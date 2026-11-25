17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 카퍼레이드 행사에 참석한 삼성 원태인. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회 실점 위기를 넘기고 포효하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 이종서 기자] NC 다이노스가 올해 '최대어'와 내년 '집토끼' 두 마리를 모두 잡을 수 있을까.

NC는 이번 FA 시장에서 원태인(26)을 향해 공개적인 관심을 내비쳤다. 조만간 만나 영입 의사를 전달하겠다는 뜻도 전했다.

원태인은 2019년 신인드래프트 1차지명으로 삼성에 입단해 213경기 75승59패 2홀드 평균자책점 3.86을 기록한 선발 요원이다. 2024년에는 15승을 하면서 '다승왕'에 올랐고, 지난해에도 12승4패 평균자책점 3.24로 꾸준한 활약을 이어갔다.

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올 시즌 26경기에서 7승9패 평균자책점 4.52로 주춤했지만, 포스트시즌 5경기에서 구원과 선발을 오가면서 2승 평균자책점 1.74로 가치를 증명했다. 원태인의 활약을 앞세운 삼성은 2014년 이후 12년 만에 한국시리즈 정상에 섰다.

NC는 그동안 국내 선발 투수를 향한 갈증을 느껴왔다. 최근 5년 간 국내 투수 중 두 자릿수 승리를 올린 건 구창모(2022년, 2026년) 뿐이다. 구창모가 부상으로 어려움을 겪은 걸 고려하면 확실한 국내 선발투수 한 명이 반드시 필요한 상황이다. 큰 부상없이 꾸준하게 선발 로테이션을 소화할 수 있는 원태인은 이런 NC의 선발 고민을 해결해줄 수 있는 최적의 카드다.

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NC는 그동안 FA 시장에서 확실한 전력 보강 포인트라고 생각하면 제대로 지갑을 열어왔다. 양의지(4년 총액 125억원) 박건우(6년 총액 100억원) 박석민(4년 총액 96억원) 등 초대형 계약을 이끌어냈다. '원태인 영입전'이 더욱 진심으로 보이는 이유다.

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13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 2회초 1사 1루 박건우가 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 NC의 경기. 6회초 1타점 적시타 날린 NC 박민우. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.23/

다만, NC는 내년 시즌 또 한 번의 큰 숙제를 앞두고 있다. 내부 FA로 외야수 박건우(36)와 내야수 박민우(33)가 동시에 FA 시장에 나올 수 있다.

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박건우는 KBO리그 대표 '중장거리 우타자'다. NC 이적 후 5년 동안 2025년(0.289)을 제외하고 모두 타율 3할을 넘겼다. 올 시즌에는 129경기에 출전해 타율 3할1리 20홈런 OPS 0.863의 성적을 기록했다. 30대 중후반의 나이로 향한다고 하지만, 힘있고 정교한 타격 능력은 여전히 리그 상위 레벨이라는 평가다. 더욱이 올 시즌을 앞두고 김현수가 KT와 3년 총액 50억원에 계약한 만큼, 박건우도 비슷한 기준점을 두고 시장에 나올 수 있다.

'프랜차이즈 스타' 박민우는 올 시즌 다시 한 번 최고의 기량을 뽐냈다. 138경기에 출전한 그는 3할2푼 50도루 OPS 0.839의 성적을 남겼다. 30대 중반으로 향해가고 있지만, 남다른 센스로 수비와 주루 능력을 뽐냈다.

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박민우는 2022년 시즌을 마치고 NC와 5+3년 총액 140억원에 FA 계약을 했다. 내년까지 5년 90억원의 계약이 진행되고 +3년은 성적에 따라 연장이 결정되는 베스팅 옵션이다. 마냥 쉬운 달성 조건은 아닌 것으로 알려졌다. 올 시즌 2루수 골든글러브 수상까지 유력한 박민우가 시장에 나온다면 3년 50억원보다는 높은 쪽에서 경쟁이 형성될 가능성이 높다.

원태인은 분명 NC의 가려운 부분을 확실하게 긁어줄 수 있는 선수다. 다만, 내년 시즌 두 명의 선수를 잡기 위해서는 다시 한 번 100억원 이상을 준비해야하는 상황이다. 당장의 급한 불에 미래의 지출까지 염두에 둔 복잡한 계산을 풀어가야하는 입장이 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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