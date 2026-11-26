13일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 한화 이글스와 KIA 타이거즈의 경기. 한화 선발 김민우가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.04.13/

7일 대전 한화생명이글스파크에서 한화 이글스 선수들의 청백전 연습경기가 열렸다. 힘차게 투구하고 있는 김민우. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.03.07/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "꼭 새로운 구장이 아니어도 돼요."

김민우(31·한화 이글스)는 여전히 긴 재활의 터널을 지나고 있다.

2024년 시즌 첫 등판이었던 3월26일 SSG 랜더스전에서 5이닝 6탈삼진 무실점으로 승리 투수가 됐다. 이후 등에 담이 생겨 한 차례 등판을 거르기는 했지만, 두 번째 등판에서는 키움을 상대로 7이닝 3실점을 기록했다.

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2021년 14승을 거두며 한화의 에이스로 우뚝 섰던 모습이 나오는 듯 했다.

시즌 세 번째 등판이었던 대전 KIA 타이거즈전. 첫 타자 서건창을 공 두 개로 2루수 뜬공 처리한 그는 후속 최원준과의 승부에서 공 2개를 던진 뒤 손을 들어 더그아웃에 신호를 보냈다. 결국 자진 강판. 병원 검진 결과 팔꿈치 염좌 소견을 받았다. 김민우는 재활과 수술 중에서 수술을 택했다. 확실하게 낫고 오겠다는 생각이었다.

7일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기, 한화 선발투수 김민우가 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.04.07/

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1년 정도면 돌아올 수 있을 거라고 생각했다. 그러나 김민우의 재활 터널은 생각보다 길었다.

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김민우는 "하다가 멈췄다. 하다가 안 좋아지는 상태의 반복이었다. 초반에는 욕심을 냈던 것도 사실이다. 이제 몇 번 고꾸라지다보니 최근 들어서는 천천히 해보자라는 생각을 하게 됐다. 재활이 오래 걸리는 건 천천히 해서 그런 게 아닌 계속 아팠기 때문"이라고 밝혔다.

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불펜 피칭도 하는 등 재활 막바지에 생긴 통증이라 그를 더욱 좌절하게 했다. 김민우는 "타자를 세워놓고 던지기 직전 상황이었는데 통증이 생겼다. 다왔다 싶었는데 꺾이는 게 반복되면서 아쉽고 힘든 건 사실"이라고 말했다.

김민우는 이어 "나를 담당해주는 트레이닝 코치들과 많은 이야기를 한다. 뭔가 해볼 수 있는 것들은 사실상 다 해봤다. 여러가지 방향에서 해볼 수 있는 걸 다했는데 꺾이니 하루하루 하늘에 맡기는 느낌"이라며 "남은 마지막 힘을 짜내는 중"이라고 이야기했다.

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김민우를 버티게 하는 건 '한 번이라도 다시 공을 던져보고 싶다'는 열망이었다. 그는 "어떻게 버티는 지에 대해 생각을 해봤다. 정신적으로도 힘들고, 몸도 힘들다. '이걸 어떻게 버티고 있지'라는 생각을 했는데 그냥 다시 한 번 던져보고 싶다, 1군 마운드에 섰을 때 벅찬 감정을 떠올리면서 다잡는다. 한 경기까지도 필요없다. 한 이닝 아니면 1아웃, 공 한 개라도 1군에서 던질 때의 벅찬 마음이 있다. 사실 1군에 있을 때에는 매일 느끼다보니 몰랐는데 재활이 길어지면서 그게 정말 말도 안 되는 감정이었구나를 크게 느끼고 있다"고 했다.

가족 역시 버팀목이다. 그는 "만약에 결혼을 안하고 혼자였다면 진지하게 그만뒀을 것 같다. 아내와 아이들이 큰 힘이 된다"고 밝혔다.

26일 인천SSG랜더스필드에서 열린 한화와 SSG의 경기, 한화 선발투수 김민우가 역투하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.03.26/

김민우의 바람은 가족 앞에서 다시 한 번 공을 던지는 것. 꼭 아직 밟아보지 못한 한화생명볼파크 마운드가 아니어도 된다. 그는 "새구장이 아니어도 된다. 중간으로 던지게 될 지 선발로 던지게 될 지 미래는 불확실하지만, 경기장에 출근해서 준비하면서 느껴지는 긴장감과 마운드에 섰을 때 벅찬 마음을 다시 한 번만 느껴보고 싶다. 그리고 그 모습을 아내와 딸들에게 정말 보여주고 싶다"고 이야기했다.

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아직 많은 한화 팬들은 김민우를 기다리고 있다. 김민우는 '기다려달라'는 말도 조심스러워했다. 다만, 진심 가득한 한 마디를 전했다. "만약 기다려주신다면 너무 감사할 것 같다. 지금처럼 한화를 사랑하고 응원해주시다가 어느날 내가 운좋게 복귀하게 되면 나까지 포함해서 열심히 응원해주셨으면 좋겠다"

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com