡아야 한다는 결론을 낸 뒤 조 감독에게 러브콜을 했다. 조 감독도 고심끝에 두산의 제안을 받아들였다.

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19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 두산 조성환 대행이 한화 선수들과 인사를 나누고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

조 감독은 발표가 난 후 곧바로 경기도 이천 베어스파크에 다녀왔다. 2군 코칭스태프, 선수들과 인사를 나누기 위해서였다. 조 감독은 "선수들에게 어떤 얘기를 해주면 좋을까 고민하며 향했다. 작년 1군에서 함께 했던 선수들도 있더라. 그냥 오랜만에 얼굴 보니 너무 좋은 느낌이랄까. 다른 얘기는 필요 없었다. 내가 오랜만에 선수들 보고 힐링받는 느낌이었다"고 말하며 "2군 코칭스태프가 정말 고생이 많다. 내가 더 잘해야겠다는 생각이 들었다. 특히 두산은 베테랑 코치님들이 2군에 많이 계셔서 그분들 도움을 많이 받아야 한다. 묵묵히 선수 육성을 위해 애써오신 분들이다. 베테랑 코치님들을 존중하면서, 같이 잘 해보겠다"고 강조했다. 두산 퓨처스팀에는 조웅천, 전형도, 권명철, 조경택 등 베테랑 코치들이 다수 포진해있다.

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조 감독은 두산의 제의를 받았을 때의 심경에 대해 "솔직히 내가 가도 될까 생각이 들었다. 팀을 나올 당시, 새로 오시는 감독님과 코칭스태프를 불편하게 하면 안 된다는 생각이 강했었다. 1년이란 시간이 지났다고 그게 해결될 수 있을까 고민했다. 다시 팀으로 돌아가고 싶다는 생각 절반, 괜찮을까 생각 절반이었는데 다시 유니폼을 입고 싶다는 마음에 최종 결정을 했다"고 설명했다. 이어 "발표가 나고 김원형 감독님께 전화를 드렸다. 감독님께서 '잘 도와줄 사람이 생겨 너무 좋다. 함께 팀을 잘 꾸려보자'고 말씀해주셔서 너무 큰 힘이 됐다. 나도 감독님을 돕기 위해 정말 잘 준비해보겠다"고 밝혔다.

16일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 두산 조성환 감독대행이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.16/

1군에서는 많은 지도 경험을 쌓았지만 2군은 처음이다. 조 감독은 "그동은 늘 1군에만 있었다. 1군은 당장 치를 경기 준비만 해야 한다. 선수들 성장보다 컨디션 체크, 상대 파악이 주된 업무였다. 그래서 퓨처스 선수들도 근거리에서 보고 싶다는 생각을 늘 갖고는 있었다. 선수들이 어떻게 1군 도전을 준비하는지, 미래를 그려가는지 보고 싶었다. 오늘 인사 자리에서 '여기 있는 선수 단 1명도 허투로 대하지 말았으면 좋겠다'고 얘기했다. 우리가 1명, 1명 소중하게 지도한다면 두산의 큰 재산이 될 것"이라고 강조했다.

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든든한 원군도 있다. 박정권 코치가 함께다. 조 감독은 "정말 힘이 된다. 퓨처스 감독 경험이 있지 않나. 나는 처음이다. 감독으로 일하며 좋았던 생각, 시스템 등을 잘 접목해보자고 얘기했다"고 말했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com