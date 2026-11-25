사진=김용 기자

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[스포츠조선 김용 기자] "나 때문에 높은 데로 못 가나, 정말 미안했어요."

두산 베어스는 2026 시즌을 5위로 마쳤다. 지난 시즌 9등팀이 가을야구에 갔으니 절반의 성공. 하지만 더 높은 곳을 갈 수도 있었다는 아쉬움도 분명히 남는 시즌이었다.

이 선수가 조금만 더 잘했다면, 두산의 순위가 높아졌을까 하는 선수가 있다. 바로 좌완 선발 최승용. 3승14패 평균자책점 6.47. 올시즌 KBO리그 전체를 통틀어 최다패 불명예를 쓴 투수. 최승용이 4~5승만 더 해줬다면, 두산이 3위에 올랐을 수도 있다.

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물론 최승용에게 뭐라고 할 수 없다. 선수가 지고 싶어 졌을까. 최선을 다했는데, 실력이 부족했을 수도 운이 나빴을 수도 있다. 하지만 프로 세계에서 기회를 얻으려면, 성과를 보여줘야하기 마련이다.

두산은 곽빈, 최민석 토종 원투펀치가 확실하다. 외국인 선수 2명에 남은 건 한 자리. 김원형 감독은 아시아쿼터 타카다를 선발로 돌릴 생각을 하고 있다. 최승용에게는 선발 지키기 위기다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 선발투수 최승용이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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그래서인지 일본 미야자키 마무리 캠프에서 구슬땀을 흘린 최승용이다. 일단 올시즌을 돌이키며 안 좋았던 걸 분석하는 게 먼저. 최승용은 "준비를 잘 했다고 생각했다. 자신감도 있었다. 그런데 마음처럼 안 되더라. 결정적인 상황에서 모리는 공들이 많았다. 또 변화구 구위와 제구 문제도 있었다"고 돌이켰다.

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선수 본인은 얼마나 힘들었을까. 최승용은 "최대한 신경쓰지 않으려 했다. 그래도 10패가 넘어가니 신경이 쓰이더라. 나도 당연히 나가서 이기고 싶고, 팀 승리에 보탬이 되고 싶은데 그게 안 되니 후반기는 점점 자신감이 떨어졌다. 우리팀 투수력이 좋았는데 나 때문에 흠이 생기는 것 같아 미안했다. 나까지 잘했다면 더 높은 데로 갈 수 있었겠다 생각하면 더 미안했다"고 솔직하게 말했다. 최승용은 이어 "곽빈, 이영하 형들이 좋은 말을 많이 해줬다. 그 덕에 버틸 수 있었다. 힘든 시간이 있어야 좋은 날이 온다고 해줬다"고 소개했다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 두산 최승용이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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원하지 않던 불명예 1위를 하고 말았다. 최승용은 "그런 건 빨리 잊고 내년을 준비하는 게 낫다고 생각한다"며 "내년에는 승리 수와 패배 수를 바꿔보겠다"고 당차게 말했다. 그러면 14승3패 에이스 투수가 될 수 있다.

최승용은 "마무리 캠프에서 하체 위주로 투구하는 노력을 했다. 비시즌 이영하 형을 따라서 같이 훈련도 할 거고, 김택연과 내년 1월 일본 넥스트 베이스 아카데미에 가서 문제점도 정확히 진단받아 보겠다"고 말했다.

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마지막으로 선발 경쟁에 대해 최승용은 "내년 보직이 어떻게 되든, 선발이든 불펜이든 좋은 성적을 내서 내가 나가면 팬들이 기대하실 수 있는 선수가 되고 싶다"고 당차게 말했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com