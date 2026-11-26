[대전=스포츠조선 이종서 기자] "꼭 새로운 구장이 아니어도 돼요."
김민우(31·한화 이글스)는 여전히 긴 재활의 터널을 지나고 있다.
2024년 시즌 첫 등판이었던 3월26일 SSG 랜더스전에서 5이닝 6탈삼진 무실점으로 승리 투수가 됐다. 이후 등에 담이 생겨 한 차례 등판을 거르기는 했지만, 두 번째 등판에서는 키움을 상대로 7이닝 3실점을 기록했다.
2021년 14승을 거두며 한화의 에이스로 우뚝 섰던 모습이 나오는 듯 했다.
시즌 세 번째 등판이었던 대전 KIA 타이거즈전. 첫 타자 서건창을 공 두 개로 2루수 뜬공 처리한 그는 후속 최원준과의 승부에서 공 2개를 던진 뒤 손을 들어 더그아웃에 신호를 보냈다. 결국 자진 강판. 병원 검진 결과 팔꿈치 염좌 소견을 받았다. 김민우는 재활과 수술 중에서 수술을 택했다. 확실하게 낫고 오겠다는 생각이었다.
1년 정도면 돌아올 수 있을 거라고 생각했다. 그러나 김민우의 재활 터널은 생각보다 길었다.
김민우는 "하다가 멈췄다. 하다가 안 좋아지는 상태의 반복이었다. 초반에는 욕심을 냈던 것도 사실이다. 이제 몇 번 고꾸라지다보니 최근 들어서는 천천히 해보자라는 생각을 하게 됐다. 재활이 오래 걸리는 건 천천히 해서 그런 게 아닌 계속 아팠기 때문"이라고 밝혔다.
불펜 피칭도 하는 등 재활 막바지에 생긴 통증이라 그를 더욱 좌절하게 했다. 김민우는 "타자를 세워놓고 던지기 직전 상황이었는데 통증이 생겼다. 다왔다 싶었는데 꺾이는 게 반복되면서 아쉽고 힘든 건 사실"이라고 말했다.
김민우는 이어 "나를 담당해주는 트레이닝 코치들과 많은 이야기를 한다. 뭔가 해볼 수 있는 것들은 사실상 다 해봤다. 여러가지 방향에서 해볼 수 있는 걸 다했는데 꺾이니 하루하루 하늘에 맡기는 느낌"이라며 "남은 마지막 힘을 짜내는 중"이라고 이야기했다.
김민우를 버티게 하는 건 '한 번이라도 다시 공을 던져보고 싶다'는 열망이었다. 그는 "어떻게 버티는 지에 대해 생각을 해봤다. 정신적으로도 힘들고, 몸도 힘들다. '이걸 어떻게 버티고 있지'라는 생각을 했는데 그냥 다시 한 번 던져보고 싶다, 1군 마운드에 섰을 때 벅찬 감정을 떠올리면서 다잡는다. 한 경기까지도 필요없다. 한 이닝 아니면 1아웃, 공 한 개라도 1군에서 던질 때의 벅찬 마음이 있다. 사실 1군에 있을 때에는 매일 느끼다보니 몰랐는데 재활이 길어지면서 그게 정말 말도 안 되는 감정이었구나를 크게 느끼고 있다"고 했다.
가족 역시 버팀목이다. 그는 "만약에 결혼을 안하고 혼자였다면 진지하게 그만뒀을 것 같다. 아내와 아이들이 큰 힘이 된다"고 밝혔다.
김민우의 바람은 가족 앞에서 다시 한 번 공을 던지는 것. 꼭 아직 밟아보지 못한 한화생명볼파크 마운드가 아니어도 된다. 그는 "새구장이 아니어도 된다. 중간으로 던지게 될 지 선발로 던지게 될 지 미래는 불확실하지만, 경기장에 출근해서 준비하면서 느껴지는 긴장감과 마운드에 섰을 때 벅찬 마음을 다시 한 번만 느껴보고 싶다. 그리고 그 모습을 아내와 딸들에게 정말 보여주고 싶다"고 이야기했다.
아직 많은 한화 팬들은 김민우를 기다리고 있다. 김민우는 '기다려달라'는 말도 조심스러워했다. 다만, 진심 가득한 한 마디를 전했다. "만약 기다려주신다면 너무 감사할 것 같다. 지금처럼 한화를 사랑하고 응원해주시다가 어느날 내가 운좋게 복귀하게 되면 나까지 포함해서 열심히 응원해주셨으면 좋겠다"
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com