8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 페덱이 우승 확정과 함께 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 6회 구원 등판한 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 고재완 기자] **[SC포커스] MLB 최저연봉 '100만 달러' 현실화 초읽기… KBO 신규 외인 상한액도 100만 달러인데, "이제 누가 한국 오나?" 10개 구단 초비상**

[스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그(MLB) 사무국이 노사단체협약(CBA) 만료를 앞두고 '최저연봉 100만 달러'라는 파격적인 당근책을 꺼내 들면서 태평양 건너 KBO리그 10개 구단에 거대한 불똥이 튀었다. 신규 외국인 선수 영입 상한액이 8년째 100만 달러에 묶여 있는 한국 프로야구로서는, 가뜩이나 일본프로야구(NPB)의 '머니게임'에 치이는 마당에 미국 시장의 문턱까지 높아지는 최악의 이중고에 직면했다.

美 언론 "역대 최대 22만 달러 인상"… 샐러리캡 격돌 속 '최저연봉 100만 달러'는 대세

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미국 MLB닷컴을 비롯해 ESPN, USA투데이, AP통신, MLB 트레이드 루머스(MLBTR) 등 현지 주요 매체는 24일(이하 한국시각) MLB 사무국이 12월 2일 현행 CBA 만료를 일주일 앞두고 선수노조(MLBPA)에 새로운 경제 보상안을 제시했다고 일제히 보도했다.

MLB 사무국이 샐러리캡(연봉 상한제·2028년 2억 5820만 달러)과 샐러리 플로어(연봉 하한제·1억 8020만 달러) 도입을 관철하기 위해 내놓은 핵심 당근책은 파격적이다.

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현행 78만 달러(약 10억 4000만 원)인 MLB 최저연봉을 2027시즌부터 전 선수 대상 100만 달러(약 13억 4000만 원)로 22만 달러 끌어올린다. 단일 시즌 인상 폭으로는 종전 최고 기록(12만 9500달러)을 훌쩍 뛰어넘는 사상 최대 규모다.

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29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG가 LG에 승리했다. 완투승을 거둔 아빌라가 포효하고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

연봉조정 자격 취득 전 선수 중 1년 서비스 타임을 채우고 시즌 절반 미만을 부상자 명단(IL)에서 보낸 선수에게는 최소 10만 달러의 보너스를 추가 지급해 총 보수를 최소 110만 달러(2026년 대비 41% 인상)로 보장한다. 2026시즌 개막일 40인 로스터 기준 57%(총 715명)가 수혜 대상이다.

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청문회 없이 연봉조정에 합의한 선수에게 중앙 기금으로 5% 사이닝 보너스(연평균 175명·약 3300만 달러 규모)를 지급하고, 구단당 1명의 베테랑(6년 이상·연봉 1000만 달러 이하 1년 계약)에게 50만 달러 보너스를 지원한다. 30세 선수의 FA 취득 기간도 1976년 이후 처음으로 6년에서 5년으로 단축(512명 수혜)하고 퀄리파잉 오퍼(QO)를 폐지한다.

글렌 캐플린 MLB 대변인은 "다른 모든 미국 프로스포츠가 샐러리캡과 플로어를 두고 있는 가운데, 야구만 선수 보상 성장세가 가장 느렸다"며 "우리의 제안은 모든 커리어 단계의 대다수 선수에게 실질적 혜택을 준다"고 강조했다.

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반면 선수노조의 반발은 거세다. 브루스 마이어 MLBPA 사무총장은 성명을 통해 "특정 선수층에 돌아가는 혜택은 결국 다른 선수들의 주머니에서 빼앗아 오는 것일 뿐, 샐러리캡과 각종 제약이 가져올 전체 보상 축소와 보장 계약 붕괴의 부작용을 덮을 수 없다"고 즉각 반박했다.

문제는 노사 갈등이 어떤 결말을 맺든 MLB 최저연봉 100만 달러 시대는 사실상 기정사실화됐다는 점이다. AP통신 등에 따르면 선수노조 역시 샐러리캡을 거부하는 대신 오히려 최저연봉을 현행의 두 배 가까이 대폭 올릴 것을 요구하고 있다. 2027시즌 이후 빅리그 최저연봉이 최소 100만 달러 선에서 형성될 가능성이 매우 높다는 뜻이다.

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 8회 투구를 마치고 환호하는 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

"KBO 외인 수급 빨간불"…'페덱급' 영입 사라지고 日은 '4000만 달러' 폭주

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소식이 전해지자 국내 야구 매체들도 24~25일 일제히 KBO리그 외국인 선수 시장의 직격탄을 경고하고 나섰다.

KBO리그는 지난 2019년부터 신규 외국인 선수의 계약 규모를 이적료·계약금·연봉·인센티브 모두 포함해 최대 100만 달러로 묶어두고 있으며, 재계약 포함 외국인 3명의 총액 상한선 역시 400만 달러(연차별 증액 제외)로 제한돼 있다.

그동안 KBO 구단들이 MLB 최저연봉(70만 달러대)보다 높은 '최대 100만 달러'를 미끼로 빅리그 로스터 경계선에 선 A급 선수를 유인해 왔지만, MLB 최저연봉이 100만~110만 달러로 올라서면 이 선수들이 굳이 낯선 한국행을 택할 이유가 없어진다. 마이너와 메이저를 오가는 스플릿 계약을 맺더라도 빅리그 콜업 기간 일당 기준치가 대폭 오르기 때문이다.

여기에 연봉 상한선이 없는 일본프로야구(NPB)와의 자금력 격차도 충격을 더한다. 실제로 지난 2일 니혼햄 파이터스가 외국인 거포 프란밀 레예스와 4년 4000만 달러(약 538억 원)라는 충격적인 초대형 계약을 체결할 만큼 NPB 외인 몸값이 천정부지로 치솟고 있다. 검증된 외인은 일본에 빼앗기고, 신규 영입 창구는 MLB 최저연봉 인상에 막히는 '샌드위치 위기'다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 마운드에 오른 KT 선발투수 대니엘. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8년째 제자리 '100만 달러 족쇄'…KBO 제도 개편 더는 미룰 수 없다

현장에서는 2019년 도입된 '신규 외인 100만 달러 상한제'가 급변한 글로벌 야구 시장의 물가를 전혀 반영하지 못하고 있다는 불만이 이미 임계치에 달해 있다. 특히 이적료(바이아웃)까지 100만 달러 한도에 포함되는 현행 규정 탓에, 미국 구단에 이적료를 20만~30만 달러만 떼어줘도 정작 선수 손에 쥐여줄 연봉은 MLB 최저연봉에도 한참 못 미치는 기형적 구조가 굳어지고 있다.

MLB는 최저연봉 100만 달러 시대를 열고, NPB는 4000만 달러짜리 외국인 계약을 터뜨리며 판을 키우고 있다. 리그의 흥행과 경기력 수준을 지탱하는 핵심 축인 외국인 선수 수급이 완전히 말라붙기 전에, KBO 역시 신규 외국인 선수 상한액 현실화 및 총액 한도 증액 등 과감한 제도 손질에 속도를 내야 할 시점이라는 목소리가 높아지고 이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com