15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

사토 데루아키. AP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] '1억 2000만 달러'짜리 초대형 도미노가 마침내 쓰러졌다. 메이저리그(MLB) 포스팅 시장의 3루수 최대어였던 일본 센트럴리그 트리플크라운 사토 데루아키(27)가 25일(이하 한국시각) 시카고 컵스와 6년 1억 2000만 달러(약 1612억~1620억 원) 계약에 합의하며 이정후(샌프란시스코 자이언츠)를 넘어 아시아 야수 포스팅 역대 최고액 기록을 갈아치웠다.

이제 미국 야구계의 시선은 단 한 곳으로 향한다. 포스팅 협상 마감(한국시각 12월 2일 오전 7시·미국 동부시각 12월 1일 오후 5시)까지 정확히 일주일을 남겨둔 한화 이글스 거포 노시환(26)이다. 사토를 데려간 컵스조차 이미 주전 3루수 알렉스 브레그먼을 보유하고 있어 사토를 스즈키 세이야, 이안 햅의 공백을 메울 코너 외야수나 지명타자로 기용할 전망인 가운데, 사토 영입전에서 빈손으로 돌아선 구단들이 이제라도 '가성비 3루수' 노시환에게 눈을 돌릴 가능성이 높다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 캐치볼을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

사토는 컵스로…'가성비 대안' 노시환 몸값 상승중

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물론 사토가 미국 현지에서 더 높은 평가를 받고 있지만 노시환은 2살 어리다는 강점이 있다.

메이저리그 기록사이트 팬그래프스는 노시환에 대해 빅리그 백업 및 경계선 수준이라는 박한 점수를 매겼다. 파워는 메이저리그 평균 이상으로 인정하면서도, 빅리그 투수들의 공을 맞히는 타격 콘택트를 낮게 평가했고 수비 역시 신중한 시선을 유지했다.

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하지만 스포츠 매체 야드바커는 노시환을 "3루수가 필요한 팀에 아주 흥미로운 가성비 대안"으로 꼽았다. 올시즌 72.5%까지 내려간 콘택트율과 KBO 출신 타자들의 엇갈린 MLB 적응사는 리스크로 짚었지만, 노시환의 가장 강력한 무기로 '3루 수비'를 극찬했다. 강한 어깨와 탄탄한 수비 범위·반응 속도, 과거 유격수 20경기 출전 이력까지 갖춘 만큼 미국 무대에서도 최소 평균 이상의 3루 수비를 해낼 것이라는 호평이다.

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결국 사토처럼 1억 달러대 천문학적 몸값은 어렵더라도, 최근 4시즌 통산 116홈런(2026시즌 타율 2할8푼3리, 29홈런, 96타점, OPS 0.865)을 쏘아 올린 만 26세 우타 거포를 사토 몸값의 훨씬 아래에서 품을 수 있다는 점이 현시점 노시환의 최대 세일즈 포인트다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1루수로 나선 노시환이 수비위치로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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사토 놓친 구단들, 3루수 보강 절실하다면…

사토가 컵스 유니폼을 입으면서, 가장 다급해진 곳은 3루수 보강이 절실한 구단들이다. MLB닷컴은 일찍이 노시환에게 적합한 구단으로 뉴욕 양키스, 세인트루이스 카디널스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스 등 4팀을 꼽았고, 현지 지역 매체들 사이에서는 필라델피아 필리스, 피츠버그 파이리츠, 캔자스시티 로열스 등 10개 안팎의 팀이 꾸준히 거론되고 있다.

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미국 팬 커뮤니티의 반응 역시 뜨겁게 엇갈리고 있다. "올해 3루 FA 시장이 워낙 메말라 사토 다음으로 노려볼 만한 매력적 카드", "송성문보다 어린 20대 중반 거포인 만큼 3~4년 1000만~1500만 달러 선에서 과감히 베팅할 가치가 있다", "필라델피아, 세인트루이스. 양키스 같은 팀에 딱 맞는다"며 가성비 영입을 촉구하고 있다.

반대로 "2026년 25.7%까지 치솟은 삼진율과 8.9%로 떨어진 볼넷율이 빅리그에서 발목을 잡을 것", "송성문·김혜성 등 최근 KBO 야수들의 빅리그 적응기를 본 구단들이 보수적으로 접근할 수밖에 없다"는 경계론도 팽팽하다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 노시환이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

김하성·김혜성 '버저비터 공식' 재현될까…12월 2일 CBA가 변수

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마감이 일주일 앞으로 다가왔음에도 아직 구체적인 오퍼 보도가 없다고 해서 비관하기는 이르다. KBO 포스팅 선배들의 전례가 증명한다. 김하성은 공시 24일 만에(4년 2800만 달러·샌디에이고), 김혜성은 협상 마감 당일에(3년 1250만 달러·최대 2,200만 달러·LA 다저스), 송성문 역시 마감 4일 이내에 극적인 버저비터 계약에 성공했다. 김하성의 이날 디트로이트행 역시 별다른 보도가 없다가 25일 새벽 갑자기 발표됐다.

물론 12월 2일 시한이 마감되지만 MLB 노사단체협약(CBA) 만료로 인해 협상과 메디컬 테스트까지 마치려면 이제 단 며칠밖에 시간이 없다. 다가 노시환은 한화와 맺어둔 11년 총액 307억 원(약 2300만 달러)이라는 KBO 역대 최대 규모 안전망 덕분에 헐값에 미국으로 건너갈 이유가 없다.

'307억 잔류'냐 '빅리그 버저비터'냐를 가를 운명의 7일이 시작됐다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com